Protesta salarial en Santa Fe: policías cortan la calle tras no ser recibidos por el Gobierno provincial

El conflicto salarial entre la Policía y el Gobierno de Santa Fe tuvo un nuevo capítulo este lunes, cuando los efectivos realizaron cortes de calles tras no ser recibidos por la gestión de Maximiliano Pullaro.
"No hay nada. Volver con las manos vacías, con un mensaje vacío. Uno vuelve mal", planteó el vocero de la Policía, Gabriel Sara, en declaraciones a la prensa luego de no ser recibido por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
"La secretaria nos manifestó que el señor ministro estaba reunido con el gobernador. Decidimos venir para acá para trasladar lo que había pasado y decida la gente", indicó Sara y reclamó que "falta más predisposición del Gobierno" provincial.
Otro de los efectivos presentes reclamó: "Que venga el ministro y que hable con la gente. La gente reclama un salario digno. Si quieren una Policía honesta, denle un salario digno", indicó otro de los hombres que ingresó a Jefatura de la Policía de Santa Fe.
"Si quieren una Policía digna, que la paguen. No hay propuesta, la propuesta es que nos vayamos y no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar acá, nueves días, días días", reprochó.
Después de que Sara comunicara el resultado de la reunión informal, que finalmente no prosperó, los efectivos volvieron a cortar la calle. Primero, fueron las patrullas las que se desplegaron en el pavimento y luego se le sumaron las motos. A la par, activaron las sirenas y comenzaron a tocar bocina en señal de protesta.
La manifestación se da en un contexto en el Gobierno de Santa Fe dispuso pasar a disponibilidad a 20 agentes provinciales por una protesta en la sede de la Unidad Regional II. Según las primeras actuaciones, parte del personal no habría cumplido con el servicio asignado, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, más allá de las sanciones administrativas ya dispuestas.
Los efectivos policiales se encuentran acusados de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Debido a las protestas, la Seguridad de la provincia se ve reducida por la participación de las fuerzas de seguridad en las protestas.
Noticia en desarrollo...