Drama: les robaron el auto, su hijo de 12 años quedó enganchado y lo arrastraron 30 cuadras

Sin detenerse ante la situación, los asaltantes subieron al vehículo familiar y aceleraron para escapar. El menor quedó atrapado y fue arrastrado durante aproximadamente 30 cuadras, una distancia superior a los tres kilómetros.

La escena fue presenciada por la tía del chico, quien relató el dramático momento ante las autoridades chilenas. “Me percato que a mi sobrino se lo llevan colgando del cuello por el cinturón que no logró sacárselo”, declaró.

El fiscal Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, explicó que una de las hipótesis es que el menor intentó soltarse durante la huida.

“Probablemente el niño quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros”, señaló.

Poco después, el cuerpo del nene fue hallado sin vida sobre el asfalto. El automóvil robado apareció abandonado en otro sector del municipio.

Detuvieron a tres sospechosos

La brutalidad del crimen generó una fuerte conmoción en todo Chile y motivó un amplio operativo policial. Horas después del hecho, efectivos de la Policía de Investigaciones lograron detener a tres sospechosos vinculados a una banda criminal juvenil que opera en la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, quien conducía el vehículo robado durante la fuga sería un adolescente de 17 años.

Los investigadores también determinaron que antes del asalto a la familia argentina los delincuentes habían protagonizado otros episodios delictivos y habían robado otro automóvil, que fue utilizado durante la secuencia criminal.

Cómo fue el asesinato de Kim Gómez, la nena que fue arrastrada 15 cuadras tras el robo de un auto

A casi un año y medio del asesinato de Kim Gómez, en el expediente judicial consta que todo comenzó pasadas las 20 hs en el cruce de la Avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo, en La Plata, cuando Florencia, la madre de Kim, se detuvo ante la luz roja de un semáforo cuando iba al volante de su Fiat Palio rojo.

Allí, los delincuentes obligaron a la mujer a bajar del auto y la amenazaron con un arma de fuego. Su hija viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto.

La fuga de los delincuentes comenzó en calles de asfalto y terminó en una zona de tierra, donde las veredas terminan en zanjas.

Dentro de la causa, uno de los testigos clave manifestó que vio a uno de los delincuentes intentando sacar por la ventanilla trasera a la niña, pero quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su cuerpo quedó colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto y Kim fue arrastrada durante casi dos kilómetros.

Por el homicidio fueron capturados dos ladrones adolescentes. Uno tiene 17 años y ya había estado implicado a principios de mes por el robo de un auto. El otro tiene 14 y su padre está preso acusado de robo con armas de fuego.