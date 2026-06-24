Así serían los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara ahora

¿Cómo quedarían los cruces de 16avos de final hoy?

De terminar la fase de grupos con las posiciones actuales, los emparejamientos de la primera ronda de eliminación directa se estructurarían de la siguiente manera:

Alemania (1° Grupo E) vs. República Checa (Mejor tercero)

Francia (1° Grupo I) vs. Bélgica (Mejor tercero)

Corea del Sur (2° Grupo A) vs. Suiza (2° Grupo B)

Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C)

Portugal (2° Grupo K) vs. Ghana (2° Grupo L)

España (1° Grupo H) vs. Austria (2° Grupo J)

Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Suecia (Mejor tercero)

Egipto (1° Grupo G) vs. Escocia (Mejor tercero)

Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F)

Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Noruega (2° Grupo I)

México (1° Grupo A) vs. Cabo Verde (Mejor tercero)

Inglaterra (1° Grupo L) vs. Argelia (Mejor tercero)

Argentina (1° Grupo J) vs. Uruguay (2° Grupo H)

Australia (2° Grupo D) vs. Irán (2° Grupo G)

Canadá (1° Grupo B) vs. Paraguay (Mejor tercero)

Colombia (1° Grupo K) vs. Croacia (Mejor tercero)

Cuándo se juegan los 16avos de final del Mundial 2026

La primera ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 iniciará inmediatamente después de la fase de grupos. Los 16avos de final se disputarán del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio, con un total de 16 partidos. En esta instancia participarán los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros del torneo.

Cómo se definen los mejores terceros que clasifican a los 16avos de final

Para determinar a las ocho selecciones que completarán el cuadro de playoffs desde la tercera posición de sus zonas, la organización aplica los siguientes criterios en orden de prioridad:

Más puntos obtenidos en todos los partidos de grupo.

Mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo.

Más goles marcados en todos los partidos de grupo.

Más puntos obtenidos por conducta deportiva (Fair Play).

Si persiste la paridad entre dos selecciones, se ordenarán según la edición más reciente del ranking FIFA .

Si continúa el empate, se ordenarán según la edición del ranking FIFA anterior a la publicada más reciente.

Cuáles son los criterios de desempate para las posiciones de cada grupo

Si dos o más selecciones de un mismo grupo empatan en puntos al término de las tres fechas, se aplicarán los siguientes criterios de forma escalonada:

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre las selecciones en cuestión.

Mayor diferencia de goles en los partidos entre las selecciones en cuestión.

Más goles anotados en los partidos de las selecciones en cuestión.

En caso de seguir la paridad absoluta, se recurrirá a las estadísticas generales de la zona:

Mayor diferencia de goles de todos los partidos de grupo.

Más goles marcados de todos los partidos de grupo.

Más puntos obtenidos por conducta deportiva (Fair Play).

El último paso, si prosigue la igualdad, será definir el desempate de acuerdo a la posición de las selecciones en el último ranking FIFA.

Cómo se juega la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026

El cronograma de partidos que cerrará la primera instancia y terminará de moldear el cuadro definitivo de los 16avos de final está compuesto por los siguientes compromisos: