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Wanda Nara cuestionó a Mauro Icardi y lanzó un desesperado pedido: "Ruegan por volver"

La conductora Wanda Nara criticó la postura tomada por su ex Mauro Icardi tras el robo en Milán y pidió por su firma para el pasaporte de sus hijas.

31 jul 2026, 08:40
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Wanda Nara cuestionó a Mauro Icardi y lanzó un desesperado pedido: Ruegan por volver

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Mientras continúa el conflicto y lejos de llegar a un punto de acuerdo, Wanda Nara y Mauro Icardi siguen marcando sus posturas desde las redes sociales.

Este viernes la conductora compartió un firme mensaje remarcando el angustiante momento que están viviendo sus hijas al no contar por el momento con la documentación para viajar.

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Desde sus historias de Instagram, Wanda Nara remarcó que en las charlas virtuales con las psicólogas las profesionales están evidenciando cómo las menores están padeciendo la situación.

"Mis hijos sufren un traumático robo y el padre de las nenas decide separar a los hermanos. No les firma el pasaporte que les robaron para volver a casa con ellos y además dice que las va a anotar en un colegio acá temporal hasta que las deporten en Turquía. Sin escuchar el sufrimiento que sus psicólogas están evidenciando en cada charla online con las menores", remarcó.

Y luego apuntó directamente con la postura tomada por el futbolista tras el robo en la casa de Milán sin hacer caso al deseo de sus hijas de regresar al país y retomar la vida cotidiana.

"Qué clase de padre no responde y no escucha el pedido desesperado de sus hijas de volver a su colegio, casa, familia, mascotas. Qué irónico que el padre se muestre 'feliz' brindando y el sí pueda estar donde mis hijas ruegan por volver", cerró Wanda Nara.

La picante respuesta de Mauro Icardi y la China Suárez a la crítica Wanda Nara

Mauro Icardi compartió un video en el que se lo ve recostado mientras levanta a la China Suárez con los brazos, simulando que hace pesas durante un entrenamiento. Junto a las imágenes, el futbolista escribió picante: "Así da gusto entrenar", y completó con un romántico: "Te amo".

Además, el delantero publicó una foto junto a la actriz y otra en la que se la observa realizando una rutina de pilates, reforzando el perfil deportivo de los posteos.

Esto llegó poco después de unas declaraciones de Wanda Nara en las que cuestionó el presente físico y los hábitos de Mauro Icardi en su carrera.

"En mi caso, nunca lo verían en la Bresh, ni a mirar a la Eka de turno ni a nada. Él estaba entrenando arriba de una cinta y yo estaba al lado, que detesto el deporte, con una calza en la bicicleta mirando twitter porque apoyo a mi pareja", expresó la mediática cuestionando a su ex.

     

 

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