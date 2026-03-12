Causa AFA: Claudio Tapia se presentó ante la Justicia por la presunta retención indebida de aportes

La audiencia ante el juez Diego Amarante se realiza un día después de que declarara el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien entregó un escrito como parte de la misma investigación judicial.
Su declaración duró casi una hora y media y al salir habló con los periodistas que lo esperaban. “Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar con España porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, expresó.
Embed
El expediente busca determinar si existieron irregularidades en la retención y el pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en una causa que también involucra a otros dirigentes de la entidad y que generó repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en el político.
El dirigente llegó por la mañana al edificio judicial ubicado en Avenida de los Inmigrantes 1950, acompañado por su abogado defensor, Marcelo Rochetti, y se dirigió al segundo piso, donde funciona el juzgado en lo penal económico a cargo del juez Diego Amarante.
La citación judicial y la situación procesal
La defensa de Tapia había solicitado que se declarara la nulidad de la citación a indagatoria, aunque el planteo fue rechazado por el magistrado.
En el marco de la investigación, el juez Amarante dispuso además la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino. Sin embargo, posteriormente autorizó al titular de la AFA a viajar, en un contexto marcado por la cercanía del próximo Mundial.
La causa judicial apunta a determinar si hubo apropiación indebida de fondos correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social.
Según la investigación, el monto bajo análisis supera los $19.353 millones y corresponde a obligaciones que se habrían acumulado entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.