Chelsea confirmó el fichaje de Alejandro Garnacho hasta el 2032: "Es increíble estar aquí"

6M5JDYTUEZGC7MIWSRAQ5APXX4 Garnacho firmó contrato hasta 2032 (Crédito: Prensa Chelsea)

“Es un momento increíble para mi familia y para mí poder formar parte de este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y poder unirme a los campeones del mundo es algo especial: ¡somos el mejor equipo del mundo!”, expresó el jugador en la web oficial del Chelsea.

El paso de Garnacho por Manchester United

Desde su llegada a la cantera de los Red Devils en 2020, procedente del Atlético de Madrid por 400.000 libras, Garnacho disputó 144 partidos y marcó 26 goles. Su último encuentro oficial con el United fue el 16 de mayo, justamente contra el Chelsea, en una derrota por 1-0 en la Premier League.

El club inglés valoró la operación como positiva, dado el deseo del futbolista de marcharse.

El presente del Chelsea en la Premier League

En el arranque del campeonato, Chelsea empató sin goles con Crystal Palace, luego goleó 5-1 al West Ham y este sábado venció 2-0 al Fulham. La llegada de Garnacho busca potenciar el ataque del conjunto blue, que quiere recuperar protagonismo tanto en la liga como en Europa.

