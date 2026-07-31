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Conmoción y luto: murió Franco Baresi, una leyenda del fútbol italiano y el Milan

La noticia sobre la muerte del exdefensor, de 66 años, fue confirmada por el club rossonero. Hace poco más de un año había sido sometido a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar.

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Franco Baresi hizo toda su carrera en el Milan y falleció a los 66 años (Foto: Reuters).

Franco Baresi hizo toda su carrera en el Milan y falleció a los 66 años (Foto: Reuters).

El fútbol italiano despidió este viernes a una de sus máximas figuras. Franco Baresi, histórico defensor del Milan y referente de la selección de Italia durante las décadas de 1980 y 1990, murió a los 66 años. La noticia fue confirmada por el club lombardo, donde construyó una carrera legendaria.

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El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (Foto: Reuters)

A través de un mensaje publicado en la red social X, el Milan expresó su pesar por la pérdida de quien fuera uno de los grandes símbolos de la institución. "Toda la historia del AC Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del club, al igual que su emblemática camiseta con el número 6", señaló la entidad.

La muerte del exfutbolista se produjo poco más de un año después de que el propio Milan informara que había sido sometido a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar. Tras esa intervención, Baresi inició un tratamiento de recuperación bajo supervisión de especialistas en oncología.

Hinchas del Milan le rindieron homenaje al &iacute;dolo del club rossonero (Foto: Reuters).

Hinchas del Milan le rindieron homenaje al ídolo del club rossonero (Foto: Reuters).

A comienzos de este año volvió a ocupar un lugar destacado en la escena deportiva italiana al participar como uno de los relevistas de la antorcha durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. En ese acto compartió protagonismo con Giuseppe Bergomi, histórico defensor del Inter y antiguo rival tanto en los clásicos como en la selección.

Baresi desarrolló la totalidad de su trayectoria profesional en el Milan, una fidelidad poco frecuente en el fútbol de elite. Durante dos décadas defendió la camiseta rossonera en 714 partidos. Allí, compartió equipo con futbolistas como Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard y fue dirigido por Arrigo Sacchi y Fabio Capello. En total, en el club rossonero ganó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa/Champions League, dos Copas Intercontinentales, dos Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de Italia.

En tanto, con el seleccionado italiano, Baresi formó parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo de España 1982.

Su influencia fue tan grande que el Milan decidió retirar definitivamente la camiseta número 6 una vez consumado su retiro. Se convirtió así en el primer futbolista de la historia del club en recibir ese reconocimiento, una muestra del lugar privilegiado que ocupa entre los máximos ídolos de la institución.

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