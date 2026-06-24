La reacción de Wanda Nara tras la lesión de su hija y la actitud de Mauro Icardi

"Mauro sabe todo la que no sabe todo porque no se le transmite es Wanda", aseguró Ana Rosenfeld en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani.

Luego, Guido Záffora contó cuál fue la reacción de Wanda Nara al consultarle sobre el tema de la lesión meniscal de su hija: "Me acaba de escribir Wanda y confirma lo que dice Rosenfeld: me enteré por la tele hoy a la mañana. Se lesionó ahora se ve”, le confió la conductora de Telefe al panelista con evidente malestar por la falta de aviso.

Wanda Nara contó el gesto más sorpresivo que tuvo con Mauro Icardi en medio de la tensión

Wanda Nara habló en Sálvese Quien Pueda (América Tv) sobre la tensión judicial con Mauro Icardi y sorprendió al contar la reciente acción que tuvo con su ex pese a las diferencias.

La conductora comentó que hace unos días recibió llamados de clubes para contratar al futbolista y que ella misma se le trasladó el ofrecimiento al manager y abogado del futbolista de Italia.

"¿No está la chance de que tomen un café por las nenas?", le consultó Nicolás Peralta. A lo que la mediática comentó: "En el último escrito lo que pidió la Justicia es que seamos nosotros dos los que tratemos de resolver las cosas porque cuando nos ponemos de acuerdo se resuelven".

Yanina Latorre le consultó si ella tiene la voluntad de alcanzar un acuerdo y ahí Wanda sorprendió a todos con un ejemplo de su accionar en busca de alcanzar la paz con el padre de sus hijas.

"Te voy a dar un ejemplo: hace una semana le mandé al ahora manager y abogado de Mauro en Italia dos clubes que están interesados en Mauro. Me han llamado, me han contactado”, confesó.

"A pesar de toda la situación a mí no me interesa que él esté mal. Esto ni Ana lo sabía ni nadie, fue hace una o dos semanas”, concluyó.