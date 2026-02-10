En vivo Radio La Red
La preocupante racha de Boca como visitante: los números que encienden las alarmas

La derrota ante Vélez volvió a exponer una tendencia que se repite desde 2024: el Xeneize baja su rendimiento lejos de La Bombonera y acumula números preocupantes.

La caída por 2 a 1 ante Vélez en el estadio José Amalfitani volvió a dejar en evidencia una estadística que preocupa en Boca: su flojo rendimiento como visitante en los últimos dos años. Desde el inicio de 2024 hasta el reciente partido en Liniers, el equipo no solo presenta un balance negativo fuera de casa, sino que tampoco pudo sostener una racha positiva prolongada.

image

En ese lapso, el Xeneize disputó 45 partidos como visitante. El saldo es de 13 victorias, 13 empates y 19 derrotas, lo que representa apenas el 40% de los puntos en juego. A ese registro se le suma otro dato que refleja la irregularidad: el equipo nunca logró encadenar más de dos triunfos consecutivos lejos de La Bombonera.

Cuál es la estadística de Boca como visitante en los últimos dos años

Desde el primer partido fuera de casa de 2024 hasta la derrota ante Vélez, Boca jugó 45 encuentros como visitante. Ganó 13, empató 13 y perdió 19, con apenas el 40% de efectividad en puntos y sin poder hilvanar más de dos victorias seguidas.

El peor tramo se dio entre junio y noviembre de 2024. En ese período, el equipo encadenó 11 partidos sin ganar como visitante. La racha comenzó con la derrota 1-0 ante Platense en la cuarta fecha de la Liga Profesional y se cortó recién con un triunfo ante Sarmiento en Junín por la jornada 22 del mismo torneo. En ese lapso, sumó seis caídas, cinco empates y la eliminación de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro.

Sobre el cierre de 2025, Boca había mostrado señales de recuperación. Logró dos rachas de dos victorias consecutivas fuera de casa: primero ante Independiente Rivadavia y Aldosivi con Miguel Ángel Russo, y luego frente a Barracas Central y Estudiantes bajo la conducción de Claudio Úbeda. Sin embargo, el arranque de 2026 volvió a poner en evidencia los problemas, con derrotas ante Estudiantes y Vélez.

Cómo contrasta ese rendimiento con los números en La Bombonera

El contraste es marcado. En el mismo período, Boca construyó una de las localías más fuertes del fútbol argentino. Jugando en La Bombonera, acumuló 32 victorias, 12 empates y apenas cuatro derrotas.

Tres de esas caídas tuvieron un impacto deportivo importante: el Superclásico ante River, los cuartos de final del Torneo Apertura frente a Independiente y las semifinales del Clausura contra Racing. Aun así, el rendimiento general en casa fue sólido. Incluso en la eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, el equipo ganó 2-1 en los 90 minutos y llevó la definición a los penales.

Los números reflejan con claridad las dos caras del Xeneize: un equipo fuerte y confiable en su estadio, y otro que pierde consistencia cuando sale de Brandsen 805, una tendencia que el cuerpo técnico buscará revertir en las próximas fechas.

Uno por uno, todos los partidos de Boca como visitante en los últimos dos años

  • 0-0 vs. Platense - Copa de la Liga 2024
  • 2-0 vs. Tigre - Copa de la Liga 2024
  • 1-2 vs. Lanús - Copa de la Liga 2024
  • 1-1 vs. River - Copa de la Liga 2024
  • 0-1 vs. Unión - Copa de la Liga 2024
  • 0-1 vs. Estudiantes - Copa de la Liga 2024
  • 0-0 vs. Nacional Potosí - Copa Sudamericana 2024
  • 3-1 vs. Newell's - Copa de la Liga 2024
  • 2-4 vs. Fortaleza - Copa Sudamericana 2024
  • 2-1 vs. Sportivo Trinidense - Copa Sudamericana 2024
  • 0-1 vs. Atlético Tucumán - Liga Profesional 2024
  • 0-1 vs. Platense - Liga Profesional 2024
  • 0-0 vs. Independiente del Valle - Copa Sudamericana 2024
  • 2-2 vs. Defensa y Justicia - Liga Profesional 2024
  • 0-0 vs. Instituto - Liga Profesional 2024
  • 1-1 vs. Independiente Rivadavia - Liga Profesional 2024
  • 1-2 (4-5) vs. Cruzeiro - Copa Sudamericana 2024
  • 1-1 vs. Estudiantes - Liga Profesional 2024
  • 1-2 vs. Racing - Liga Profesional 2024
  • 0-2 vs. Belgrano - Liga Profesional 2024
  • 0-3 vs. Tigre - Liga Profesional 2024
  • 0-1 vs. Lanús - Liga Profesional 2024
  • 2-0 vs. Sarmiento - Liga Profesional 2024
  • 1-0 vs. Newell's - Liga Profesional 2024
  • 1-1 vs. Unión - Torneo Apertura 2025
  • 0-2 vs. Racing - Torneo Apertura 2025
  • 1-0 vs. Banfield - Torneo Apertura 2025
  • 0-1 vs. Alianza Lima - Copa Libertadores 2025
  • 3-0 vs. Central Córdoba - Torneo Apertura 2025
  • 0-2 vs. Newell's - Torneo Apertura 2025
  • 3-1 vs. Belgrano - Torneo Apertura 2025
  • 1-2 vs. River - Torneo Apertura 2025
  • 1-1 vs. Tigre - Torneo Apertura 2025
  • 0-0 vs. Argentinos Juniors - Torneo Clausura 2025
  • 0-1 vs. Huracán - Torneo Clausura 2025
  • 3-0 vs. Independiente Rivadavia - Torneo Clausura 2025
  • 2-0 vs. Aldosivi - Torneo Clausura 2025
  • 1-1 vs. Rosario Central - Torneo Clausura 2025
  • 1-2 vs. Defensa y Justicia - Torneo Clausura 2025
  • 3-1 vs. Barracas Central - Torneo Clausura 2025
  • 2-1 vs. Estudiantes - Torneo Clausura 2025
  • 1-2 vs. Estudiantes - Torneo Apertura 2026
  • 1-2 vs. Vélez - Torneo Apertura 2026
