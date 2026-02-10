Protesta salarial en Santa Fe: policías cortan la calle tras no ser recibidos por el Gobierno provincial

"Si quieren una Policía digna, que la paguen. No hay propuesta, la propuesta es que nos vayamos y no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar acá, nueves días, días días", reprochó.

El "sirenazo" en Rosario

Después de que Sara comunicara el resultado de la reunión informal, que finalmente no prosperó, los efectivos volvieron a cortar la calle. Primero, fueron las patrullas las que se desplegaron en el pavimento y luego se le sumaron las motos. A la par, activaron las sirenas y comenzaron a tocar bocina en señal de protesta.

La decisión de apartar a 20 efectivos policiales

La manifestación se da en un contexto en el Gobierno de Santa Fe dispuso pasar a disponibilidad a 20 agentes provinciales por una protesta en la sede de la Unidad Regional II. Según las primeras actuaciones, parte del personal no habría cumplido con el servicio asignado, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, más allá de las sanciones administrativas ya dispuestas.

Los efectivos policiales se encuentran acusados de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Debido a las protestas, la Seguridad de la provincia se ve reducida por la participación de las fuerzas de seguridad en las protestas.

Noticia en desarrollo...