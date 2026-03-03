Paro total en el fútbol argentino: la AFA ratificó la medida y no habrá fecha este fin de semana

El período elegido para el paro coincide con las fechas en que fueron citados a indagatoria el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino. Ambos deberán declarar por una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que señala una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones.

Este martes, el juez Diego Alejandro Amarante rechazó el pedido de nulidad del llamado a indagatoria presentado por la defensa de Tapia. De este modo, quedó ratificado que el titular de la AFA deberá declarar este jueves.

El viernes será el turno de Gustavo Lorenzo, director general de la entidad. El 9 de marzo deberán presentarse el actual secretario general, Cristian Malaspina, y su antecesor, Víctor Blanco. En tanto, Toviggino declarará el 11 de marzo, luego de que su defensa solicitara una reprogramación para analizar el expediente.

Qué pasa con la fecha 9 del Torneo Apertura

El paro afecta por completo la novena jornada del campeonato. Los partidos que estaban programados entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo no se disputarán y fueron reprogramados para el 3 de mayo.

Esta modificación obliga a una reestructuración del calendario, ya que la última fecha de la fase regular está prevista para fines de abril, antes del inicio de los playoffs.

Entre los encuentros suspendidos figuran compromisos de alto impacto como Central Córdoba ante Boca Juniors y River Plate frente a Atlético Tucumán, además de otros duelos correspondientes a ambas zonas del certamen.

La lista completa de partidos alcanzados por la medida incluye:

Jueves 5 de marzo

Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

Barracas Central – Banfield (Zona B)

Platense – Estudiantes (Zona A)

Vélez – Newell’s (Zona A)

Unión – Talleres (Zona A)

Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

San Lorenzo – Independiente (Zona A)

Racing – Huracán (Zona B)

Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

Gimnasia – Argentinos (Zona B)

Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

Central Córdoba – Boca (Zona A)

River – Atlético Tucumán (Zona B)

Cómo impacta la suspensión en el campeonato

La postergación hasta el 3 de mayo generará ajustes en la planificación deportiva y logística de los clubes. El calendario comprimido obligará a reorganizar fechas en un tramo decisivo del Apertura, justo cuando se definen los clasificados a la siguiente instancia.

La decisión del Comité Ejecutivo marca un hecho excepcional en el desarrollo del torneo y traslada el foco del campo de juego al ámbito judicial e institucional.

Mientras tanto, los hinchas deberán esperar para volver a ver rodar la pelota. La novena fecha quedará en pausa y el fútbol argentino atravesará un fin de semana sin actividad oficial, en medio de un escenario que combina tensión política, judicial y deportiva.