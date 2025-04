Clásico de La Plata: Gimnasia empató con Estudiantes 1 a 1 por la fecha 13 de la Liga Profesional

clasico la plata.webp

En un partido intenso, el equipo de Diego Flores abrió el marcador a los 32 minutos de juego por intermedio del experimentado Lucas Castro, quien aprovechó la doble chance de gol. Primero, definió con clase por encima del arquero Matías Mansilla, aunque Santiago Núñez rechazó la pelota en la línea, pero el Pata tomó el rebote y convirtió de volea.

El Pincha de Eduardo Domínguez reaccionó en el complemento, aunque se topó con la seguridad del arquero Nelson Insfrán. El DT cerró el partido con tres delanteros de área (Guido Carrillo, Lucas Alario y Luciano Giménez) y consiguió la igualdad a través del minuto 48, por intermedio de Giménez. De esta manera, cortó una racha adversa de dos derrotas consecutivas en el torneo, aunque lleva seis partidos sin victorias.

"Es lindo poder convertir en un clásico, sobre todo de visitante. Sentíamos que merecíamos más, que no estaba entrando la pelota. Pudimos hacer el gol y, aunque sea, nos llevamos un punto. No venimos bien en los resultados, esto nos va a ayudar a lo que viene: el último tramo del torneo y la Copa", destacó el autor del 1-1 en diálogo con ESPN.

En la vereda de enfrente, a Gimnasia se le escapó la chance de quedarse con el derbi, no pudo ingresar entre los ocho mejores de su zona y lleva seis encuentros sin éxitos. Insfrán, una de las figuras del equipo, se refirió a esta situación: "Nos empatan sobre el final. Hicimos muchas cosas buenas, pero no le pudimos dar un triunfo a la gente, que nos dio un gran recibimiento. Tenemos sensaciones raras, habíamos hecho un buen primer tiempo, pero mala suerte que no lo pudimos sostener. Al menos no perdimos".