La preocupante predicción del astrólogo de Boca sobre Coudet en River: "No es..."

La afirmación generó un inmediato revuelo, especialmente por tratarse de una figura identificada con el eterno rival. En un contexto de máxima sensibilidad entre ambos clubes, cualquier declaración toma mayor dimensión.

Cómo reaccionaron los hinchas en redes sociales

Como suele ocurrir con cada intervención pública de Armas, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Sus seguidores aprovecharon para hacerle consultas puntuales sobre el futuro del ciclo de Coudet. “¿Dura más de dos años?”, preguntó uno. “Y contra Boca, ¿cómo nos va a ir?”, lanzó otro. También hubo quienes se mostraron más terrenales en su análisis futbolístico: “Yo no sé nada de astrología, lo que sí sé es que Coudet va a tener que sacarle agua a las piedras con estos jugadores”.

Las respuestas no fueron exclusivamente de apoyo. Entre las menciones aparecieron voces escépticas que recordaron pronósticos anteriores del astrólogo. “¿Y cuando decías que Boca salía campeón de la Libertadores 2023, en dónde tenía mercurio Almirón?”, cuestionó un usuario, en referencia a una predicción pasada vinculada al ciclo de Jorge Almirón. Otros fueron aún más irónicos: “Qué bueno que dijiste todo esto porque siempre le errás” y “Listo, campeón de todo. Cierren todo”, escribieron.

La mezcla de apoyo, burla y debate expuso, una vez más, el impacto que generan este tipo de intervenciones en el ecosistema digital del fútbol argentino.

Qué expectativa genera la llegada de Coudet a River

Mientras tanto, más allá de los astros, la atención principal está puesta en lo deportivo. La confirmación de Eduardo Coudet como nuevo entrenador marca el inicio de una etapa que despierta expectativas en el mundo riverplatense.

El respaldo público del presidente Stefano Di Carlo despejó cualquier duda sobre la decisión dirigencial y dejó el escenario listo para la oficialización. A partir de allí comenzará el desafío concreto: consolidar un proyecto que apunte a la competencia local e internacional.

En ese marco, la predicción de Giorgio Armas suma un condimento extra al clásico folclore del fútbol argentino. Sus palabras no inciden en la planificación deportiva, pero sí alimentan la conversación y el cruce entre hinchas, especialmente por su identificación con Boca.

El tiempo, como él mismo aseguró, será el encargado de validar o desmentir su vaticinio. Por ahora, lo único concreto es que Coudet asumirá en River y que, antes incluso de firmar, ya tiene sobre sus hombros una predicción que promete ser recordada cada vez que el equipo dispute un título.