Paredes respondió a la opinión de Riquelme sobre la deuda de los jugadores de Boca con los hinchas

El capitán xeneize tomó la palabra tras el triunfo ante Riestra, respondió a la frase de Riquelme sobre la deuda con los hinchas y dejó definiciones sobre la exigencia de jugar en Boca y el mercado de pases.

Leandro Paredes volvió a ponerle voz a un sentimiento que atraviesa a todo Boca. Luego del ajustado triunfo por 1-0 ante Deportivo Riestra en la Bombonera, el capitán xeneize habló con claridad sobre la exigencia permanente de vestir la camiseta azul y oro y respondió a la declaración de Juan Román Riquelme, quien había asegurado que el plantel mantiene una deuda pendiente con los hinchas.

Foto: X oficial de Boca Juniors.
image

“Pienso que voy a estar toda mi vida en deuda con Boca”, lanzó el campeón del mundo, en una frase que rápidamente se instaló como síntesis del momento y de la responsabilidad que asume el plantel en cada partido. Lejos de esquivar el concepto, Paredes profundizó: “Así que haga lo que haga, voy a estar en deuda con la gente”, reafirmando el peso simbólico y emocional que implica jugar en el club.

Cómo respondió Paredes a la frase de Riquelme

La declaración del mediocampista se dio luego de que Riquelme marcara públicamente que el equipo todavía le debe títulos a los hinchas. Paredes no contradijo esa idea, sino que la amplificó desde un lugar personal, dejando en claro que la exigencia en Boca no se agota nunca y que el compromiso con la gente es permanente, más allá de los resultados.

El mensaje, lejos de generar tensión, expuso una sintonía clara entre el presidente y el capitán: ambos coinciden en que el listón está siempre alto y que el objetivo es responder dentro de la cancha.

Qué análisis hizo del triunfo ante Riestra

En lo futbolístico, Paredes valoró la paciencia y la solidez del equipo para resolver un partido cerrado. “Fuimos muy sólidos, fuimos pacientes y tuvimos la paciencia para ganar. Hicimos un partido inteligente”, resumió tras el encuentro.

También destacó la importancia de la pelota parada, el recurso que le permitió a Boca romper el cero: “Es una forma de ganar y ojalá podamos seguir creciendo”, señaló, consciente de que este tipo de encuentros suelen repetirse a lo largo del torneo.

Qué dijo sobre el mercado de pases y Ascacíbar

Consultado por la posible llegada de Santiago Ascacíbar, Paredes eligió la cautela. “No vi si se hizo o no se hizo. Pienso en lo que estamos haciendo nosotros, en nuestros jugadores”, explicó, sin entrar en especulaciones. De todos modos, dejó una puerta abierta: “Los que puedan venir a ayudar, bienvenido sea”.

Cómo ve la competencia interna y el aspecto físico

El capitán también valoró la calidad del plantel y la competencia interna, mencionando a varios de sus compañeros del mediocampo. “Tener jugadores como Ander es muy bueno. Tenemos jugadores como él, el Toto, Milton y Alarcón”, destacó.

Por último, se mostró confiado en lo físico: “El desgaste va a estar, venimos de una buena pretemporada”, aseguró. Un mensaje que refuerza la idea de que Boca está preparado para sostener el ritmo y afrontar un año donde, puertas adentro, todos saben que la deuda con los hinchas sigue siendo el gran motor.

