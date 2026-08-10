El sorpresivo análisis de la figura de Independiente Santa Fe sobre la crisis de River en la previa del duelo por la Copa Sudamericana

Al profundizar su análisis sobre la llave de octavos de final, Rodallega cerró sus declaraciones con un mensaje desafiante respecto a la postura que adoptará el equipo cafetero en la cancha: “Lo vamos a enfrentar mano a mano, pero no lo vamos a ganar fácil. Lo vamos a ganar con huevitos”.

Cómo analiza el plantel de Independiente Santa Fe la presión de River

En sintonía con las palabras del goleador, el enganche uruguayo Franco Fagúndez dialogó con la prensa y expresó su total respeto hacia la jerarquía del rival. “Vienen en un mal momento, pero no los podemos subestimar. Es un grande del continente, una potencia. Todos sabemos lo que es River, la historia que tiene y tenemos que saber jugar con eso”, reconoció el futbolista con pasado en Nacional de Montevideo y Santos Laguna, quien en su primera campaña con los albirrojos suma siete tantos y cuatro pases-gol en 23 apariciones.

Asimismo, el mediocampista charrúa trasladó la responsabilidad al conjunto argentino al señalar: “Ellos son los favoritos a ganar el partido, y tenemos que saber jugar con esa presión que ellos tienen”.

Cómo llega Independiente Santa Fe a los octavos de final de la Copa Sudamericana

El camino del equipo colombiano en el plano internacional comenzó en la Copa Libertadores, certamen donde no logró superar el Grupo E tras compartir zona con Corinthians, Platense y Peñarol.

Sin embargo, tras finalizar en la tercera colocación, el elenco bogotano accedió al repechaje de la Copa Sudamericana, instancia en la que consiguió una contundente goleada por 5-0 ante Caracas FC, sellando así su clasificación a los octavos de final para cruzarse con el equipo de la Banda.