"Me imputaron penalmente": el escándalo inesperado que golpeó de lleno a Daniela Celis

Por qué Daniela Celis confesó que la está pasando mal después de ser mamá

Daniela Celis abrió su corazón y se mostró muy movilizada al hablar de los cambios físicos que atravesó después de dar a luz a sus gemelas Laia y Aimé, fruto de su relación con Thiago Medina.

Durante su participación en Patria y Familia (Luzu TV), la ex Gran Hermano reconoció que esas inseguridades la afectan en su día a día y hasta le impiden disfrutar de momentos simples, como meterse al mar en Pinamar.

En el ciclo conducido por Fede Popgold, Daniela se quebró al compartir lo que más le cuesta desde el nacimiento de sus hijas, quienes llegaron a fines de enero de 2024. “Mi cuerpo cambió mucho desde que fui mamá y no me siento cómoda con mi cuerpo. Y ahora lloro”, confesó con lágrimas en los ojos.

La charla se abrió a otras experiencias. Anita Espósito opinó: "Para mí tiene que ver con qué seguridad vos lleves lo que tengas puesto. Igual, en mi caso por lo menos, yo ni iba a la playa. Como no tengo la valentía o no me gusta mi cuerpo o no me siento cómoda, me generaba un estrés muy tremendo. Ahora me siento mucho más cómoda con mi cuerpo".

Camila Mayan también sumó su visión personal: "Me pasa que no me molesta ponerme en bolas, lo hago un montón, pero me pasó que a lo largo de los años incorporé un montón de inseguridades de cosas que antes nunca le habría prestado atención. A veces la gente te pregunta: nunca pensaste en hacerte las tetas? Y la verdad que no. Pero lo empiezo a escuchar y digo: ah, las debería hacer".

La reflexión continuó con la hermana de Lali Espósito, que agregó: "Es algo que nos pasa a todos, cada uno tiene una inseguridad propia. Lo perfecto para mí, no es lo perfecto para vos".

En ese contexto, Daniela volvió a abrirse y explicó con angustia: “No me siento cómoda con mi cuerpo, de hecho desde que llegué no me metí nunca al mar, ¿me entendés? Uno cuando es madre tiene que procesar que tu cuerpo cambió y va a cambiar para siempre. No vuelve a ser el de antes. Hay que amarlo, abrazarlo y acomodarse y adaptarse a tu nuevo cuerpo”.

Por último, relató un episodio reciente que la dejó aún más expuesta. “Ayer fuimos con Mar a tomar una hora de sol y no pude. Mi hermana me decía ‘dale, te saco una foto’, y le respondí: ‘no me la saques, no quiero fotos’. No me siento cómoda, no me gusta. La estoy pasando mal”, concluyó.