Gastón Edul y Sabrina Cortez, frente a los rumores de romance: su contundente reacción

Más tarde, el periodista deportivo compartió otra postal disfrutando del mar sobre una tabla de paddle surf, en medio de aguas turquesas. Pero la imagen que más llamó la atención fue una fotografía grupal en la que se lo podía ver acompañado por varias personas. Junto a la publicación escribió una palabra que pareció marcar su postura frente a las versiones: “familia”, acompañada por emojis de batería, puño y corazón.

Mientras tanto, desde Ibiza, Sabrina Cortez también decidió realizar publicaciones que rápidamente fueron relacionadas con los rumores. La joven compartió una imagen en la que aparecía recostada sobre una manta con la palabra “Ibiza” visible, mientras tomaba mate frente al mar. La frase que eligió para acompañar la postal fue sugestiva: “La ubicación la dejo a tu criterio”.

El mensaje de Cortez generó todavía más especulaciones, justamente por su tono ambiguo. Por un lado, podía interpretarse como una confirmación de que efectivamente se encontraba en Ibiza, el destino mencionado en la versión de LAM. Pero, al mismo tiempo, también dejaba abierta la posibilidad de que cada seguidor sacara sus propias conclusiones acerca de un eventual encuentro con Edul.

¿Hay romance entre Gastón Edul y Sabrina Cortez?

La diferencia entre las ubicaciones también se convirtió en un dato relevante. Mientras Edul se mostraba en Mallorca, Cortez publicaba desde Ibiza. De esta manera, las imágenes parecieron funcionar como una respuesta indirecta a los rumores, aunque ninguno de los dos habló abiertamente sobre la situación ni confirmó que estuvieran juntos.

Además, el contexto personal que atraviesa Sabrina Cortez le suma otro matiz a esta historia. La exparticipante de Gran Hermano atraviesa el duelo por la reciente muerte de su madre. En LAM señalaron que el acompañamiento que habría recibido de parte de Gastón Edul adquiere una importancia especial en este momento y marcaría una diferencia respecto de los encuentros que ambos habrían mantenido durante el año pasado.

Por ahora, lo cierto es que tanto Gastón Edul como Sabrina Cortez eligieron mantener el misterio. Ninguno realizó una declaración pública para confirmar o desmentir el supuesto romance, una postura que también habían adoptado cuando comenzaron a circular las primeras versiones sobre un posible vínculo entre ellos.