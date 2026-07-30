Crisis en el fútbol mundial: Concacaf se unió a la postura de la UEFA y rechazó el plan de FIFA

Gianni Infantino ante el duro comunicado de la UEFA contra la FIFA. (Foto: Reuters)

Por qué la Concacaf rechazó la propuesta de la FIFA

Tras una reunión extraordinaria de los presidentes de sus 41 asociaciones miembro, la Concacaf difundió un duro comunicado en el que explicó los motivos de su rechazo.

Entre las principales objeciones, la confederación cuestionó:

La falta de garantías en el proceso de análisis del proyecto.

El escaso tiempo otorgado para evaluar la propuesta.

La ausencia de revisión por parte de los órganos de gobierno de la FIFA.

La necesidad de recurrir a inversión privada luego del Mundial "más rentable de la historia".

Además, los dirigentes remarcaron que una iniciativa de semejante magnitud debe debatirse bajo criterios de transparencia, buena gobernanza y respeto por los procedimientos institucionales.

En el documento, la Concacaf también resolvió instruir a sus representantes en el Consejo de la FIFA para que propongan utilizar las reservas económicas ya existentes del organismo como alternativa para fortalecer el programa FIFA Forward, sin necesidad de abrir el negocio del Mundial a inversores privados.

Qué países integran la Concacaf

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe está presidida por el canadiense Victor Montagliani, integrante del Consejo de la FIFA.

Entre sus federaciones más influyentes figuran:

Estados Unidos.

México.

Canadá.

Costa Rica.

Panamá.

Honduras.

El Salvador.

Haití.

Los tres primeros fueron, además, los organizadores de la última Copa del Mundo.

Qué postura adoptarán las otras confederaciones

Mientras crece la resistencia al proyecto, otras confederaciones aún analizan la propuesta. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) debatirá el tema durante una reunión prevista para la próxima semana. Su presidente, Patrice Motsepe, pidió a las asociaciones africanas estudiar el proyecto antes de fijar una posición oficial.

Por su parte, la Confederación Asiática (AFC) manifestó que iniciativas de este alcance deben sustentarse en principios de buena gobernanza, transparencia y consulta amplia, aunque todavía no anunció cómo votará.

La Confederación de Oceanía (OFC) también confirmó que continuará evaluando la propuesta junto con sus 11 asociaciones miembro antes de adoptar una decisión definitiva.

Hasta el momento, la única confederación que no expresó públicamente su posición es la Conmebol, cuyo voto podría resultar determinante en el futuro de una de las reformas más ambiciosas impulsadas por Gianni Infantino desde que asumió la presidencia de la FIFA.