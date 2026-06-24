Fabián Cubero recordó un momento único con Lionel Scaloni y sorprendió con un detalle íntimo

“Cuando volvimos de jugar y salir campeones tengo recuerdos muy lindos. Por ejemplo, Scaloni vino desde Pujato, pasó por Rosario, levantó al ‘Chiquito’ Quintana y a Franco, que era el arquero, y se vinieron a Mar del Plata a comer un lechón”, relató entre sonrisas.

El exfutbolista también brindó más detalles de aquel encuentro que quedó grabado en su memoria y destacó el lazo que logró construir con quien años después conduciría a la Argentina a la gloria mundial.

“Mi viejo lo preparó. Estuvimos comiendo juntos, nos divertimos mucho y generamos un vínculo muy lindo. Más allá de que hoy Scaloni está en otra historia, porque obviamente tiene otros compromisos, yo le tengo un afecto muy grande”, aseguró.

De esta manera, Fabián Cubero dejó al descubierto una faceta más personal de Lionel Scaloni y compartió un recuerdo que refleja la relación que nació entre ambos durante sus años en las selecciones juveniles y que permanece intacta pese al paso del tiempo.

Cuál fue la fuerte pelea de Allegra con Fabián Cubero por Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero continúa atravesada por conflictos pese al paso de los años desde su separación. Lejos de encontrar un punto de calma, la expareja volvió a quedar en el centro de la escena por una nueva disputa familiar que tuvo como eje a Allegra, una de las hijas que tienen en común, durante su reciente internación.

Sin embargo, el episodio no solo involucró a los padres de la adolescente. En medio de la delicada situación apareció un tercer protagonista que terminó generando una fuerte tensión: Manu Urcera, esposo de la modelo.

La información salió a la luz esta semana cuando trascendieron detalles de un incómodo episodio que habría tenido lugar durante los días en que Allegra permaneció internada. Fue Yanina Latorre quien reveló la situación en SQP (América TV), donde contó que el piloto automovilístico tuvo un gesto con la joven que no habría sido bien recibido por el exfutbolista.

Según explicó la panelista, Urcera, que se encontraba fuera de la ciudad debido a compromisos vinculados a su actividad profesional, decidió enviarle flores a Allegra para acompañarla en ese momento. Ese detalle, lejos de ser tomado con naturalidad, habría generado malestar en Cubero.

Por otra parte, Latorre destacó que durante los tres días de internación el vínculo entre Nicole y Fabián se habría mantenido en buenos términos. Ambos habrían coordinado la asistencia a su hija organizándose por turnos, una dinámica que también contempló las necesidades del pequeño Cruz, el hijo que la modelo tuvo con Urcera.

Pero cuando parecía que todo transcurría con relativa tranquilidad, surgió el conflicto. Al relatar lo sucedido, la conductora aseguró: “Manu le mandó flores a la clínica, tengo las fotos porque en la clínica me contaron a mí, me mandaron hasta las fotos de la clínica que le mandó Manu”.

De acuerdo con su versión, el problema se produjo al momento del alta médica. “Ahí sí se suscitó una situación no muy agradable porque Cubero, cuando se estaban yendo de la clínica, no le dejó llevar las flores a la nena a la casa. Le dijo: ‘no, que se las lleve tu mamá’ porque en el alta estaban los dos”, relató.

Ese episodio habría derivado en un momento de tensión entre padre e hija, mientras Nicole presenciaba la situación. Más tarde, Latorre también reveló cuál sería la interpretación de la modelo respecto del origen de estos conflictos. “Nicole siente que hay como siempre un resquemor hacia ella, su hijo nuevo, al marido. Ella también cuenta que al hijo de Cubero ella lo trata bárbaro, le mandó el regalito de Pascuas, cuando van de viaje a Europa le trae un regalo”, comentó.

Finalmente, la periodista explicó cómo vive Neumann este nuevo capítulo del enfrentamiento con su ex. “Ella siente que como Cubero se dedica a esto, ella también se dedica a esto. Es buena madre, no entiende por qué siempre la hacen quedar mal”, concluyó.