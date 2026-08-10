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El sorpresivo análisis de la figura de Independiente Santa Fe sobre la crisis de River en la previa del duelo por la Copa Sudamericana

Hugo Rodallega y Franco Fagúndez analizaron el presente del equipo de Coudet antes del cruce por la Copa Sudamericana. Sus frases y cómo llega el rival.

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El sorpresivo análisis de la figura de Independiente Santa Fe sobre la crisis de River en la previa del duelo por la Copa Sudamericana

River Plate cayó derrotado frente a Tigre en Victoria el sábado pasado y sumó su sexta derrota consecutiva, profundizando un momento crítico en lo deportivo. Sin embargo, el plantel conducido por Eduardo "Chacho" Coudet ya enfoca sus cañones en revertir la racha negativa en los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que deberá medirse ante Independiente Santa Fe de Colombia.

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El sensible presente que atraviesa el cuadro de Núñez generó repercusiones en el ámbito internacional, aunque en el seno del conjunto bogotano tienen en claro que no deben subestimar al Millonario. En ese sentido, el experimentado delantero Hugo Rodallega tomó la palabra para palpitar la eliminatoria que comenzará en Bogotá y se definirá en el Estadio Monumental.

“Que haya perdido cinco o seis partidos seguidos no quiere decir que se nos vaya a hacer fácil. Es River, hermano… uno de los equipos más grandes del mundo", argumentó la principal figura de "El Expreso Rojo", quien registra una marca de 19 goles y dos asistencias a lo largo de 36 compromisos disputados en la presente temporada.

Qué dijo Hugo Rodallega sobre el cruce contra el River del Chacho Coudet

El atacante colombiano de 41 años, quien cuenta con un extenso recorrido profesional por ligas de Inglaterra, México y Brasil, ha incrementado de manera notable su producción goleadora desde su llegada a Independiente Santa Fe en 2022.

Al profundizar su análisis sobre la llave de octavos de final, Rodallega cerró sus declaraciones con un mensaje desafiante respecto a la postura que adoptará el equipo cafetero en la cancha: “Lo vamos a enfrentar mano a mano, pero no lo vamos a ganar fácil. Lo vamos a ganar con huevitos”.

Cómo analiza el plantel de Independiente Santa Fe la presión de River

En sintonía con las palabras del goleador, el enganche uruguayo Franco Fagúndez dialogó con la prensa y expresó su total respeto hacia la jerarquía del rival. “Vienen en un mal momento, pero no los podemos subestimar. Es un grande del continente, una potencia. Todos sabemos lo que es River, la historia que tiene y tenemos que saber jugar con eso”, reconoció el futbolista con pasado en Nacional de Montevideo y Santos Laguna, quien en su primera campaña con los albirrojos suma siete tantos y cuatro pases-gol en 23 apariciones.

Asimismo, el mediocampista charrúa trasladó la responsabilidad al conjunto argentino al señalar: “Ellos son los favoritos a ganar el partido, y tenemos que saber jugar con esa presión que ellos tienen”.

Cómo llega Independiente Santa Fe a los octavos de final de la Copa Sudamericana

El camino del equipo colombiano en el plano internacional comenzó en la Copa Libertadores, certamen donde no logró superar el Grupo E tras compartir zona con Corinthians, Platense y Peñarol.

Sin embargo, tras finalizar en la tercera colocación, el elenco bogotano accedió al repechaje de la Copa Sudamericana, instancia en la que consiguió una contundente goleada por 5-0 ante Caracas FC, sellando así su clasificación a los octavos de final para cruzarse con el equipo de la Banda.

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