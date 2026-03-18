Causa AFA: la fiscalía rechazó el sobreseimiento de Claudio "Chiqui" Tapia por retención de aportes

VSVSCCF275BQ5FHUWLAQ4MELLY Pablo Toviggino en tribunales, donde fue indagado la semana pasada por retención de aportes de la AFA.

El expediente se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la falta de ingreso de sumas retenidas en concepto de:

IVA

Impuesto a las Ganancias

Aportes a la seguridad social

Según la acusación, los montos no depositados entre 2024 y 2025 ascienden a unos $19.000 millones.

El planteo de la defensa y por qué fue rechazado

La defensa de Tapia y los demás dirigentes intentó frenar la causa con una excepción de falta de acción. Argumentó que, como el Ministerio de Economía había suspendido ejecuciones fiscales para ciertas entidades —incluidas asociaciones civiles—, la deuda no debía considerarse exigible.

El fiscal rechazó ese planteo y aclaró que:

La suspensión de ejecuciones no elimina la obligación de pago

No hubo prórroga de vencimientos

La deuda sigue vigente y exigible

“La defensa confunde la exigibilidad de la obligación con la posibilidad de ejecutar la deuda”, sostuvo.

G47Z7XHOOJCYZBFEVP3LKR2MME El fiscal Pérez Barberá reclamó que se rechace el pedido de sobreseimiento de Tapia y Toviggino.

Sin prórroga y con obligación vigente

Uno de los puntos centrales del dictamen es que nunca existió una prórroga real de los plazos de pago. “La normativa no modificó los vencimientos, solo reguló facultades administrativas del organismo recaudador”, explicó el fiscal.

Por eso, advirtió que aceptar la postura de la defensa implicaría “desnaturalizar el régimen de obligaciones tributarias”.

Un punto clave: el dinero retenido a terceros

El fiscal también puso el foco en la naturaleza de los fondos investigados. No se trata de impuestos propios, sino de dinero retenido a terceros que debía ser transferido al Estado.

“Ese deber tiene un carácter particularmente intenso”, remarcó. Y agregó: “Que el Estado suspenda el cobro no significa que la obligación haya desaparecido”.

J5KTENRWTVCPJIUAH67ZWMG7UQ (1) Claudio "Chiqui" Tapia fue indagado la semana pasada y se retiró de tribunales sin responder preguntas. REUTERS

Qué puede pasar ahora en la causa

Los integrantes de la comisión directiva de la AFA ya fueron indagados y presentaron escritos en los que pidieron su desvinculación.

El juez Amarante deberá definir si:

Los procesa

Dicta falta de mérito

O los sobresee

En paralelo, la Cámara en lo Penal Económico analiza el planteo de inexistencia de delito, aunque no habrá resolución antes del 25 de marzo. Mientras tanto, los dirigentes tienen prohibida la salida del país, una medida que también está bajo revisión judicial.