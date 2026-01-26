Paredes respondió a la opinión de Riquelme sobre la deuda de los jugadores de Boca con los hinchas

Qué análisis hizo del triunfo ante Riestra

En lo futbolístico, Paredes valoró la paciencia y la solidez del equipo para resolver un partido cerrado. “Fuimos muy sólidos, fuimos pacientes y tuvimos la paciencia para ganar. Hicimos un partido inteligente”, resumió tras el encuentro.

También destacó la importancia de la pelota parada, el recurso que le permitió a Boca romper el cero: “Es una forma de ganar y ojalá podamos seguir creciendo”, señaló, consciente de que este tipo de encuentros suelen repetirse a lo largo del torneo.

Qué dijo sobre el mercado de pases y Ascacíbar

Consultado por la posible llegada de Santiago Ascacíbar, Paredes eligió la cautela. “No vi si se hizo o no se hizo. Pienso en lo que estamos haciendo nosotros, en nuestros jugadores”, explicó, sin entrar en especulaciones. De todos modos, dejó una puerta abierta: “Los que puedan venir a ayudar, bienvenido sea”.

Cómo ve la competencia interna y el aspecto físico

El capitán también valoró la calidad del plantel y la competencia interna, mencionando a varios de sus compañeros del mediocampo. “Tener jugadores como Ander es muy bueno. Tenemos jugadores como él, el Toto, Milton y Alarcón”, destacó.

Por último, se mostró confiado en lo físico: “El desgaste va a estar, venimos de una buena pretemporada”, aseguró. Un mensaje que refuerza la idea de que Boca está preparado para sostener el ritmo y afrontar un año donde, puertas adentro, todos saben que la deuda con los hinchas sigue siendo el gran motor.