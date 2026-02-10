Accidente fatal en la ruta: una familia volvía de sus vacaciones y un vuelco dejó dos víctimas fatales

Conmoción en General Roca

La noticia generó una fuerte conmoción en General Roca, donde residían las víctimas. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue expresó sus condolencias tras confirmar que Lucía era estudiante de esa institución.

Ante la magnitud de la tragedia, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria en redes sociales para reunir fondos destinados al traslado de los cuerpos desde Valle Medio hasta el Alto Valle y afrontar los gastos del sepelio.

Choque múltiple en la General Paz

Un choque múltiple registrado este domingo a la mañana sobre la avenida General Paz, en el barrio porteño de Villa Lugano, dejó como saldo ocho personas heridas, una de ellas de gravedad, y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención del SAME aéreo.

El accidente ocurrió alrededor de las 6.50, en el cruce con la avenida Fernández de la Cruz, mano hacia el Puente La Noria, y fue protagonizado por dos autos particulares y un vehículo utilitario. Según confirmaron fuentes oficiales, entre los lesionados hay seis hombres y dos mujeres.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, todo comenzó cuando un Ford Fiesta sufrió una falla mecánica y quedó detenido cerca de la banquina. Minutos después, el conductor de una Renault Kangoo, que circulaba detrás, descendió del rodado con la intención de asistirlo y empujar el vehículo fuera de la traza principal.

Mientras ambos autos permanecían detenidos, un Fiat Siena que avanzaba por el mismo carril no advirtió la situación, impactó contra los vehículos y arrolló al hombre que se encontraba empujando el Ford. La víctima sufrió lesiones de consideración y fue derivada de urgencia a un hospital mediante un helicóptero sanitario.

En el lugar trabajaron varias ambulancias del SAME, personal policial y Bomberos de la Ciudad, ya que hubo personas atrapadas que debieron ser rescatadas. A raíz del operativo, la circulación estuvo reducida y con demoras durante buena parte de la mañana.