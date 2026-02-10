Fátima Florez rompió en llanto en vivo tras las duras críticas en los Premios Estrella de Mar: el video

Lejos de mostrarse desagradecida, también destacó el reconocimiento recibido: “Estoy feliz por los cuatro premios que nos llevamos, que son muy importantes porque este año le puse el cuerpo, el alma y la vida a esta obra”.

Pero el momento más duro llegó cuando habló del daño que le generan las versiones que circulan sobre ella: “Cuando se dicen cosas que no son a uno le duele porque uno trabajó mucho, ustedes no tienen ni idea lo que trabajamos para este show”.

Visiblemente angustiada, Fátima remarcó todo lo que da sin esperar cámaras ni aplausos: “Yo no paré nunca, hay gente que se toma un día y yo voy a todos lados. Hago obras de caridad con los chicos desde toda la vida y nadie lo promociona porque eso no le importa a nadie”.

También reconoció que fueron días intensos y cargados de emociones: “Yo soy una laburante y se juntaron muchas cosas en unos pocos días sobre mí”.

“Algunas cosas las entiendo y otras no”, dijo en referencia a la polémica por el premio que finalmente no se entregó.

Por último, aclaró que no estaba triste en la gala y desmintió cualquier interna: “No sé por qué quieren instalar eso, yo estuve a los besos y abrazos con todos”.

Aunque admitió su preocupación por la voz, cerró con una frase que reflejó cuánto le afectaron los comentarios: “Ayer estaba un poco preocupada por mi garganta, pero que digan que nadie me quiere no es grato”.

Una noche de premios que terminó exponiendo el costado más sensible de Fátima Florez, cansada de trabajar sin pausa y de cargar con versiones que, según ella, nada tienen que ver con la realidad.

Embed

Qué le dijo Javier Milei a Moria Casán luego de la entrevista con Fátima Florez

La Mañana con Moria (El Trece) volvió a dar que hablar, esta vez por un dato inesperado que generó sorpresa en todo el estudio. La panelista Naza Di Serio expuso a la conductora y reveló que Javier Milei se había puesto en contacto con ella después de la entrevista que le realizó a su expareja, Fátima Florez.

"Te llamaron mucho por la de Fátima y yo sé del riñón, del corazón, del hígado, de todo el cuerpo", disparó Di Serio, mientras Moria Casán reaccionaba: "Me llamó Tinelli, me llamó El Tirri, me llamaron todos".

La periodista insistió sin rodeos: "¿Nadie más te llamó? Tengo la información, yo lo sé, no me lo podés negar. ¿A vos te llamó el señor presidente de la nación Javier Milei por la nota de Fátima?".

En ese instante, María Fernanda Callejón metió un comentario filoso: "Si estabas con el Pato Galmarini al lado, se pudría todo". A lo que Moria contestó con naturalidad: "Se está enterando ahora porque no se lo dije".

La conductora eligió no esquivar la cuestión y terminó admitiendo el contacto con el presidente. "Pero por favor se recontra agradece. Alguien que te llama para felicitarse por el programa... además, yo tengo buena relación con Milei. Siempre nos hemos 'whatsppeado' hablando de la Cábala, él también la practica", explicó la One.

Cuando Di Serio le preguntó por qué no lo había mencionado antes, Moria aclaró: "Y pero fue la semana pasada después de lo de Fátima".

Luego, detalló cómo fue el intercambio: "Se sintió muy halagado, me dijo: 'Hiciste una entrevista extraordinaria, cálida, amorosa, de lo mejor a Fátima. Me agradeció él'".