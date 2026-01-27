Ángel Romero llegó al país para ser refuerzo de Boca y dejó una frase que ilusiona: "Es un..."

Qué rol puede tener Romero en este Boca

El contexto actual del plantel abre una puerta clara para que Ángel Romero tenga protagonismo desde el inicio. Boca arrastra varias bajas en ataque y, si el cuerpo técnico lo observa en buenas condiciones físicas y futbolísticas, no se descarta que sea titular en el corto plazo.

Sobre su estado físico, el propio jugador explicó: “Físicamente me siento muy bien. Obviamente, es diferente entrenar separado y en grupo. Me falta un poco de ritmo de juego. Ya comenzó el campeonato argentino y trataré de ponerme a punto para lo que viene”.

¿Qué dijo Romero sobre la presión de jugar en Boca?

Lejos de esquivar el tema, Romero asumió el desafío con naturalidad. “Es un desafío que estaba buscando, la presión que tiene Boca es máxima. Siempre hay que dar el 100%”, aseguró. Y agregó: “La idea es ponerme a punto y tratar de estar a la altura de Boca, que es un equipo que siempre pelea grandes cosas”.

El paraguayo también contó que siguió el debut del equipo en el Torneo Apertura. “Estuve mirando el partido ante Riestra. Tienen buen equipo y buen grupo. El apoyo de la hinchada siempre está y será un placer poder pisar La Bombonera”, afirmó.

Cómo llega Romero desde lo futbolístico

Romero fue una pieza importante en Corinthians hasta mediados de 2025. Sin embargo, tras la llegada de Dorival Júnior, perdió continuidad luego de una sequía goleadora y una expulsión ante Juventude. Aunque fue capitán del equipo, su participación se redujo en el tramo final de la temporada.

En la campaña 2025 disputó 74 partidos, marcó cinco goles y dio tres asistencias, con cuatro tantos en el Campeonato Paulista. Pese a no sumar minutos en las instancias decisivas de la Copa de Brasil, torneo que Corinthians terminó conquistando, cerró su ciclo en el club con dos récords históricos: mayor cantidad de goles y partidos disputados por un extranjero, con 67 tantos en 377 encuentros.

Ahora, en Boca, Ángel Romero inicia un nuevo capítulo. Con experiencia, presión y desafíos por delante, el delantero paraguayo llega para aportar jerarquía en un momento clave del año xeneize.