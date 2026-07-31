Conmoción y luto: murió Franco Baresi, una leyenda del fútbol italiano y el Milan

Baresi desarrolló la totalidad de su trayectoria profesional en el Milan, una fidelidad poco frecuente en el fútbol de elite. Durante dos décadas defendió la camiseta rossonera en 714 partidos. Allí, compartió equipo con futbolistas como Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard y fue dirigido por Arrigo Sacchi y Fabio Capello. En total, en el club rossonero ganó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa/Champions League, dos Copas Intercontinentales, dos Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de Italia.

En tanto, con el seleccionado italiano, Baresi formó parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo de España 1982.

Su influencia fue tan grande que el Milan decidió retirar definitivamente la camiseta número 6 una vez consumado su retiro. Se convirtió así en el primer futbolista de la historia del club en recibir ese reconocimiento, una muestra del lugar privilegiado que ocupa entre los máximos ídolos de la institución.