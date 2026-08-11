Crimen de Julián Álvarez Guardia: el médico que revisó a Victoria Cantero reveló qué lesiones tenía tras el hecho

Uno de los puntos que busca establecer la investigación es si las lesiones de Cantero pueden aportar información sobre lo ocurrido dentro de la vivienda antes de que Álvarez Guardia fuera herido mortalmente.

Qué dijo el médico sobre las marcas de Victoria Cantero

Durante su declaración, el profesional también fue consultado sobre la posibilidad de que las lesiones fueran compatibles con una situación de defensa o forcejeo. En ese contexto, consideró que Cantero pudo haber sido sujetada y sostuvo que las marcas observadas “parecieran más como un ‘agarre o empujón’”.

Además, explicó que, en caso de haber existido una agresión de mayor intensidad, probablemente las lesiones serían más graves y estarían localizadas en otras partes del cuerpo. De todos modos, será la investigación judicial la que deberá determinar el origen de esas marcas y establecer si guardan relación directa con la secuencia que terminó con la muerte de Álvarez Guardia.

Las fotografías tomadas por la Policía a Victoria Luz Cantero, de 25 años, después de su detención. (Foto: gentileza Diario Norte)

El dato sobre Victoria Cantero que contradijo una de las primeras versiones

La declaración del médico también incorporó un elemento que contradice una versión difundida inicialmente por familiares de Cantero. En las primeras horas posteriores al crimen se había señalado que la joven presentaba un sangrado en la nariz antes de que Álvarez Guardia fuera trasladado de urgencia.

Sin embargo, el profesional que examinó a la imputada fue categórico ante la fiscalía: “No observé lesiones en la nariz”. El dato ahora forma parte de los elementos que analiza la fiscal Ana González de Pacce para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al crimen.

Cómo fue el crimen de Julián Álvarez Guardia en Resistencia

El hecho ocurrió en una vivienda de la ciudad chaqueña de Resistencia, donde Álvarez Guardia y Cantero habrían mantenido una discusión. En circunstancias que todavía son materia de investigación, el joven sufrió heridas de arma blanca, una de ellas de gravedad en la zona del cuello.

Álvarez Guardia fue trasladado por su cuñado hasta el Hospital Perrando, donde ingresó en grave estado y fue sometido a una intervención quirúrgica. Finalmente, los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de un shock hipovolémico.

El médico que revisó a Victoria Cantero reveló qué lesiones tenía tras el hecho. (Foto: archivo)

Tras el episodio, Cantero fue detenida y quedó imputada por el crimen de su pareja. La investigación continúa con pericias y declaraciones testimoniales destinadas a determinar la mecánica del hecho y reconstruir los momentos previos a la muerte del joven.