Oficial: suspenden las clases este jueves

Madrid prepara un regreso escalonado para el curso 2026-2027

En la Comunidad de Madrid, la organización del próximo curso quedó establecida a través de la Orden 2034/2026 de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, una normativa difundida en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

El documento fija las fechas que marcarán el retorno de los estudiantes después del paréntesis veraniego y establece un calendario escalonado dependiendo del nivel educativo.

De acuerdo con la planificación aprobada, los primeros en regresar a las aulas serán los niños del segundo ciclo de Educación Infantil, los alumnos de Educación Primaria y los estudiantes de Educación Especial.

Estos grupos comenzarán sus actividades lectivas el 7 de septiembre de 2026, dando inicio formal al nuevo curso escolar en la región madrileña.

Un día más tarde, el 8 de septiembre, será el turno de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP) y las Escuelas Oficiales de Idiomas.

La diferencia de fechas responde a la intención de organizar una incorporación progresiva de los distintos niveles educativos, evitando una vuelta masiva de todos los estudiantes al mismo tiempo.

Por otro lado, los alumnos pertenecientes a los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) y quienes cursen el primer año de Artes Plásticas y Diseño deberán esperar un poco más.

Su inicio está previsto para el 21 de septiembre de 2026, completando así el calendario de incorporación de los diferentes sectores educativos.

El curso escolar madrileño tendrá su cierre definitivo el 18 de junio de 2027, fecha en la que finalizarán las actividades ordinarias antes de dar paso nuevamente al periodo de vacaciones de verano.

Nuevos días libres y cambios en el calendario madrileño

Más allá del regreso a las aulas, una de las cuestiones que más interés genera entre las familias son los días de descanso adicionales que tendrá el calendario escolar.

La Comunidad de Madrid no solo mantiene los tradicionales periodos vacacionales, sino que también incorpora jornadas no lectivas que modificarán la rutina habitual de estudiantes y docentes.

Una de las principales novedades será la recuperación de días asociados a la llamada “Semana Blanca” o periodo de Carnaval, una iniciativa que permitirá sumar un descanso adicional durante el tramo más frío del año.

Según el calendario aprobado, los alumnos madrileños tendrán libres los días 12 y 15 de febrero de 2027, generando un puente de cuatro jornadas de descanso al coincidir con el fin de semana.

La medida busca introducir una pausa intermedia en un momento del curso que suele ser especialmente intenso para estudiantes y profesores.

Además, la planificación mantiene las vacaciones tradicionales de Navidad y Semana Santa, junto con los festivos oficiales establecidos por las administraciones correspondientes.

Con estas fechas, las familias madrileñas ya pueden organizar con mayor anticipación viajes, actividades familiares y la conciliación laboral durante el próximo curso.

Castilla y León también define sus fechas para la vuelta a clase

La Junta de Castilla y León también confirmó su calendario académico para el nuevo periodo escolar mediante la publicación correspondiente en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL).

En esta comunidad, la vuelta a las aulas comenzará unos días después respecto a Madrid, aunque también seguirá un sistema de incorporación por etapas educativas.

Los primeros en iniciar las clases serán los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y aquellos estudiantes de ESO que se encuentran escolarizados en centros de primaria.

Para estos grupos, el regreso está programado para el 9 de septiembre de 2026.

Posteriormente, el 15 de septiembre, comenzarán las actividades lectivas para la mayoría de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

El calendario establece además una fecha diferenciada para las enseñanzas artísticas.

Los alumnos de enseñanzas artísticas superiores y los estudiantes de Música y Danza, tanto en niveles elementales como profesionales, iniciarán el curso el 1 de octubre de 2026.

Esta diferencia responde a las características propias de estas enseñanzas, cuyos calendarios suelen adaptarse a estructuras académicas distintas.

El final del curso en Castilla y León quedó fijado para el 23 de junio de 2027, cuando finalizarán oficialmente las clases antes del siguiente periodo vacacional.

Los festivos que tendrán los estudiantes de Castilla y León

Al igual que ocurre en Madrid, el calendario educativo de Castilla y León incorpora varias jornadas especiales que permitirán a los alumnos contar con descansos adicionales durante el año.

Una de las fechas destacadas será el 30 de octubre de 2026, establecido como Día del Docente, una jornada no lectiva que afectará a los centros educativos de la comunidad.

Esta fecha permitirá generar una pausa al inicio del curso, apenas unas semanas después del regreso a las aulas.

Otro de los momentos importantes llegará en febrero de 2027, coincidiendo con las celebraciones de Carnaval.

Los estudiantes tendrán libres los días 8 y 9 de febrero de 2027, sumando un nuevo periodo de descanso durante la segunda mitad del curso.

Estos días serán especialmente valorados por las familias, ya que permitirán organizar actividades y pequeñas escapadas antes de afrontar la parte final del calendario escolar.

Un verano de transición antes del nuevo curso

Con los calendarios ya definidos, el sistema educativo español entra en una etapa de transición marcada por el descanso veraniego y la preparación del próximo ciclo académico.

Durante estas semanas, los centros permanecerán cerrados mientras los equipos docentes comienzan a organizar materiales, programas y planificación para el regreso.

Para los estudiantes, el verano supone una pausa después de meses de clases, exámenes y actividades académicas.

Sin embargo, para muchas familias también representa un periodo en el que deben coordinar vacaciones, cuidado de los menores y adaptación a los nuevos horarios.

La confirmación de las fechas oficiales permite anticipar la organización familiar con varios meses de margen.

Tanto Madrid como Castilla y León ya tienen definido el camino hacia el próximo curso: un regreso escalonado en septiembre, nuevos días festivos y un calendario que finalizará nuevamente en junio de 2027.

A partir de ahora, la cuenta regresiva comenzará para millones de alumnos que volverán a ocupar sus aulas después del descanso estival.