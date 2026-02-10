El detalle en la presentación de la nueva camiseta de Boca que expone el complicado presente del equipo

Qué jugadores están lesionados en Boca

La lista de futbolistas afectados por problemas físicos se extendió en las últimas semanas. Además de Cavani, Herrera y Zeballos, también se encuentran lesionados Milton Giménez, con pubalgia; Alan Velasco, con una lesión en el ligamento interno de la rodilla; Carlos Palacios, con sinovitis en la rodilla; y Lucas Janson, con una distensión muscular.

Esta seguidilla de bajas se convirtió en uno de los principales problemas para el cuerpo técnico, que debió rearmar el equipo en medio de la competencia.

Dentro de ese contexto, la buena noticia fue el regreso de Miguel Merentiel. El delantero se recuperó de un desgarro y pudo sumar sus primeros minutos en el torneo Apertura durante la derrota ante Vélez. Sin embargo, en ese partido se notó que todavía le falta ritmo de juego.

Cómo es y cuánto cuesta la nueva camiseta de Boca

La nueva camiseta, por su parte, está inspirada en los murales del barrio de La Boca. El diseño presenta franjas con degradados en azul y amarillo, mientras que las mangas son blancas con vivos azules. En el video institucional también se muestran distintos murales y un cartel con la frase “Dale Boca, dale”, el slogan de la nueva indumentaria.

El lanzamiento incluyó a seis jugadores del plantel profesional y también a futbolistas del equipo femenino. En cuanto a los precios, la camiseta de mangas largas tiene un costo de 249.999 pesos, mientras que la de mangas cortas se vende a 149.999.

Así, mientras el club presentó su nueva indumentaria, la imagen elegida dejó un mensaje involuntario: la cantidad de lesionados se transformó en uno de los temas centrales del presente futbolístico de Boca.