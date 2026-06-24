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Colombia venció a Congo y aseguró su clasificación en el Mundial 2026 con un gol agónico de Daniel Muñoz

Colombia consiguió una victoria fundamental en el Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Congo en un partido que tuvo todos los condimentos: dominio absoluto del equipo sudamericano, una defensa africana que resistió durante largos minutos y un desenlace cargado de tensión.

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Colombia venció a Congo y aseguró su clasificación en el Mundial 2026 con un gol agónico de Daniel Muñoz

Colombia venció a Congo y aseguró su clasificación en el Mundial 2026 con un gol agónico de Daniel Muñoz

Colombia consiguió una victoria fundamental en el Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Congo en un partido que tuvo todos los condimentos: dominio absoluto del equipo sudamericano, una defensa africana que resistió durante largos minutos y un desenlace cargado de tensión. Cuando parecía que el gol no iba a llegar, apareció Daniel Muñoz para romper el empate y darle al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo el pase a la siguiente fase.

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El encuentro, correspondiente a la fase de grupos del torneo, tuvo a una Colombia protagonista desde el inicio. El equipo cafetero manejó la pelota, buscó constantemente los espacios y generó varias situaciones claras, pero se encontró con una selección de Congo que planteó un partido cerrado y muy físico.

La recompensa llegó recién en el segundo tiempo. A los 30 minutos de la etapa complementaria, Muñoz apareció en el área, remató con la zurda y, tras una serie de rebotes, la pelota terminó entrando para desatar el festejo colombiano. Fue un gol esperado durante mucho tiempo y que terminó siendo suficiente para que Colombia se quede con los tres puntos.

Con este resultado, Colombia quedó ubicada en el primer lugar del Grupo K, mientras que Congo quedó en la tercera posición. El próximo desafío para los colombianos será nada menos que Portugal, el 27 de junio a las 20:30, en el estadio de Miami.

Un dominio colombiano que tardó demasiado en transformarse en gol

Desde el comienzo quedó claro que Colombia tenía la intención de imponer condiciones. El equipo sudamericano tomó la iniciativa, manejó los tiempos del partido y obligó a Congo a retroceder cerca de su área.

Los africanos repitieron una fórmula similar a la que habían utilizado ante Portugal: una estructura defensiva con muchos hombres atrás, líneas muy juntas y poco espacio entre defensores y mediocampistas. El objetivo era claro: resistir, cortar los circuitos ofensivos y apostar a alguna salida rápida.

Sin embargo, esta vez Colombia encontró mejores herramientas para atacar. La circulación de pelota fue más precisa y jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz, Richard Ríos y los extremos cafeteros lograron mover la defensa rival de un lado al otro.

El problema estuvo en la definición. Colombia generó peligro, pero no consiguió transformar su superioridad en el marcador. Las ocasiones aparecían una tras otra, aunque el arco parecía cerrado.

La pregunta comenzó a repetirse en las tribunas: ¿cuántas oportunidades necesita un equipo para marcar un gol? La respuesta parecía estar en contra de Colombia, que merecía ponerse arriba mucho antes.

Congo resistió con una muralla defensiva y un arquero protagonista

El plan de Congo fue aguantar. La selección africana apostó por una defensa compacta y esperó el momento para intentar sorprender. Con una línea de cinco defensores y varios jugadores colaborando en la recuperación, consiguió bloquear muchos de los intentos colombianos.

El arquero Mpasi tuvo una actuación destacada, apareciendo en momentos importantes para mantener con vida a su equipo. Cada llegada colombiana encontraba una respuesta: una atajada, una pierna salvadora o un cierre defensivo.

La resistencia congoleña empezó a desesperar al conjunto sudamericano. Colombia seguía atacando, pero el reloj avanzaba y el marcador continuaba sin moverse.

Los más de 35 mil hinchas colombianos presentes en el estadio comenzaron a sentir la presión. El tradicional “Dale, Tricolor” se escuchaba con fuerza, pero también crecía la preocupación porque el equipo no encontraba el último toque.

Muñoz, protagonista de una noche llena de intentos

Uno de los jugadores más insistentes fue precisamente Daniel Muñoz. El defensor colombiano tuvo varias apariciones ofensivas y estuvo cerca de convertirse en héroe mucho antes.

Primero tuvo una chance clara con un remate que no encontró destino de gol. Luego volvió a aparecer con dos cabezazos que parecían terminar en la apertura del marcador. Uno de ellos terminó siendo invalidado tras la revisión del VAR por una diferencia mínima.

La sensación era que Colombia estaba haciendo todo para ganar, pero el fútbol no siempre responde a la lógica. Congo resistía y cada minuto sin goles aumentaba el suspenso.

Con el paso del tiempo, el equipo de Lorenzo empezó a perder intensidad. Ya no atacaba con la misma frecuencia y el cansancio comenzó a sentirse. En las tribunas apareció un pedido que se volvió constante: “Quintero, Quintero”.

Los hinchas pedían la entrada de Juan Fernando Quintero como una alternativa para romper una defensa cerrada con su talento y precisión.

La aparición de Quintero y el pase que cambió todo

La entrada de Juanfer terminó siendo clave. Su capacidad para encontrar espacios y lanzar pases diferentes fue la llave que Colombia necesitaba.

En una de sus intervenciones, Quintero encontró a Córdoba, quien peleó una pelota complicada y logró sostener la jugada. La acción parecía perderse, pero apareció nuevamente Muñoz.

El lateral llegó desde atrás, tomó la pelota y sacó un remate con la zurda. El disparo tuvo una desviación, una carambola y terminó dentro del arco congoleño.

El festejo fue inmediato. Colombia finalmente encontraba el gol que había buscado durante casi todo el partido y que parecía negarse una y otra vez.

Muñoz, que había tenido varias oportunidades frustradas, terminó siendo el encargado de liberar la tensión.

Un final con sufrimiento y una clasificación merecida

Después del gol, Colombia tuvo que resistir. Congo abandonó su postura defensiva y salió desesperadamente en busca del empate.

Los últimos minutos fueron de nerviosismo para el conjunto cafetero. La selección africana adelantó sus líneas y empezó a presionar con más jugadores en ataque.

Pero Colombia logró sostener la ventaja y terminó celebrando un triunfo que, por lo visto durante el desarrollo del encuentro, pudo haber sido más amplio.

Las estadísticas reflejaron la superioridad colombiana: 61% de posesión, 20 remates al arco y mayor control del partido, mientras que Congo terminó con 39% de posesión y siete disparos.

No hubo expulsados durante el encuentro y el partido terminó con Colombia sumando tres puntos de enorme valor.

Ahora viene Portugal: un duelo que puede definir el grupo

Con la clasificación asegurada, Colombia ya empieza a pensar en su próximo desafío. El rival será Portugal, un equipo con grandes figuras y aspiraciones importantes dentro del torneo.

El partido se disputará el 27 de junio a las 20:30 en Miami, y será una prueba de máxima exigencia para el equipo de Néstor Lorenzo.

Por su parte, Congo buscará recuperarse ante Uzbekistán en Atlanta, en un encuentro que podría definir sus posibilidades dentro del Grupo K.

Colombia consiguió lo que necesitaba: ganar. Lo hizo sufriendo, con paciencia y gracias a un jugador que insistió hasta el último momento. Daniel Muñoz apareció cuando más hacía falta y transformó una noche de preocupación en una celebración inolvidable para todo el fútbol colombiano.

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