Murió un hombre tras un corte de luz en un geriátrico clandestino y detuvieron a la dueña

Los investigadores buscan establecer por qué no se solicitó asistencia médica de inmediato. De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, las personas a cargo del lugar habrían aguardado el regreso del suministro eléctrico antes de pedir ayuda.

Como la energía no se restableció, finalmente se comunicaron con el hijo de la víctima, quien trasladó a su padre en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo. Al llegar al centro de salud, los profesionales constataron que el hombre ya había fallecido.

Un establecimiento sin habilitación

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el geriátrico alojaba a unas diez personas mayores y funcionaba sin autorización. Además, cobraba alrededor de $700.000 mensuales por cada residente.

La causa quedó inicialmente en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien dispuso allanamientos en el inmueble y ordenó la detención de la mujer identificada como responsable del lugar.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron documentación y otros elementos que serán peritados para determinar cómo operaba el establecimiento y reconstruir las circunstancias previas al fallecimiento.

Clausura e investigación judicial

Inspectores de la Municipalidad de Las Heras y personal del Ministerio de Salud también participaron de las actuaciones. Los organismos avanzan con la clausura del geriátrico y verifican si existían controles sanitarios, habilitaciones y cuáles eran las condiciones en las que residían los adultos mayores alojados allí.

En las próximas horas, el expediente será remitido a la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. La mujer detenida podría ser imputada por abandono de persona seguido de muerte, un delito que contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión.