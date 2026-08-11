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Crimen de Julián Álvarez Guardia: el médico que revisó a Victoria Cantero reveló qué lesiones tenía tras el hecho

El profesional de la salud declaró ante la fiscal Ana González de Pacce y detalló qué heridas encontró en el cuerpo de la joven horas después del asesinato.

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Qué dijo el médico que examinó a la joven acusada de matar a su novio en Chaco. (Foto: archivo)

Qué dijo el médico que examinó a la joven acusada de matar a su novio en Chaco. (Foto: archivo)

Un nuevo testimonio se incorporó a la investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado en Resistencia, Chaco. El médico que examinó a Victoria Cantero, su novia y principal acusada por el homicidio, declaró ante la fiscal Ana González de Pacce y detalló qué lesiones encontró en el cuerpo de la joven horas después del hecho.

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El profesional revisó a Cantero, de 25 años, el domingo 2 de agosto, la misma jornada en la que murió Álvarez Guardia. Durante su declaración describió diferentes marcas en la espalda, los brazos y las rodillas de la imputada, aunque aclaró que todavía no es posible determinar con precisión cuándo ni cómo se produjeron.

De acuerdo con la declaración del médico, Cantero presentaba eritema y excoriaciones en la zona superior de la espalda. Del lado derecho, en tanto, únicamente se detectó eritema. El examen también permitió identificar una equimosis en el tercio medio del brazo izquierdo y una excoriación en el pliegue del codo derecho. Además, el profesional observó eritema en ambas rodillas.

Las fotografías tomadas por la Policía a Victoria Luz Cantero, de 25 años, después de su detención. (Foto: gentileza Diario Norte)

Las fotografías tomadas por la Policía a Victoria Luz Cantero, de 25 años, después de su detención. (Foto: gentileza Diario Norte)

Según explicó ante la fiscalía, el informe elaborado tras la revisión indicaba que las lesiones tenían “varias horas de evolución” y habían sido ocasionadas por traumatismos con o contra algún elemento. Sin embargo, el médico remarcó que esa descripción no permite concluir que Cantero haya recibido golpes de otra persona. “Uno puede apoyarse o golpearse solo”, explicó al referirse a las diferentes formas en las que podrían haberse originado las marcas.

Uno de los puntos que busca establecer la investigación es si las lesiones de Cantero pueden aportar información sobre lo ocurrido dentro de la vivienda antes de que Álvarez Guardia fuera herido mortalmente.

Qué dijo el médico sobre las marcas de Victoria Cantero

Durante su declaración, el profesional también fue consultado sobre la posibilidad de que las lesiones fueran compatibles con una situación de defensa o forcejeo. En ese contexto, consideró que Cantero pudo haber sido sujetada y sostuvo que las marcas observadas “parecieran más como un ‘agarre o empujón’”.

Además, explicó que, en caso de haber existido una agresión de mayor intensidad, probablemente las lesiones serían más graves y estarían localizadas en otras partes del cuerpo. De todos modos, será la investigación judicial la que deberá determinar el origen de esas marcas y establecer si guardan relación directa con la secuencia que terminó con la muerte de Álvarez Guardia.

Las fotografías tomadas por la Policía a Victoria Luz Cantero, de 25 años, después de su detención. (Foto: gentileza Diario Norte)

Las fotografías tomadas por la Policía a Victoria Luz Cantero, de 25 años, después de su detención. (Foto: gentileza Diario Norte)

El dato sobre Victoria Cantero que contradijo una de las primeras versiones

La declaración del médico también incorporó un elemento que contradice una versión difundida inicialmente por familiares de Cantero. En las primeras horas posteriores al crimen se había señalado que la joven presentaba un sangrado en la nariz antes de que Álvarez Guardia fuera trasladado de urgencia.

Sin embargo, el profesional que examinó a la imputada fue categórico ante la fiscalía: “No observé lesiones en la nariz”. El dato ahora forma parte de los elementos que analiza la fiscal Ana González de Pacce para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al crimen.

Cómo fue el crimen de Julián Álvarez Guardia en Resistencia

El hecho ocurrió en una vivienda de la ciudad chaqueña de Resistencia, donde Álvarez Guardia y Cantero habrían mantenido una discusión. En circunstancias que todavía son materia de investigación, el joven sufrió heridas de arma blanca, una de ellas de gravedad en la zona del cuello.

Álvarez Guardia fue trasladado por su cuñado hasta el Hospital Perrando, donde ingresó en grave estado y fue sometido a una intervención quirúrgica. Finalmente, los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de un shock hipovolémico.

El médico que revisó a Victoria Cantero reveló qué lesiones tenía tras el hecho. (Foto: archivo)

El médico que revisó a Victoria Cantero reveló qué lesiones tenía tras el hecho. (Foto: archivo)

Tras el episodio, Cantero fue detenida y quedó imputada por el crimen de su pareja. La investigación continúa con pericias y declaraciones testimoniales destinadas a determinar la mecánica del hecho y reconstruir los momentos previos a la muerte del joven.

En pocas palabras

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  • Médico declaró: Reveló detalles sobre lesiones encontradas en Victoria Cantero tras el crimen.
  • Lesiones observadas: Se detallaron marcas en espalda, brazos y rodillas, con horas de evolución.
  • Contradicción clave: El profesional negó haber visto sangrado nasal, desmintiendo una versión inicial.

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Resumen generado por Thinkindot AI
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