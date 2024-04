Cómo comprar las entradas para ver Boca vs. Estudiantes por la Copa de la Liga

Las entradas disponibles para ambas parcialidades se podrá adquirir a través de la web de Deportick.

Los precios de las entradas para ver Boca vs. Estudiantes por la Copa de la Liga

Los precios de las entradas para los partidos de semifinales aún no fueron anunciados. Sin embargo, en el enfrentamiento entre Boca y River, los precios fueron de $31.500 para las populares y $84.000 para las plateas. En el partido entre Estudiantes y Barracas Central, que se llevó a cabo en la cancha de Platense, los precios fueron más bajos: $10.500 para populares de socios, $15.750 para populares de no socios, $18.900 para plateas de socios y $28.350 para plateas de no socios.