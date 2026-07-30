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Crisis en el fútbol mundial: Concacaf se unió a la postura de la UEFA y rechazó el plan de FIFA

Las 41 federaciones que componen la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se sumaron al rechazo contra el proyecto Forward Enterprise.

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El presidente de la CONCACAF

El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (Foto: Reuters)

La FIFA sufrió este jueves un nuevo revés en su proyecto para incorporar capital privado al negocio de la Copa del Mundo. Las 41 federaciones que integran la Concacaf rechazaron de manera unánime la propuesta impulsada por Gianni Infantino, sumándose así a la postura adoptada previamente por las 55 asociaciones de la UEFA.

Leé también Guerra total en el fútbol: la UEFA amenazó con boicotear a la FIFA y los Mundiales por un polémico plan de Infantino
Los presidentes de la FIFA Gianni Infantino y de la UEFA Aleksander Ceferin posan durante el Congreso de la UEFA (Foto: EFE/EPA/ANDREJ CUKIC)

Con este nuevo rechazo, el plan denominado FIFA Forward Enterprise (FFE) queda más comprometido, ya que acumula 96 federaciones en contra, muy cerca del umbral necesario para bloquear su aprobación.

La iniciativa promovida por Infantino plantea la creación de FIFA Forward Enterprise, una estructura que permitiría incorporar inversión privada en los ingresos generados por la Copa del Mundo con el objetivo de financiar programas de desarrollo del fútbol impulsados por la FIFA.

Para ser aprobada, la propuesta necesita el respaldo de una mayoría simple entre las 211 federaciones miembro, es decir, al menos 106 votos favorables, además de la aprobación del Consejo de la FIFA. Sin embargo, tras la negativa de la UEFA y ahora de la Concacaf, el proyecto enfrenta un escenario cada vez más complejo.

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Gianni Infantino ante el duro comunicado de la UEFA contra la FIFA. (Foto: Reuters)

Por qué la Concacaf rechazó la propuesta de la FIFA

Tras una reunión extraordinaria de los presidentes de sus 41 asociaciones miembro, la Concacaf difundió un duro comunicado en el que explicó los motivos de su rechazo.

Entre las principales objeciones, la confederación cuestionó:

  • La falta de garantías en el proceso de análisis del proyecto.
  • El escaso tiempo otorgado para evaluar la propuesta.
  • La ausencia de revisión por parte de los órganos de gobierno de la FIFA.
  • La necesidad de recurrir a inversión privada luego del Mundial "más rentable de la historia".

Además, los dirigentes remarcaron que una iniciativa de semejante magnitud debe debatirse bajo criterios de transparencia, buena gobernanza y respeto por los procedimientos institucionales.

En el documento, la Concacaf también resolvió instruir a sus representantes en el Consejo de la FIFA para que propongan utilizar las reservas económicas ya existentes del organismo como alternativa para fortalecer el programa FIFA Forward, sin necesidad de abrir el negocio del Mundial a inversores privados.

Qué países integran la Concacaf

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe está presidida por el canadiense Victor Montagliani, integrante del Consejo de la FIFA.

Entre sus federaciones más influyentes figuran:

  • Estados Unidos.
  • México.
  • Canadá.
  • Costa Rica.
  • Panamá.
  • Honduras.
  • El Salvador.
  • Haití.

Los tres primeros fueron, además, los organizadores de la última Copa del Mundo.

Qué postura adoptarán las otras confederaciones

Mientras crece la resistencia al proyecto, otras confederaciones aún analizan la propuesta. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) debatirá el tema durante una reunión prevista para la próxima semana. Su presidente, Patrice Motsepe, pidió a las asociaciones africanas estudiar el proyecto antes de fijar una posición oficial.

Por su parte, la Confederación Asiática (AFC) manifestó que iniciativas de este alcance deben sustentarse en principios de buena gobernanza, transparencia y consulta amplia, aunque todavía no anunció cómo votará.

La Confederación de Oceanía (OFC) también confirmó que continuará evaluando la propuesta junto con sus 11 asociaciones miembro antes de adoptar una decisión definitiva.

Hasta el momento, la única confederación que no expresó públicamente su posición es la Conmebol, cuyo voto podría resultar determinante en el futuro de una de las reformas más ambiciosas impulsadas por Gianni Infantino desde que asumió la presidencia de la FIFA.

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