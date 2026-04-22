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El asqueroso gesto de Lolo Poggio en Gran Hermano que causó revuelo: el video

La participante de Gran Hermano Generación Dorada, Lolo Poggio, realizó una particular acción en la casa que fue viral y recibió duras críticas.

22 abr 2026, 09:50
El asqueroso gesto de Lolo Poggio en Gran Hermano que causó revuelo: el video
El asqueroso gesto de Lolo Poggio en Gran Hermano que causó revuelo: el video

El asqueroso gesto de Lolo Poggio en Gran Hermano que causó revuelo: el video

En la casa de Gran Hermano cualquier movimiento o acción que se realiza por más imperceptible que resulte queda registrado por las cámaras.

Lo cierto es que durante una transmición en vivo quien quedó expuesta por una desagradable acción fue Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio.

En el sector de la sala de stream de la casa y mientras tomaba unos mates, Lolo hizo un rápido gesto que se hizo viral al instante en las sociales.

La joven llevó una de sus manos a su axila y luego de frotarse esa zona se llevó sus dedos a la nariz olfaténdose su olor. Esta acción generó un enorme revuelo en las redes y muchos usuarios cuestionaron esa particular maniobra corporal de Lolo Poggio.

“Es desagradable”, opinó un usuario de X mientras que otro señaló indignado: “No puedo creer que haya hecho eso sabiendo que la están filmando todo el tiempo”.

No es la primera vez que un participante de Gran Hermano se ve envuelto en una polémica por este tipo de acciones dentro la convivencia.

Sin embargo en este caso, la joven no fue advertida por ninguno de sus compañeros y continuó tomando mate de manera tranquila como si nada hubiera pasado.

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La reacción de Lolo Poggio al ver a Luana y Zunino en una situación íntima en Gran Hermano

Lolo Poggio no se guardó nada y corrió a contarles a sus compañeras que algo íntimo estaba pasando entre Luana Fernández y Franco Zunino en la casa de Gran Hermano.

"Cuenten bien... ¿Qué pasó?", consultó Pincoya intrigada por lo que estaba sucediendo. A lo que la testigo lanzó sin vueltas acerca de la novedad sentimental en la casa: "Que están cule.... Luana y Zunino".

Además, habría una testigo directa de ese momento: Solange Abraham, quien, tras escuchar lo que comentó Lolo, se habría acercado hasta la habitación para intentar comprobar ella misma la situación entre los participantes que desde los primeros días de convivenvia se mostraron con mucha conexión.

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