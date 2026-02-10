Conmoción en el fútbol argentino: la dolorosa muerte que golpea a Ramón Díaz

La mañana de este martes comenzó con una noticia que llenó de tristeza al fútbol argentino: murió Nélida Molina, la mamá del entrenador Ramón Ángel Díaz, una de las personas que más lo acompañó a lo largo de su carrera.
(Foto: Reuters / Agrupación Millonaria de La Rioja.)
El fallecimiento trascendió en las últimas horas y el sepelio se realizó en la más absoluta reserva, en la ciudad de La Rioja, de donde es la familia. Según la información, el entrenador estuvo presente para darle el último adiós, acompañado por sus hijos y amigos más cercanos.
La noticia generó muestras de afecto hacia el histórico director técnico. Uno de los mensajes fue el de Daniel Kiper, excandidato a presidente de River, quien expresó su acompañamiento a la familia en este momento.
“Con profundo pesar despedimos a doña Nélida Molina, madre de Ramón Ángel Díaz. Acompañamos a Ramón, a sus hermanos y a toda su familia en este momento de dolor, con respeto y afecto. Que el cariño de quienes los rodean y la memoria de su amor les den consuelo en la despedida”, escribió.
Por el momento, River no emitió ningún comunicado oficial ni se solidarizó públicamente con uno de los entrenadores más ganadores de su historia.
La noticia generó conmoción en el ambiente del fútbol, donde Ramón Díaz es una de las figuras más reconocidas, tanto por su trayectoria como jugador como por su carrera como entrenador. En este contexto, el mundo del deporte acompaña al DT y a su familia en este momento de dolor.