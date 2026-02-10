Boca y River presentaron sus nuevas camisetas y los hinchas reaccionaron en redes

Para River, la marca apostó por un tono poco habitual, aunque con antecedentes en la historia reciente de la institución. El violeta es el color principal del modelo, acompañado por detalles rojos, la clásica banda que cruza el pecho junto al escudo y una fina línea blanca en la parte inferior de la franja.

Imagenes notas A24 (80)

Fotos: Adidas

Ambos modelos corresponden al tercer uniforme de cada club y ya se encuentran a la venta para los hinchas que quieran sumarlos a su colección.

Qué dijeron los hinchas en las redes sociales

Como suele suceder con cada lanzamiento, las reacciones no tardaron en aparecer. En el caso de River, los comentarios estuvieron atravesados por el presente futbolístico del equipo. Varios hinchas aprovecharon el anuncio para dejar reclamos y quejas, más allá del diseño de la camiseta.

Entre los fanáticos de Boca, las opiniones fueron variadas. Algunos celebraron las fotos de Leandro Paredes con la nueva indumentaria, mientras que otros se enfocaron en cuestionar el presente de algunos de los futbolistas que participaron de la producción, como Edinson Cavani.

Cuánto cuestan las nuevas camisetas

Los nuevos modelos ya se encuentran disponibles a la venta. La camiseta de mangas largas tiene un valor de 249.999 pesos, mientras que la versión de mangas cortas cuesta 149.999.

El lanzamiento volvió a demostrar que, incluso en medio de la competencia deportiva, la indumentaria sigue siendo un tema central para los hinchas, que no dudan en expresar sus opiniones cada vez que aparece un nuevo diseño.