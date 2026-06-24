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Drama: les robaron el auto, su hijo de 12 años quedó enganchado y lo arrastraron 30 cuadras

La familia regresaba de Mendoza cuando fue interceptada por una banda armada. El chico no logró soltarse el cinturón de seguridad y fue arrastrado más de tres kilómetros durante la fuga.

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Volvían de celebrar el Día del Padre

Volvían de celebrar el Día del Padre, les robaron el auto y su hijo de 12 años murió tras ser arrastrado por los ladrones

Una tragedia estremeció a Chile y tuvo como víctimas a una familia argentina que regresaba de pasar el fin de semana largo en Mendoza. Un nene de 12 años murió durante un violento robo cuando delincuentes le quitaron el auto a su padre y escaparon con él atrapado en el vehículo.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en la comuna de San Bernardo, al sur de Santiago de Chile. La familia, integrada por el menor, su papá y una tía, volvía de la Argentina después de haber celebrado el Día del Padre cuando fue sorprendida por una banda armada.

Según reconstruyeron los investigadores, entre cuatro y cinco delincuentes les cruzaron un vehículo en el camino, los amenazaron con armas de fuego y les exigieron que descendieran inmediatamente del auto.

Mientras el padre y la tía lograron bajarse en medio de la desesperación, el chico no alcanzó a liberarse del cinturón de seguridad.

Sin detenerse ante la situación, los asaltantes subieron al vehículo familiar y aceleraron para escapar. El menor quedó atrapado y fue arrastrado durante aproximadamente 30 cuadras, una distancia superior a los tres kilómetros.

La escena fue presenciada por la tía del chico, quien relató el dramático momento ante las autoridades chilenas. “Me percato que a mi sobrino se lo llevan colgando del cuello por el cinturón que no logró sacárselo”, declaró.

El fiscal Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, explicó que una de las hipótesis es que el menor intentó soltarse durante la huida.

“Probablemente el niño quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros”, señaló.

Poco después, el cuerpo del nene fue hallado sin vida sobre el asfalto. El automóvil robado apareció abandonado en otro sector del municipio.

Detuvieron a tres sospechosos

La brutalidad del crimen generó una fuerte conmoción en todo Chile y motivó un amplio operativo policial. Horas después del hecho, efectivos de la Policía de Investigaciones lograron detener a tres sospechosos vinculados a una banda criminal juvenil que opera en la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, quien conducía el vehículo robado durante la fuga sería un adolescente de 17 años.

Los investigadores también determinaron que antes del asalto a la familia argentina los delincuentes habían protagonizado otros episodios delictivos y habían robado otro automóvil, que fue utilizado durante la secuencia criminal.

Cómo fue el asesinato de Kim Gómez, la nena que fue arrastrada 15 cuadras tras el robo de un auto

A casi un año y medio del asesinato de Kim Gómez, en el expediente judicial consta que todo comenzó pasadas las 20 hs en el cruce de la Avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo, en La Plata, cuando Florencia, la madre de Kim, se detuvo ante la luz roja de un semáforo cuando iba al volante de su Fiat Palio rojo.

Allí, los delincuentes obligaron a la mujer a bajar del auto y la amenazaron con un arma de fuego. Su hija viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto.

La fuga de los delincuentes comenzó en calles de asfalto y terminó en una zona de tierra, donde las veredas terminan en zanjas.

Dentro de la causa, uno de los testigos clave manifestó que vio a uno de los delincuentes intentando sacar por la ventanilla trasera a la niña, pero quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su cuerpo quedó colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto y Kim fue arrastrada durante casi dos kilómetros.

Por el homicidio fueron capturados dos ladrones adolescentes. Uno tiene 17 años y ya había estado implicado a principios de mes por el robo de un auto. El otro tiene 14 y su padre está preso acusado de robo con armas de fuego.

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