Briatore rompió el silencio y confirmó cuándo decidirá Alpine el futuro de Franco Colapinto

La declaración llegó en un momento clave para Colapinto, que atraviesa una etapa de crecimiento dentro del equipo y viene mostrando señales alentadoras en pista. El argentino logró superar en las últimas clasificaciones a su experimentado compañero, Pierre Gasly, uno de los referentes actuales de Alpine.

Qué dijo Briatore sobre la evolución de Colapinto

Durante la charla, Briatore destacó el progreso que mostró el piloto bonaerense desde su llegada a la estructura francesa. “Franco está integrándose mucho mejor en el equipo. Está mejorando mucho mentalmente, técnicamente y en la relación con el equipo”, sostuvo.

El empresario italiano explicó que uno de los cambios más importantes fue la adaptación personal del argentino a la vida en Europa. Según contó, Colapinto se instaló en Mónaco y mantuvo un contacto permanente con la cúpula deportiva de Alpine.

“Trabajamos mucho con él. Los jóvenes pilotos llegan a la Fórmula 1 con muchísima presión y no es fácil acomodarse mentalmente. Necesitamos ayudarlos”, explicó.

Además, remarcó que el principal desafío fue fortalecer la confianza del piloto argentino. “La clave fue la confianza. Siempre estaba mirando qué hacía Pierre y le dije que eso estaba mal. Tiene que manejar el auto a su manera. Tiene talento y debe disfrutar de conducir”, señaló.

La comparación con Fernando Alonso

Briatore incluso trazó un paralelismo entre el presente de Colapinto y los primeros pasos de Fernando Alonso en la máxima categoría. “Es algo parecido a lo que hicimos cuando elegimos a Fernando. Lo enviamos un año a Minardi para que aprendiera y después lo subimos a Renault. Muchos pensaban que estábamos equivocados”, recordó.

El italiano considera que Colapinto todavía no mostró todo su potencial, aunque se mostró convencido de sus condiciones. “Que tiene talento, seguro. Lo que todavía no sabemos es hasta dónde puede llegar. Eso lo veremos con el tiempo”, afirmó.

El fenómeno Colapinto y las 600.000 personas en Buenos Aires

Otro de los temas abordados fue la impresionante convocatoria que tuvo el argentino durante la exhibición realizada en Buenos Aires el pasado 26 de abril. Briatore admitió que quedó sorprendido por la magnitud del fenómeno.

“Pensaba que habría 10.000 o 20.000 personas. Pero ver más de medio millón de personas por un piloto que todavía no ganó nada me resultó increíble. Todavía no lo entiendo”, reconoció.

Consultado sobre la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a disputarse en Argentina, respondió entre risas: “Si tengo a Franco, sí. Si no tengo a Franco, no me importa”.

Las cuatro carreras que pueden definir su futuro

La decisión de Alpine llegará después de una serie de carreras que serán fundamentales para el argentino. Tras el Gran Premio de Austria, la Fórmula 1 continuará con una seguidilla de competencias antes de ingresar al tradicional receso de verano europeo. Ese período suele ser utilizado por los equipos para cerrar contratos y negociar movimientos en el mercado de pilotos.

Por eso, cada resultado que consiga Colapinto durante las próximas semanas podría resultar determinante para asegurar su lugar dentro del proyecto deportivo de Alpine.

Briatore dejó una frase que alimenta el optimismo de los fanáticos argentinos: “Si Franco sigue rindiendo como lo está haciendo ahora y la relación con Pierre sigue siendo buena, ¿por qué no?”.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Austria

La próxima presentación del piloto argentino será en el circuito de Spielberg, sede del Gran Premio de Austria.

Viernes 26 de junio

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 27 de junio

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 28 de junio