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Incautaron más de 86 kilos de marihuana en un micro vinculado a un equipo grande de Brasil

El vehículo, que llevaba el escudo del club brasileño en su carrocería, fue interceptado por la policía boliviana en Cochabamba. Tres personas fueron detenidas. Desde la institución aseguraron que el plantel nunca utilizó esa unidad y que conoció el caso a través de los medios locales.

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El vehículo

El vehículo, que llevaba el escudo del club brasileño en su carrocería, fue interceptado por la policía boliviana en Cochabamba. (Foto: X @OGabrielSa)

Un micro contratado para la logística del plantel de San Pablo en Bolivia fue interceptado por las autoridades con 86,5 kilogramos de marihuana ocultos en su interior. El vehículo, que exhibía el escudo del club brasileño en sus laterales, fue detenido cuando se dirigía hacia Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraba alojada la delegación paulista antes de su compromiso ante Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR) en la región de Cochabamba. Durante la inspección, los agentes encontraron cuatro bolsas que contenían la droga.

Como consecuencia del operativo, fueron detenidas tres personas vinculadas al transporte, entre ellas los conductores responsables de la unidad.

La postura de San Pablo tras el operativo

Desde el club brasileño aclararon que el plantel nunca llegó a utilizar el micro incautado y que no recibió ninguna comunicación oficial sobre el episodio.

Según explicaron representantes de la institución, la delegación tomó conocimiento de lo ocurrido a través de un noticiero local. Además, indicaron que el traslado realizado desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hasta el hotel se efectuó en otro vehículo de la misma empresa y sin inconvenientes.

Qué dijo la empresa de transporte

Tras las detenciones, la empresa Buses Cosmos difundió un comunicado para despegarse del hecho y atribuyó la responsabilidad a los choferes involucrados.

“Toda la responsabilidad fue de los motoristas”, sostuvo la firma. También afirmó que “el asunto ya fue esclarecido por la policía y los responsables fueron presos”.

La empresa Buses Cosmos atribuyó la responsabilidad a los choferes involucrados. (Foto: X @OGabrielSa)

La empresa Buses Cosmos atribuyó la responsabilidad a los choferes involucrados. (Foto: X @OGabrielSa)

La compañía remarcó además que el micro secuestrado no fue utilizado por San Pablo y que el club contó con otra unidad para cumplir con los traslados previstos durante su estadía en Bolivia.

El plan de San Pablo para enfrentar la altura de La Paz

La presencia del equipo brasileño en Bolivia forma parte de una planificación diseñada por el cuerpo técnico encabezado por Dorival Júnior para reducir los efectos de la altura.

Por ese motivo, la delegación eligió instalarse en Santa Cruz de la Sierra, ubicada a unos 400 metros sobre el nivel del mar, y viajar a La Paz pocas horas antes del encuentro. La capital boliviana se encuentra a más de 3.650 metros de altitud.

La estrategia derivó en una advertencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) debido a que el club no respetó la anticipación reglamentaria prevista para este tipo de compromisos.

Este martes por la tarde, el plantel viajó desde Santa Cruz de la Sierra hacia La Paz para trasladarse directamente al estadio, donde enfrentará a Bolívar desde las 21:30, hora de Argentina.

Pese al episodio ocurrido con el micro, la programación deportiva de San Pablo no sufrió modificaciones y el cronograma previsto se desarrolló con normalidad.

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