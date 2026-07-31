Wanda Nara cuestionó a Mauro Icardi y lanzó un desesperado pedido: "Ruegan por volver"

Y luego apuntó directamente con la postura tomada por el futbolista tras el robo en la casa de Milán sin hacer caso al deseo de sus hijas de regresar al país y retomar la vida cotidiana.

"Qué clase de padre no responde y no escucha el pedido desesperado de sus hijas de volver a su colegio, casa, familia, mascotas. Qué irónico que el padre se muestre 'feliz' brindando y el sí pueda estar donde mis hijas ruegan por volver", cerró Wanda Nara.

La picante respuesta de Mauro Icardi y la China Suárez a la crítica Wanda Nara

Mauro Icardi compartió un video en el que se lo ve recostado mientras levanta a la China Suárez con los brazos, simulando que hace pesas durante un entrenamiento. Junto a las imágenes, el futbolista escribió picante: "Así da gusto entrenar", y completó con un romántico: "Te amo".

Además, el delantero publicó una foto junto a la actriz y otra en la que se la observa realizando una rutina de pilates, reforzando el perfil deportivo de los posteos.

Esto llegó poco después de unas declaraciones de Wanda Nara en las que cuestionó el presente físico y los hábitos de Mauro Icardi en su carrera.

"En mi caso, nunca lo verían en la Bresh, ni a mirar a la Eka de turno ni a nada. Él estaba entrenando arriba de una cinta y yo estaba al lado, que detesto el deporte, con una calza en la bicicleta mirando twitter porque apoyo a mi pareja", expresó la mediática cuestionando a su ex.