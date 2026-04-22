El asqueroso gesto de Lolo Poggio en Gran Hermano que causó revuelo: el video

“Es desagradable”, opinó un usuario de X mientras que otro señaló indignado: “No puedo creer que haya hecho eso sabiendo que la están filmando todo el tiempo”.

No es la primera vez que un participante de Gran Hermano se ve envuelto en una polémica por este tipo de acciones dentro la convivencia.

Sin embargo en este caso, la joven no fue advertida por ninguno de sus compañeros y continuó tomando mate de manera tranquila como si nada hubiera pasado.

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La reacción de Lolo Poggio al ver a Luana y Zunino en una situación íntima en Gran Hermano

Lolo Poggio no se guardó nada y corrió a contarles a sus compañeras que algo íntimo estaba pasando entre Luana Fernández y Franco Zunino en la casa de Gran Hermano.

"Cuenten bien... ¿Qué pasó?", consultó Pincoya intrigada por lo que estaba sucediendo. A lo que la testigo lanzó sin vueltas acerca de la novedad sentimental en la casa: "Que están cule.... Luana y Zunino".

Además, habría una testigo directa de ese momento: Solange Abraham, quien, tras escuchar lo que comentó Lolo, se habría acercado hasta la habitación para intentar comprobar ella misma la situación entre los participantes que desde los primeros días de convivenvia se mostraron con mucha conexión.