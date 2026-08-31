"Bombazo" y "fin de una era": cómo reflejaron los medios del mundo el retiro de Messi de la Selección

El delantero fue protagonista de una generación que consiguió ganar la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de otros trofeos internacionales".

El New York Times destacó especialmente su cobertura para el último mundial, que tuvo a la Argentina en la final en Nueva York. Tituló: "Lionel Messi se retira de la Selección argentina: 'Una decisión que me duele en el alma'".

Y la nota dice: "El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, confirmó su retiro del fútbol internacional.La última aparición del jugador de 39 años con Argentina fue en la final del Mundial, que terminó con derrota ante España. Fue la sexta participación de Messi en una Copa del Mundo y el torneo en el que se convirtió en apenas el segundo futbolista, después del brasileño Cafú, en disputar tres finales de Mundiales masculinos. Messi había ganado la edición anterior, en Qatar 2022, y previamente había sido subcampeón del mundo con Argentina en Brasil 2014, cuando perdió la final ante Alemania".

El otro gran diario mundial del fútbol, la Gazzetta dello Sport, italiano, comentó: "Messi, una carta para despedirse: 'No jugaré más con Argentina. Di todo lo que tenía'". Y sigue: "El crack se despide de la Albiceleste. 'Ya no me queda nada más para dar y están apareciendo grandes jóvenes que merecen estar acá. Gracias por todo el cariño que recibí durante estos 20 años'".

La carta con la que Leo Messi anunció que se retira de la selección argentina. (Foto: Instagram de Messi)

Messi se retira de la selección argentina, luego de 21 años, la noticia deportiva del día.

Referencia obligada del fútbol mundial durante 21 años, deja a la albiceleste

Messi pasó por todas las circunstancias y todos los estados de ánimo en la selección argentina. Se fue a vivir a España siendo un niño adolescente. Pero era tan genial jugando a la pelota que hubo que inventar ( así como se lee) un partido amistoso con Paraguay, para que los españoles no lo ficharan como propio. Una noche, el 29 de junio de 2004, en la cancha de Argentinos Juniors. Y ya deslumbró con tres goles. Como debió soportar abucheos de algunos argentinos y decir que "esto no es para mí, no se me va a dar", luego de perder dos finales seguidas de la Copa América ( en una erró un penal en las definiciones). Pero jugó tres finales de Copas del Mundo, ganó una ( su momento de gloria en Qatar 2022) , dos Copas américa y una finalissima. Más un mundial juvenil y un juego olímpico. Todo, con la selección argentina.

Los medios del mundo, al conocer su decisión de dejar a la albiceleste, reflejaron todo ese largo y complejo camino a la consagración total.

The Mirror tituló "Leo Messi se retira del fútbol internacional como un ícono argentino y un emotivo mensaje". El diario inglés recuerda que: "La leyenda argentina, Messi, disputó este verano su último Mundial con la Selección Argentina, que perdió 1-0 la final ante España".

Leo Messi, en todos los diarios y portales del mundo con su noticia de dejar de jugar con la selección argentina. (Foto: A24.com)

Dos medios brasileños, entre tantos, dedicaron un espacio especial para esta noticia que sacude al mundo. Placar ("tablero o resultado", en portugués) dice: "Messi se aleja de la selección argentina" y hace una invitación muy especial: "Lea la carta", en alusión a su emocionante mensaje de tres carillas manuscrito.

Por su parte, Folha de Sao Paulo titula: "Messi anuncia su retiro de la selección argentina luego de más de 20 años". Y comenta que el "10" escribió: "Es una decisión dolorosa pero necesaria".

"Leo Messi anuncia su retiro del equipo nacional argentino" fue el título que más circuló en el mundo. Un secreto guardado celosamente. El propio Messi dice que la carta la escribió dos días más tarde de la final con España. Y que la muerte de su padre lo convenció aún más de este paso que, no por esperado, nos duele a los argentinos.

Tal vez por eso, de los comentarios internacionales, vale la pena destacar a lo que publicó el medio español "As". Su título es simple y dice: " Messi deja Argentina". Pero en una segunda nota expone claramente: "El video con el que Messi se despide de la selección: pone los pelos de punta, seas argentino o español". Y tiene razón.