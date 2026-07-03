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El inesperado regalo que el DT de Cabo Verde le hizo a Lionel Scaloni en la previa del partido por los 16avos. de final

En la antesala del cruce eliminatorio por la Copa del Mundo, el director técnico del conjunto africano sorprendió al estratega de la Albiceleste con un presente cargado de simbolismo e historia.

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El inesperado regalo que el DT de Cabo Verde le hizo a Lionel Scaloni en la previa del partido por los 16avos. de final

Los minutos previos al inicio de los duelos de eliminación directa suelen estar cargados de máxima tensión y concentración absoluta, pero la cita ecuménica siempre regala espacio para la camaradería internacional. La Selección Argentina enfrentó a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en la ciudad de Miami. En medio de los preparativos tácticos y el reconocimiento de las delegaciones, se vivió un momento sumamente emotivo cuando en la previa al comienzo del encuentro, Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, le dio un presente a Lionel Scaloni que captó la atención de los presentes.

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El director técnico del representativo africano se acercó amablemente al búnker del entrenador santafesino para entregarle un recuerdo cargado de valor histórico y patrimonial. Bubista, entrenador del equipo africano, llevó un obsequio que representa la identidad de su país con el objetivo de sellar el respeto mutuo entre ambas federaciones antes de que comenzara a rodar la pelota en el Hard Rock Stadium, marcando un lindo antecedente en el primer enfrentamiento oficial entre ambos cuerpos técnicos.

Cuál fue el regalo especial que el DT de Cabo Verde le dio a Lionel Scaloni

El misterio detrás del intercambio protocolar entre los directores técnicos quedó develado minutos antes de que los futbolistas salieran formalmente al campo de juego.

El presente fue un banderín especial del país africano con el escudo de la selección en el frente y un mapa con las diez islas que conforman el territorio en la parte de atrás. De esta manera, el conductor del conjunto de los Tiburones Azules le entregó al estratega de la Albiceleste una pieza de diseño exclusivo que sintetiza la geografía y el orgullo deportivo de su nación, transformándose de inmediato en un gran recuerdo de esta Copa del Mundo.

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