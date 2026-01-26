En vivo Radio La Red
La excelente noticia que recibió Claudio Úbeda en la previa del partido entre Boca y Estudiantes

En la previa de la segunda fecha del Torneo Apertura, Claudio Úbeda, entrenador de Boca, recibió una gran noticia. Los detalles.

Boca continúa con su preparación para la segunda fecha del Torneo Apertura y Claudio Úbeda recibió una noticia alentadora en la antesala del partido frente a Estudiantes, que se disputará este miércoles desde las 22.15 en el Estadio UNO de La Plata. Edinson Cavani se entrenó a la par del grupo y dio una señal positiva en un contexto donde el entrenador necesita recuperar variantes ofensivas.

El delantero uruguayo participó con normalidad de la práctica de este lunes, luego de atravesar un proceso de puesta a punto física que fue seguido de cerca por el cuerpo técnico. Cavani respondió bien a las exigencias del entrenamiento y quedó a disposición para la recta final de la preparación, lo que abre la puerta a una posible convocatoria para el compromiso ante el Pincha.

Cómo llega Cavani al partido ante Estudiante

La presencia del Matador representa una buena noticia para Úbeda, que analiza su condición física día a día. Si bien el delantero no fue parte del debut ante Deportivo Riestra, su evolución genera optimismo en el cuerpo técnico, que lo evaluará en las próximas prácticas para definir si está en condiciones de integrar la lista de concentrados.

Cavani es una pieza clave dentro del plantel, no solo por su jerarquía y experiencia, sino también por el impacto que puede generar en partidos cerrados, como suele ser el cruce ante Estudiantes en La Plata.

Qué otras novedades dejó la práctica de Boca

La jornada también tuvo un foco puesto en el futuro. Gonzalo Gelini, extremo zurdo de la Reserva, se entrenó con el plantel profesional por decisión de Úbeda. El juvenil, de 19 años y categoría 2006, firmó hace pocos días su primer contrato profesional con Boca, que lo vincula al club hasta diciembre de 2030.

Desde el cuerpo técnico valoran su proyección y no descartan que pueda ser convocado para el encuentro del miércoles como parte de un proceso de observación y adaptación progresiva a la Primera. Su presencia en los entrenamientos marca una señal clara de confianza y seguimiento.

Cuál es la mala noticia para Úbeda

No todas fueron buenas en el predio. Alan Velasco se realizó estudios médicos tras sufrir un golpe en la rodilla y, a la espera del parte oficial, quedó descartado para el partido ante Estudiantes. La baja del mediocampista obliga a Úbeda a rearmar alternativas ofensivas y ajustar el esquema para una visita exigente.

La ausencia de Velasco se suma a un inicio de torneo en el que Boca todavía busca consolidar su funcionamiento, con un plantel que atraviesa una etapa de transición y ajustes permanentes.

Con Cavani nuevamente en escena, un juvenil que empieza a asomar y una baja confirmada, Boca encara el duelo ante Estudiantes con sensaciones encontradas. Úbeda sabe que el margen es corto y que cada punto cuenta, pero la señal positiva del uruguayo le devuelve una cuota de tranquilidad en la previa de un partido siempre complejo en La Plata.

