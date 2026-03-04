Fórmula 1: los 12 cambios que marcan el inicio de un campeonato totalmente renovado

Pero el talento de Verstappen salió a relucir y logró mantener la ventaja inicial y ganar su cuarto campeonato seguido. Y en 2025, hubo una sola incógnita: qué piloto de McLaren sería el campeón del mundo. Mostraron una falta de madurez en su talento, que la habilidad de Verstappen, ya con un auto disminuido, hizo que perdiera el título por solo dos puntos.

Pero el repaso del último párrafo es concluyente. Un piloto, Verstappen y dos autos: McLaren y Red Bull. Justamente eso, es lo que la FIA quiere cambiar en este 2026 y espera que estas 12 profundas modificaciones lo logren.

cambios 4 Los 12 cambios que llegan a la Fórmula 1 para intentar generar carreras mucho más interesantes y atrayentes. (Foto: A24.com)

2026 es un año de cambios importantes en la Fórmula 1, con un nuevo conjunto de reglas que impactan los motores, la aerodinámica, los coches y más. A continuación está la explicación de los 12 cambios principales:

1. Coches más pequeños

Los autos de F1 serán más cortos y estrechos.

La distancia entre ejes se reduce 200 mm (de 3600 mm a 3400 mm).

El piso es 100 mm más estrecho, y los neumáticos también son más estrechos: Delanteros: 25 mm menos. Traseros: 30 mm menos. Esto podría facilitar las peleas rueda a rueda en carrera pero reduce la superficie de contacto de los neumáticos. cambio 1 Desde autos más pequeños y más ligeros a una nueva unidad de potencia para la F1. (Foto: Gentileza F1)



2. Coches más ligeros

Las dimensiones reducidas permiten bajar el peso mínimo de 800 kg en 2025 a 768 kg en 2026, lo que mejora la manejabilidad pese a niveles más bajos de carga aerodinámica.

3. Nueva aerodinámica

Se eliminan los túneles Venturi bajo el auto (gran fuente de efecto suelo hasta ahora).

El difusor sigue siendo importante, pero sin tanto rendimiento como antes.

Las alas delantera y trasera se simplifican.

Se quitan las cubiertas de rueda y se añaden bargeboards para redirigir el flujo turbulento y ayudar a que los autos sigan más de cerca.

4. Nuevas unidades de potencia

Los motores V6 turbo híbridos continúan, pero son muy diferentes:

Ya no hay MGU-H que recuperaba energía del turbocompresor

La potencia del motor de combustión interna es menor (~400 kW).

La MGU-K, que transforma energía cinética en potencia, es más poderosa (de 120 kW a 350 kW).

La batería puede recargarse con más del doble de energía por vuelta. Esto pone más énfasis en la recuperación y despliegue de energía eléctrica.

5. Combustible sostenible avanzado

Se introduce un combustible sostenible avanzado que reemplaza a los derivados fósiles.

Debe ser drop-in (sin cambios en el motor).

6. Modo Overtake (adelantamiento)

Se reemplaza el DRS por un nuevo modo de adelantamiento:

Permite recargar y generar más potencia eléctrica para mantener más velocidad por más tiempo.

Funciona si el piloto está dentro de 1 segundo del auto de adelante en un punto de detección por vuelta. Será más útil en rectas largas.

7. Straight Mode (modo recta) / Aero activo

Un nuevo modo aerodinámico reduce drag (efecto arrastre) automáticamente en tramos designados:

El alerón trasero se abre y el delantero baja simultáneamente para menos resistencia en rectas.

El coche cambia entre configuración de alto apoyo en curvas y bajo drag en rectas.

8. Boost (impulso)

Los pilotos pueden usar energía almacenada (boost) más estratégicamente durante la vuelta:

Puede emplearse para atacar, defender o ganar tiempo, tanto de golpe como distribuida.

9. Nuevas zonas en los circuitos

Los viejos marcadores de DRS son reemplazados por señales de Straight Mode que muestran donde se activa la configuración de bajo drag.

También hay zonas cortas para condiciones de baja adherencia, con solo el alerón delantero bajando.

10. Ajuste en la salida de carrera

Ahora, los coches tardan más en subir revoluciones antes de la salida.

Por eso se añadirá una advertencia pre-inicio cuando el último coche se coloque en parrilla.

Después de eso, los pilotos tendrán ~5 seg para calentar el turbo antes de que empiece la cuenta regresiva de luces. Para evitar que los primeros en la línea de partida estén con sus ruedas y motores más fríos que los que llegan a la grilla al final.

11. Cambios en clasificación (Qualifying)

La parrilla aumenta de 20 a 22 coches (entrada de Cadillac).

En Q1 y Q2 en vez de eliminar 5 coches, ahora serán 6 eliminados en cada sesión.

Q3 sigue igual, con 13 min y los 10 mejores disputando posiciones de punta.

12. Límite presupuestario más alto

Debido a los enormes cambios (poco reutilizable del 2025), la cúpula del gasto anual sube:

De 135 millones USD en 2025 a 215 millones USD para costos incluidos en el Cost Cap.

El Cost Cap de la unidad de potencia sube de 95 m a 130 m USD .

cambios 2 Los cambios también afectan a la seguridad para los pilotos. (Foto: F1)

Los pro y las contras de las modificaciones

A favor de los cambios esta, definitivamente, que los autos sean más pequeños. Favorece el "sorpasso", algo casi inexistente en la F1 de hoy. Especialmente en circuitos trabados como Mónaco o Azerbaiján. Y la diferencia del "boost" que reemplaza al DRS dará al piloto mayor velocidad durante un tiempo no solo para atacar, también para defender una posición.

Pero la gran incertidumbre está dada con los cambios en la Unidad de potencia. Como es un híbrido de combustible con energía eléctrica, ya no se puede hablar más de motores. Este año, el porcentaje de la energía eléctrica para producir potencia subió. Los pilotos deberán gestionar de manera diferente cuando aplicar ese plus de "energía eléctrica" y por ende, cómo y cuando recargarlo.

La duda está en si veremos carreras en las que gane el más rápido o el que gestiona mejor sus recursos. Ya pasó en las pruebas de Barcelona y Bahrein. Por una mala gestión de combustible y electricidad, hubo autos que en plena recta, no llegaron a su velocidad máxima. Inaceptable.

cambios 3 La unidad de potencia, antes los motores, son cada vez más híbridos en la Fórmula 1. (Foto: F1)

El movimiento se demuestra andando

La frase le cae justo a la F1 2026. Estos cambios son "revolucionarios". Quieren devolverle la espectacularidad y los sobrepasos perdidos hace años en la máxima. Si esta es la solución, comenzaremos a verlo desde este viernes en el circuito Albert Park de Australia. Allí estará Franco Colapinto con un nuevo Alpine que demostró estar a tono con el nuevo reglamento.

Si Franco tiene un buen desempeño y suma puntos, los argentinos le diremos "sí" a la FIA. Ojalá sea así.