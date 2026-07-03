De la "importancia de la pelota parada" al "no pudimos presionarlos bien": el análisis de Messi tras el sufrido triunfo

Lionel Messi, autor de uno de los goles de la Selección argentina contra Cabo Verde, destacó la "importancia de la pelota parada" en duelos y consideró que la Albiceleste no pudo "presionar bien" al equipo africano.
El capitán de la Selección argentina valoró el aporte del juego aéreo en la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.
Messi elogió el trabajo hecho por Cabo Verde. (Foto: Reuters).
Lionel Messi, autor de uno de los goles de la Selección argentina contra Cabo Verde, destacó la "importancia de la pelota parada" en duelos y consideró que la Albiceleste no pudo "presionar bien" al equipo africano.
"La importancia de la pelota parada y en partidos así es importante, tenemos buenos cabeceadores", dijo el Diez al señalar los goles que metieron Cuti Romero y Lisandro Martínez, y agregó que "tenemos gente que va muy bien de arriba".
Al respecto, agregó que ese aspecto "hoy lo pudimos aprovechar", y de cara a lo que viene, señaló que "va a ser importante estar fuerte ahí también, en una competición así es importante".
En cuanto al planteo del partido, el cual la Selección ganó en el alargue y aguantando los últimos minutos, analizó: "No pudimos presionarlos bien, nos quedaban lejos las líneas".
"Quedábamos un poco descoordinado, ellos eran siempre uno más, por eso tenían la pelota y nos hacían correr porque no podíamos presionarlo bien", completó.
Lisandro Martínez, autor de una asistencia y un gol durante el encuentro, destacó la "resiliencia del equipo, el nunca abandonar, no bajar los brazos" del equipo. Además, planteó que "estos mata mata son así".
"Ellos hicieron un excelente partido para felicitarlo. Fuimos justos vencedores", señaló y reivindicó que la Albiceleste "no se da nunca por vencida".
Por último, completó: "Estamos preparado para todo y está bueno que pasen estas cosas. Hay veces que hay que ponernos a prueba".