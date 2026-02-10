La preocupante racha de Boca como visitante: los números que encienden las alarmas

Sobre el cierre de 2025, Boca había mostrado señales de recuperación. Logró dos rachas de dos victorias consecutivas fuera de casa: primero ante Independiente Rivadavia y Aldosivi con Miguel Ángel Russo, y luego frente a Barracas Central y Estudiantes bajo la conducción de Claudio Úbeda. Sin embargo, el arranque de 2026 volvió a poner en evidencia los problemas, con derrotas ante Estudiantes y Vélez.

Cómo contrasta ese rendimiento con los números en La Bombonera

El contraste es marcado. En el mismo período, Boca construyó una de las localías más fuertes del fútbol argentino. Jugando en La Bombonera, acumuló 32 victorias, 12 empates y apenas cuatro derrotas.

Tres de esas caídas tuvieron un impacto deportivo importante: el Superclásico ante River, los cuartos de final del Torneo Apertura frente a Independiente y las semifinales del Clausura contra Racing. Aun así, el rendimiento general en casa fue sólido. Incluso en la eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, el equipo ganó 2-1 en los 90 minutos y llevó la definición a los penales.

Los números reflejan con claridad las dos caras del Xeneize: un equipo fuerte y confiable en su estadio, y otro que pierde consistencia cuando sale de Brandsen 805, una tendencia que el cuerpo técnico buscará revertir en las próximas fechas.

Uno por uno, todos los partidos de Boca como visitante en los últimos dos años