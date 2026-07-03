De la "importancia de la pelota parada" al "no pudimos presionarlos bien": el análisis de Messi tras el sufrido triunfo

"Quedábamos un poco descoordinado, ellos eran siempre uno más, por eso tenían la pelota y nos hacían correr porque no podíamos presionarlo bien", completó.

La palabra de la figura de Argentina

Lisandro Martínez, autor de una asistencia y un gol durante el encuentro, destacó la "resiliencia del equipo, el nunca abandonar, no bajar los brazos" del equipo. Además, planteó que "estos mata mata son así".

"Ellos hicieron un excelente partido para felicitarlo. Fuimos justos vencedores", señaló y reivindicó que la Albiceleste "no se da nunca por vencida".

Por último, completó: "Estamos preparado para todo y está bueno que pasen estas cosas. Hay veces que hay que ponernos a prueba".