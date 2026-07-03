El inesperado regalo que el DT de Cabo Verde le hizo a Lionel Scaloni en la previa del partido por los 16avos. de final

Los minutos previos al inicio de los duelos de eliminación directa suelen estar cargados de máxima tensión y concentración absoluta, pero la cita ecuménica siempre regala espacio para la camaradería internacional. La Selección Argentina enfrentó a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en la ciudad de Miami. En medio de los preparativos tácticos y el reconocimiento de las delegaciones, se vivió un momento sumamente emotivo cuando en la previa al comienzo del encuentro, Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, le dio un presente a Lionel Scaloni que captó la atención de los presentes.