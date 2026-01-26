La excelente noticia que recibió Claudio Úbeda en la previa del partido entre Boca y Estudiantes

Qué otras novedades dejó la práctica de Boca

La jornada también tuvo un foco puesto en el futuro. Gonzalo Gelini, extremo zurdo de la Reserva, se entrenó con el plantel profesional por decisión de Úbeda. El juvenil, de 19 años y categoría 2006, firmó hace pocos días su primer contrato profesional con Boca, que lo vincula al club hasta diciembre de 2030.

Desde el cuerpo técnico valoran su proyección y no descartan que pueda ser convocado para el encuentro del miércoles como parte de un proceso de observación y adaptación progresiva a la Primera. Su presencia en los entrenamientos marca una señal clara de confianza y seguimiento.

Cuál es la mala noticia para Úbeda

No todas fueron buenas en el predio. Alan Velasco se realizó estudios médicos tras sufrir un golpe en la rodilla y, a la espera del parte oficial, quedó descartado para el partido ante Estudiantes. La baja del mediocampista obliga a Úbeda a rearmar alternativas ofensivas y ajustar el esquema para una visita exigente.

La ausencia de Velasco se suma a un inicio de torneo en el que Boca todavía busca consolidar su funcionamiento, con un plantel que atraviesa una etapa de transición y ajustes permanentes.

Con Cavani nuevamente en escena, un juvenil que empieza a asomar y una baja confirmada, Boca encara el duelo ante Estudiantes con sensaciones encontradas. Úbeda sabe que el margen es corto y que cada punto cuenta, pero la señal positiva del uruguayo le devuelve una cuota de tranquilidad en la previa de un partido siempre complejo en La Plata.