El misterioso almuerzo de Milei, Caputo y Bausili en Olivos: ¿inminentes anuncios económicos?

Caputo se retiró antes de que termine la reunión de la mesa política -según pudo saber A24.com- rumbo a la residenciaa de Olivos para almorzar con Milei y Bausili, y por la tarde, se conoció la foto.

Sin dar pistas sobre por donde pasarían los nuevos anuncios, Milei copartió más tarde otro mensaje de un usuario libertario que se refiere a posibles anuncios para "equilibrar la macro" economía.

"Milei se reunió en Olivos con Bausili y Caputo y ya hablan de novedades. Cuando el equipo económico se coordina así, suele ser porque vienen decisiones fuertes para seguir ordenando la macro", fue el posteo que compartió el presidente del usuario "Kamikaze Milei".

Las especulaciones sobre inminentes anuncios se producen en medio de la misión de técnicos del FMI que llegaron el pasado 5 de febrero a Buenos Aires para auditar el programa económico y el cumplimiento de las metas del acuerdo por 20.000 millones de dólares firmado el año pasado.

El FMI aún no se expidió sobre el freno ordenado por Caputo al nuevo índice de inflación del INDEC que estaba programado para enero, mientras el Gobierno espera que el organismo apruebe la marcha del plan económico y estrabe un desembolso de 1000 millones de dolares.

Todo se da en una semana en la que el dólar volvió a bajar a pesar del repunte de la inflación mensual y del nuevo sistema de bandas que se acomoda de acuerdo al IPC, y en la que el Gobierno espera mostrar músculo político en el Congreso cuando se trate este miércoles la ley de reforma laboral,, considerada fundamental para atraer inversiones extranjeras.

También se da en medio de los anuncios de acumulación de reservas del Banco Central, de la promulgación de la ley de Inocencia Fiscal que busca impulsaar el blanqueo de ahorros no declarados en el sistema formal, y del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos con anuncios de más desregulaciones para expandir la apertura de importaciones y exportaciones.

Caputo defendió la inflación de enero en 2,9 %

enero inflación

En medio de la polémica por el alejamiento de MArco Lavagna del INDEC y la suspensión de la actualización del método estadístico para medir la inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo se refirió al índide de inflación de enero difundido esta tarde por el INDEC, con la vieja metología y que arrojó un repunte de precios del 2,9% mensual.

"La inflación de enero arrojó una variación mensual de 2,9%. La inflación núcleo fue de 2,6%, en tanto la variación de las categorías regulados y estacionales fue de 2,4% y 5,7%", resaltó Caputo en otro mensaje en X.

Y agregó que "la variación interanual del índice de Precios al Consumidor Nacional fue de 32,4%, con una suba de 28,1% en los bienes y 42,1% en los servicios", mientras que la división "Prendas de vestir y calzado" registró una baja de 0,5%, siendo la cuarta caída en los últimos 13 meses, y la variación interanual fue de 15,6%".

Caputo señaló que "esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los 6 meses previos a las elecciones de octubre equivalente a más de 50% del M2".

El ministro reiteró que "el programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del BCRA".

Y señaló que "esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas".