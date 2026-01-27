En vivo Radio La Red
Ángel Romero llegó al país para ser refuerzo de Boca y dejó una frase que ilusiona: "Es un..."

Boca confirmó la llegada del delantero paraguayo, que este martes se realizará la revisión médica. Tras quedar libre de Corinthians, Romero se sumará al plantel de Úbeda y podría ser titular desde el arranque.

Ángel Romero llegó al país para ser refuerzo de Boca y dejó una frase que ilusiona: Es un...

Boca ya tiene a su primer refuerzo del mercado de pases. Ángel Romero se convertirá oficialmente en jugador xeneize luego de que el club confirmara su contratación a través de sus canales oficiales. El delantero paraguayo arribó este lunes a la Argentina tras quedar libre de Corinthians y este martes por la mañana se realizará la revisión médica. Si no surge ningún inconveniente, por la tarde se sumará al plantel que dirige Claudio Úbeda.

Antes de emprender su viaje desde Asunción y luego de pisar suelo argentino, Romero habló con la prensa y dejó varias definiciones que reflejan su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera. “Me sorprendió el llamado de Riquelme”, confesó, al referirse al contacto directo con el presidente de Boca que terminó de encaminar su llegada.

Cómo se cerró la llegada de Ángel Romero a Boca

La operación no presentó grandes obstáculos, ya que Romero tenía el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Corinthians. Según informaron desde el club, el delantero de 33 años firmará contrato hasta diciembre de 2026, con una opción de renovación por una temporada más.

Boca ya había intentado incorporarlo en mercados anteriores y Juan Román Riquelme siempre lo consideró “un grandísimo jugador”. Aunque en su momento las negociaciones no prosperaron, el contacto entre ambas partes se mantuvo con el paso del tiempo. Además, el antecedente de su hermano Óscar Romero, quien vistió la camiseta azul y oro entre enero de 2022 y julio de 2023, también forma parte del vínculo previo entre la familia y el club.

Qué rol puede tener Romero en este Boca

El contexto actual del plantel abre una puerta clara para que Ángel Romero tenga protagonismo desde el inicio. Boca arrastra varias bajas en ataque y, si el cuerpo técnico lo observa en buenas condiciones físicas y futbolísticas, no se descarta que sea titular en el corto plazo.

Sobre su estado físico, el propio jugador explicó: “Físicamente me siento muy bien. Obviamente, es diferente entrenar separado y en grupo. Me falta un poco de ritmo de juego. Ya comenzó el campeonato argentino y trataré de ponerme a punto para lo que viene”.

¿Qué dijo Romero sobre la presión de jugar en Boca?

Lejos de esquivar el tema, Romero asumió el desafío con naturalidad. “Es un desafío que estaba buscando, la presión que tiene Boca es máxima. Siempre hay que dar el 100%”, aseguró. Y agregó: “La idea es ponerme a punto y tratar de estar a la altura de Boca, que es un equipo que siempre pelea grandes cosas”.

El paraguayo también contó que siguió el debut del equipo en el Torneo Apertura. “Estuve mirando el partido ante Riestra. Tienen buen equipo y buen grupo. El apoyo de la hinchada siempre está y será un placer poder pisar La Bombonera”, afirmó.

Cómo llega Romero desde lo futbolístico

Romero fue una pieza importante en Corinthians hasta mediados de 2025. Sin embargo, tras la llegada de Dorival Júnior, perdió continuidad luego de una sequía goleadora y una expulsión ante Juventude. Aunque fue capitán del equipo, su participación se redujo en el tramo final de la temporada.

En la campaña 2025 disputó 74 partidos, marcó cinco goles y dio tres asistencias, con cuatro tantos en el Campeonato Paulista. Pese a no sumar minutos en las instancias decisivas de la Copa de Brasil, torneo que Corinthians terminó conquistando, cerró su ciclo en el club con dos récords históricos: mayor cantidad de goles y partidos disputados por un extranjero, con 67 tantos en 377 encuentros.

Ahora, en Boca, Ángel Romero inicia un nuevo capítulo. Con experiencia, presión y desafíos por delante, el delantero paraguayo llega para aportar jerarquía en un momento clave del año xeneize.

