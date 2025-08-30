En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Alejandro Garnacho
Chelsea
Inglaterra

Chelsea confirmó el fichaje de Alejandro Garnacho hasta el 2032: "Es increíble estar aquí"

El anuncio se dio tras la victoria por 2-0 sobre Fulham en la Premier League, partido en el que Enzo Fernández hizo un gol. El pase costó 54 millones de dólares.

Alejandro Garnacho fue presentado como flamante fichaje del Chelsea (Foto: Prensa Chelsea)

Alejandro Garnacho fue presentado como flamante fichaje del Chelsea (Foto: Prensa Chelsea)

El Chelsea hizo oficial la compra de Alejandro Garnacho en una cifra cercana a los 40 millones de libras esterlinas (54 millones de dólares). Con esta transferencia, el argentino de 21 años se convirtió en la venta más cara del Manchester United en los últimos cinco años y la cuarta más importante en la historia del club, solo detrás de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María.

Leé también Final feliz: Garnacho perdió a sus perros y sorprendió con un increíble regalo a quien los rescató
final feliz: garnacho perdio a sus perros y sorprendio con un increible regalo a quien los rescato

El extremo argentino, que había quedado apartado del plantel tras un conflicto con el entrenador Rubén Amorim, firmó un contrato a largo plazo con los “Blues” que se extenderá hasta 2032.

Las conversaciones comenzaron con una oferta de 25 millones de libras, pero finalmente ambas instituciones acordaron la transferencia por 40 millones. El anuncio se dio tras la victoria del Chelsea 2-0 sobre Fulham en la Premier League, partido en el que Enzo Fernández brilló con un gol y una asistencia.

Garnacho estuvo en la tribuna del Stamford Bridge siguiendo a sus nuevos compañeros y luego posó para la presentación oficial.

6M5JDYTUEZGC7MIWSRAQ5APXX4
Garnacho firm&oacute; contrato hasta 2032 (Cr&eacute;dito: Prensa Chelsea)

Garnacho firmó contrato hasta 2032 (Crédito: Prensa Chelsea)

Es un momento increíble para mi familia y para mí poder formar parte de este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y poder unirme a los campeones del mundo es algo especial: ¡somos el mejor equipo del mundo!”, expresó el jugador en la web oficial del Chelsea.

El paso de Garnacho por Manchester United

Desde su llegada a la cantera de los Red Devils en 2020, procedente del Atlético de Madrid por 400.000 libras, Garnacho disputó 144 partidos y marcó 26 goles. Su último encuentro oficial con el United fue el 16 de mayo, justamente contra el Chelsea, en una derrota por 1-0 en la Premier League.

El club inglés valoró la operación como positiva, dado el deseo del futbolista de marcharse.

El presente del Chelsea en la Premier League

En el arranque del campeonato, Chelsea empató sin goles con Crystal Palace, luego goleó 5-1 al West Ham y este sábado venció 2-0 al Fulham. La llegada de Garnacho busca potenciar el ataque del conjunto blue, que quiere recuperar protagonismo tanto en la liga como en Europa.

Así fue el gol de Enzo Fernández para la victoria de Chelsea

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alejandro Garnacho Chelsea Enzo Fernández
Notas relacionadas
Quién es "el nuevo Garnacho": el refuerzo que cerró River y genera ilusión
Escándalo total: la imagen de Alejandro Garnacho que ¿acelera su salida del Manchester United?
Colapinto largará en el puesto 16° del Gran Premio de Países Bajos: "Es una pena..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar