La reacción de Wanda Nara tras la lesión de su hija y la actitud de Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una audiencia juducial por la cuota alimentaria de sus hijas en las que no se logró llegar a un acuerdo, marcando aún más las diferencias entre las partes.
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Wanda Nara habló luego de la nueva audiencia judicial con Mauro Icardi sin acuerdo y la lesión en la rodilla de una de sus hijias que abrió una nueva polémica.
Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una audiencia juducial por la cuota alimentaria de sus hijas en las que no se logró llegar a un acuerdo, marcando aún más las diferencias entre las partes.
En diálogo con el programa DDM (América Tv), la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, reveló un dato clave sobre la lesión en la rodilla que sufrió una de las hijas de su defendida y el futbolista.
"Eso es un tema horrible que nos enteramos anoche (por el lunes) y se enteró Wanda a través de Lara Piro en la televisión", manifestó la letrada con cierto malestar por la situación. Y remarcó al respecto: "El hecho de que la mamá se entere lo que le está pasando a la nena por televisión es un horror".
"No le informa nada, el señor mantiene total hermetismo respecto a la salud de los menores. Es un horror", agregó indignada sobre la nula comunicación que tendría el futbolista.
"Mauro sabe todo la que no sabe todo porque no se le transmite es Wanda", aseguró Ana Rosenfeld en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani.
Luego, Guido Záffora contó cuál fue la reacción de Wanda Nara al consultarle sobre el tema de la lesión meniscal de su hija: "Me acaba de escribir Wanda y confirma lo que dice Rosenfeld: me enteré por la tele hoy a la mañana. Se lesionó ahora se ve”, le confió la conductora de Telefe al panelista con evidente malestar por la falta de aviso.
Wanda Nara habló en Sálvese Quien Pueda (América Tv) sobre la tensión judicial con Mauro Icardi y sorprendió al contar la reciente acción que tuvo con su ex pese a las diferencias.
La conductora comentó que hace unos días recibió llamados de clubes para contratar al futbolista y que ella misma se le trasladó el ofrecimiento al manager y abogado del futbolista de Italia.
"¿No está la chance de que tomen un café por las nenas?", le consultó Nicolás Peralta. A lo que la mediática comentó: "En el último escrito lo que pidió la Justicia es que seamos nosotros dos los que tratemos de resolver las cosas porque cuando nos ponemos de acuerdo se resuelven".
Yanina Latorre le consultó si ella tiene la voluntad de alcanzar un acuerdo y ahí Wanda sorprendió a todos con un ejemplo de su accionar en busca de alcanzar la paz con el padre de sus hijas.
"Te voy a dar un ejemplo: hace una semana le mandé al ahora manager y abogado de Mauro en Italia dos clubes que están interesados en Mauro. Me han llamado, me han contactado”, confesó.
"A pesar de toda la situación a mí no me interesa que él esté mal. Esto ni Ana lo sabía ni nadie, fue hace una o dos semanas”, concluyó.