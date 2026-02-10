Boca y River presentaron sus nuevas camisetas y los hinchas reaccionaron en redes
La marca que viste a ambos clubes presentó los terceros uniformes de manera simultánea y el lanzamiento generó repercusiones inmediatas entre los hinchas en las redes sociales.
La marca que viste a Boca y River presentó la tercera camiseta de ambos clubes.
La marca que viste a Boca y River presentó de manera oficial las nuevas camisetas de ambos clubes. Se trata del tercer uniforme de cada equipo, que ya está disponible para la venta y que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los hinchas en las redes sociales.
El lanzamiento se realizó de forma simultánea y, más allá de los resultados deportivos, la indumentaria volvió a ocupar un lugar central entre los fanáticos. Como suele ocurrir en este tipo de presentaciones, las nuevas casacas generaron expectativa, comparaciones y todo tipo de opiniones.
Cómo son las nuevas camisetas de Boca y River
En el caso de Boca, el diseño presenta al blanco como color predominante. Sin embargo, mantiene la identidad del club con la presencia del azul y el amarillo en franjas que recorren la camiseta y forman una especie de banderas a lo largo del frente.
Fotos: Instagram Oficial de Boca Juniors
Para River, la marca apostó por un tono poco habitual, aunque con antecedentes en la historia reciente de la institución. El violeta es el color principal del modelo, acompañado por detalles rojos, la clásica banda que cruza el pecho junto al escudo y una fina línea blanca en la parte inferior de la franja.
Fotos: Adidas
Ambos modelos corresponden al tercer uniforme de cada club y ya se encuentran a la venta para los hinchas que quieran sumarlos a su colección.
Qué dijeron los hinchas en las redes sociales
Como suele suceder con cada lanzamiento, las reacciones no tardaron en aparecer. En el caso de River, los comentarios estuvieron atravesados por el presente futbolístico del equipo. Varios hinchas aprovecharon el anuncio para dejar reclamos y quejas, más allá del diseño de la camiseta.
Entre los fanáticos de Boca, las opiniones fueron variadas. Algunos celebraron las fotos de Leandro Paredes con la nueva indumentaria, mientras que otros se enfocaron en cuestionar el presente de algunos de los futbolistas que participaron de la producción, como Edinson Cavani.
Cuánto cuestan las nuevas camisetas
Los nuevos modelos ya se encuentran disponibles a la venta. La camiseta de mangas largas tiene un valor de 249.999 pesos, mientras que la versión de mangas cortas cuesta 149.999.
El lanzamiento volvió a demostrar que, incluso en medio de la competencia deportiva, la indumentaria sigue siendo un tema central para los hinchas, que no dudan en expresar sus opiniones cada vez que aparece un nuevo diseño.