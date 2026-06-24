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Así serían los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara ahora

Tras el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos, el certamen ecuménico ingresa en su etapa de definiciones. El repaso de las selecciones que ya sacaron pasaje, las que le dijeron adiós al torneo y el cronograma completo del último capítulo de la primera fase.

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Así serían los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara ahora

La Copa del Mundo ingresa en su etapa más dramática y apasionante. Tras el choque entre Colombia y República Democrática del Congo, la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México puso su punto final y ya se comienza a palpitar la última fecha, la cual marcará los cruces definitivos de los 16avos de final, la nueva instancia que se añadió en esta edición de la competencia producto de la ampliación de participantes.

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Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Aunque todavía queda una jornada completa por grupo que puede habilitar sorpresas y modificaciones de último momento en los emparejamientos, la proyección actual pone en el horizonte varios duelos de alto impacto que acaparan todas las miradas de los fanáticos, tales como Alemania-Paraguay, Argentina-Uruguay, Países Bajos-Marruecos, España-Austria y Portugal-Croacia. Hasta el momento, el mapa de la competencia se divide entre la certeza de los que siguen en carrera y la frustración de los que se despiden prematuramente.

Qué selecciones ya clasificaron a los 16avos de final del Mundial 2026

La regularidad en los primeros dos compromisos les permitió a varios planteles asegurar su continuidad en el torneo con una fecha de anticipación. Las selecciones que ya aseguraron su boleto a los 16avos de final son México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia.

Qué selecciones ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo 2026

En la vereda opuesta, la cosecha de resultados adversos sentenció el destino de cinco combinados que jugarán la última fecha sin posibilidades matemáticas de avanzar. Las selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo son Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá.

¿Cómo quedarían los cruces de 16avos de final hoy?

De terminar la fase de grupos con las posiciones actuales, los emparejamientos de la primera ronda de eliminación directa se estructurarían de la siguiente manera:

  • Alemania (1° Grupo E) vs. República Checa (Mejor tercero)

  • Francia (1° Grupo I) vs. Bélgica (Mejor tercero)

  • Corea del Sur (2° Grupo A) vs. Suiza (2° Grupo B)

  • Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C)

  • Portugal (2° Grupo K) vs. Ghana (2° Grupo L)

  • España (1° Grupo H) vs. Austria (2° Grupo J)

  • Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Suecia (Mejor tercero)

  • Egipto (1° Grupo G) vs. Escocia (Mejor tercero)

  • Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F)

  • Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Noruega (2° Grupo I)

  • México (1° Grupo A) vs. Cabo Verde (Mejor tercero)

  • Inglaterra (1° Grupo L) vs. Argelia (Mejor tercero)

  • Argentina (1° Grupo J) vs. Uruguay (2° Grupo H)

  • Australia (2° Grupo D) vs. Irán (2° Grupo G)

  • Canadá (1° Grupo B) vs. Paraguay (Mejor tercero)

  • Colombia (1° Grupo K) vs. Croacia (Mejor tercero)

Cuándo se juegan los 16avos de final del Mundial 2026

La primera ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 iniciará inmediatamente después de la fase de grupos. Los 16avos de final se disputarán del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio, con un total de 16 partidos. En esta instancia participarán los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros del torneo.

Cómo se definen los mejores terceros que clasifican a los 16avos de final

Para determinar a las ocho selecciones que completarán el cuadro de playoffs desde la tercera posición de sus zonas, la organización aplica los siguientes criterios en orden de prioridad:

  • Más puntos obtenidos en todos los partidos de grupo.

  • Mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo.

  • Más goles marcados en todos los partidos de grupo.

  • Más puntos obtenidos por conducta deportiva (Fair Play).

  • Si persiste la paridad entre dos selecciones, se ordenarán según la edición más reciente del ranking FIFA.

  • Si continúa el empate, se ordenarán según la edición del ranking FIFA anterior a la publicada más reciente.

Cuáles son los criterios de desempate para las posiciones de cada grupo

Si dos o más selecciones de un mismo grupo empatan en puntos al término de las tres fechas, se aplicarán los siguientes criterios de forma escalonada:

  • Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre las selecciones en cuestión.

  • Mayor diferencia de goles en los partidos entre las selecciones en cuestión.

  • Más goles anotados en los partidos de las selecciones en cuestión.

En caso de seguir la paridad absoluta, se recurrirá a las estadísticas generales de la zona:

  • Mayor diferencia de goles de todos los partidos de grupo.

  • Más goles marcados de todos los partidos de grupo.

  • Más puntos obtenidos por conducta deportiva (Fair Play).

  • El último paso, si prosigue la igualdad, será definir el desempate de acuerdo a la posición de las selecciones en el último ranking FIFA.

Cómo se juega la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026

El cronograma de partidos que cerrará la primera instancia y terminará de moldear el cuadro definitivo de los 16avos de final está compuesto por los siguientes compromisos:

  • República Checa vs. México

  • Sudáfrica vs. Corea del Sur

  • Suiza vs. Canadá

  • Bosnia vs. Qatar

  • Brasil vs. Escocia

  • Marruecos vs. Haití

  • Turquía vs. Estados Unidos

  • Paraguay vs. Australia

  • Curazao vs. Costa de Marfil

  • Ecuador vs. Alemania

  • Japón vs. Suecia

  • Túnez vs. Países Bajos

  • Egipto vs. Irán

  • Nueva Zelanda vs. Bélgica

  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita

  • Uruguay vs. España

  • Noruega vs. Francia

  • Senegal vs. Irak

  • Argelia vs. Austria

  • Jordania vs. Argentina

  • Colombia vs. Portugal

  • RD Congo vs. Uzbekistán

  • Panamá vs. Inglaterra

  • Croacia vs. Ghana

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