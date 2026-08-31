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Los motivos que llevaron a Lionel Messi a retirarse de la Selección Argentina: "Ya no tengo... "

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a los 39 años. Conocé los motivos personales y futbolísticos de su adiós.

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Los motivos que llevaron a Lionel Messi a retirarse de la Selección Argentina: Ya no tengo...

Llegó el día que ningún futbolero quería afrontar. A través de una carta de puño y letra acompañada por un emotivo video en sus redes sociales, Lionel Messi anunció formalmente su retiro de la Selección Argentina a los 39 años. El astro rosario le puso punto final a su gloriosa e inolvidable etapa en el combinado nacional, dejando huérfana la camiseta número 10 tras un recorrido repleto de momentos históricos, batallas épicas, finales dolorosas y la máxima gloria alcanzada en la Copa del Mundo.

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Aunque el desenlace se percibía cercano en el horizonte, la noticia sacudió de lleno al país y al fútbol internacional. La decisión de dar un paso al costado se basó en una combinación de factores personales, el desgaste físico y la lucidez de entender el paso del tiempo, cerrando un ciclo que comenzó en las juveniles del Club Grandoli y se transformó en una leyenda inmortal con la Albiceleste.

Por qué influyó la pérdida de su padre Jorge en el retiro de Messi

Más allá del análisis estrictamente deportivo, el escrito publicado por el capitán dejó entrever una razón intima de profundo peso emocional. En el cierre de su comunicado, el atacante sumó un asterisco que reveló el trasfondo de su convicción: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

La partida de su padre Jorge, acontecida el pasado 8 de agosto en Rosario, significó un golpe durísimo para el 10. Su padre fue su confidente, guía y sostén incondicional desde sus primeros pasos en el fútbol. Al igual que el histórico gesto de señalar al cielo en homenaje a su abuela Celia, Messi siempre jugó para enorgullecer a Jorge, por lo que su pérdida terminó de consolidar una postura que ya había comenzado a madurar semanas antes.

Cuáles son los motivos futbolísticos que aceleraron la despedida del capitán

A los 39 años, el astro demostró una lucidez impecable para evaluar su momento físico y el futuro de la Selección. El propio Messi entendió que torneos como la Copa América 2028 o el Mundial 2030 quedaban demasiado distantes en su carrera. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", explicó a corazón abierto, argumentando además que la exigencia de representar al país requiere un estado pleno: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

A pesar de haber sostenido un nivel superlativo en Estados Unidos —donde registró ocho goles, incluyendo un triplete en el debut, y cuatro asistencias en ocho presentaciones—, el rosarino decidió no interferir en el recambio generacional. Así como en su momento surgieron figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister, Messi remarcó que "vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", abriéndole el paso a talentos jóvenes como Nico Paz y Valentín Barco.

El capitán se despide con el orgullo intacto y una vitrina dorada: campeón del mundo, bicampeón de América y ganador de la Finalissima. Un legado eterno para quien regaló momentos soñados y transformó para siempre la historia de la Selección Argentina.

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