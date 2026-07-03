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Geriátrico clandestino en Mendoza

Murió un hombre tras un corte de luz en un geriátrico clandestino y detuvieron a la dueña

La víctima tenía 79 años, padecía EPOC y dependía de un equipo de asistencia respiratoria. La Justicia investiga si hubo demoras en la atención médica y las condiciones en las que funcionaba el establecimiento.

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La víctima tenía 79 años

La víctima tenía 79 años, padecía EPOC y dependía de un equipo de asistencia respiratoria. (Foto: gentileza abcdiario)

Raúl Pereira, un hombre de 79 años que sufría Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) murió en un geriátrico clandestino de Las Heras, Mendoza, luego de que un corte de energía dejara fuera de servicio el equipo de asistencia respiratoria que utilizaba de manera permanente. Por el hecho fue detenida una mujer señalada como propietaria y responsable del establecimiento.

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Tres mujeres que residían en un geriátrico de Mar del Plata murieron durante la madrugada de este miércoles.

La investigación judicial intenta determinar si la muerte estuvo relacionada con una demora en la asistencia médica y con las condiciones de funcionamiento del hogar para adultos mayores.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Benavente al 600, donde funcionaba el geriátrico sin habilitación oficial.

Inspectores de la Municipalidad de Las Heras y personal del Ministerio de Salud avanzan con la clausura del geriátrico y verifican si existían controles sanitarios. (Foto: gentileza MDZOL)

Inspectores de la Municipalidad de Las Heras y personal del Ministerio de Salud avanzan con la clausura del geriátrico y verifican si existían controles sanitarios. (Foto: gentileza MDZOL)

Qué se investiga sobre la muerte de Raúl Pereira

Según los primeros datos de la causa, Pereira dependía de un equipo de asistencia respiratoria para tratar un cuadro avanzado de EPOC. Cuando se produjo el corte de electricidad, el dispositivo dejó de funcionar.

Los investigadores buscan establecer por qué no se solicitó asistencia médica de inmediato. De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, las personas a cargo del lugar habrían aguardado el regreso del suministro eléctrico antes de pedir ayuda.

Como la energía no se restableció, finalmente se comunicaron con el hijo de la víctima, quien trasladó a su padre en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo. Al llegar al centro de salud, los profesionales constataron que el hombre ya había fallecido.

Un establecimiento sin habilitación

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el geriátrico alojaba a unas diez personas mayores y funcionaba sin autorización. Además, cobraba alrededor de $700.000 mensuales por cada residente.

La causa quedó inicialmente en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien dispuso allanamientos en el inmueble y ordenó la detención de la mujer identificada como responsable del lugar.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron documentación y otros elementos que serán peritados para determinar cómo operaba el establecimiento y reconstruir las circunstancias previas al fallecimiento.

Clausura e investigación judicial

Inspectores de la Municipalidad de Las Heras y personal del Ministerio de Salud también participaron de las actuaciones. Los organismos avanzan con la clausura del geriátrico y verifican si existían controles sanitarios, habilitaciones y cuáles eran las condiciones en las que residían los adultos mayores alojados allí.

En las próximas horas, el expediente será remitido a la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. La mujer detenida podría ser imputada por abandono de persona seguido de muerte, un delito que contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión.

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