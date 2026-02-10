Conmoción en el fútbol argentino: la dolorosa muerte que golpea a Ramón Díaz

“Con profundo pesar despedimos a doña Nélida Molina, madre de Ramón Ángel Díaz. Acompañamos a Ramón, a sus hermanos y a toda su familia en este momento de dolor, con respeto y afecto. Que el cariño de quienes los rodean y la memoria de su amor les den consuelo en la despedida”, escribió.

Por el momento, River no emitió ningún comunicado oficial ni se solidarizó públicamente con uno de los entrenadores más ganadores de su historia.

La noticia generó conmoción en el ambiente del fútbol, donde Ramón Díaz es una de las figuras más reconocidas, tanto por su trayectoria como jugador como por su carrera como entrenador. En este contexto, el mundo del deporte acompaña al DT y a su familia en este momento de dolor.