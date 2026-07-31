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Gastón Edul y Sabrina Cortez, frente a los rumores de romance: su contundente reacción

En medio de los rumores de romance, Gastón Edul y Sabrina Cortez compartieron llamativas postales de sus vacaciones y alimentaron las versiones de un posible encuentro.

31 jul 2026, 08:33
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Gastón Edul y Sabrina Cortez, frente a los rumores de romance: su contundente reacción

Instalados los rumores sobre un posible romance entre Gastón Edul y Sabrina Cortez, el periodista y la ex Gran Hermano volvieron a ocupar el centro de la escena en el mundo del espectáculo. En medio de las versiones que comenzaron a circular con fuerza en los últimos días, el periodista deportivo y la exparticipante de Gran Hermano decidieron expresarse a través de sus redes sociales, aunque ninguno confirmó de manera explícita si existe una relación entre ellos.

La versión tomó fuerza luego de que Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), revelara detalles sobre el supuesto vínculo. Durante el programa, el periodista fue contundente al señalar: “Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Cortez, la de Gran Hermano”. La afirmación generó sorpresa tanto en el estudio como entre los seguidores del ciclo, especialmente porque Ochoa aseguró tener antecedentes sobre la relación entre ambos.

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En ese sentido, el panelista recordó que ya había hablado anteriormente de un acercamiento entre Edul y Cortez. “El año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían. No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio”, explicó. Además, aportó un dato que rápidamente se convirtió en uno de los puntos centrales de la versión: según su información, habría sido el propio Gastón Edul quien invitó a Sabrina Cortez a viajar a Ibiza, propuesta que ella habría aceptado.

Sin embargo, las publicaciones que ambos realizaron desde sus respectivas vacaciones parecieron plantear un escenario diferente. Gastón Edul se mostró desde Mallorca, y no desde Ibiza, como había mencionado Ochoa. En una de sus historias de Instagram apareció junto a su hermano, Guido Edul, mientras de fondo sonaba “Donde”, de Andrés Calamaro.

Más tarde, el periodista deportivo compartió otra postal disfrutando del mar sobre una tabla de paddle surf, en medio de aguas turquesas. Pero la imagen que más llamó la atención fue una fotografía grupal en la que se lo podía ver acompañado por varias personas. Junto a la publicación escribió una palabra que pareció marcar su postura frente a las versiones: “familia”, acompañada por emojis de batería, puño y corazón.

Mientras tanto, desde Ibiza, Sabrina Cortez también decidió realizar publicaciones que rápidamente fueron relacionadas con los rumores. La joven compartió una imagen en la que aparecía recostada sobre una manta con la palabra “Ibiza” visible, mientras tomaba mate frente al mar. La frase que eligió para acompañar la postal fue sugestiva: “La ubicación la dejo a tu criterio”.

El mensaje de Cortez generó todavía más especulaciones, justamente por su tono ambiguo. Por un lado, podía interpretarse como una confirmación de que efectivamente se encontraba en Ibiza, el destino mencionado en la versión de LAM. Pero, al mismo tiempo, también dejaba abierta la posibilidad de que cada seguidor sacara sus propias conclusiones acerca de un eventual encuentro con Edul.

¿Hay romance entre Gastón Edul y Sabrina Cortez?

La diferencia entre las ubicaciones también se convirtió en un dato relevante. Mientras Edul se mostraba en Mallorca, Cortez publicaba desde Ibiza. De esta manera, las imágenes parecieron funcionar como una respuesta indirecta a los rumores, aunque ninguno de los dos habló abiertamente sobre la situación ni confirmó que estuvieran juntos.

Además, el contexto personal que atraviesa Sabrina Cortez le suma otro matiz a esta historia. La exparticipante de Gran Hermano atraviesa el duelo por la reciente muerte de su madre. En LAM señalaron que el acompañamiento que habría recibido de parte de Gastón Edul adquiere una importancia especial en este momento y marcaría una diferencia respecto de los encuentros que ambos habrían mantenido durante el año pasado.

Por ahora, lo cierto es que tanto Gastón Edul como Sabrina Cortez eligieron mantener el misterio. Ninguno realizó una declaración pública para confirmar o desmentir el supuesto romance, una postura que también habían adoptado cuando comenzaron a circular las primeras versiones sobre un posible vínculo entre ellos.

     

 

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