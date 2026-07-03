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Cambios drásticos en el fútbol argentino: las reglas del Mundial 2026 que implementará la AFA

La casa madre del fútbol local oficializó la incorporación de las modificaciones aprobadas por la IFAB que ya se aplican en la cita ecuménica.

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Cambios drásticos en el fútbol argentino: las reglas del Mundial 2026 que implementará la AFA

Las transformaciones que está mostrando el arbitraje en el plano internacional se trasladarán de manera inmediata a las competencias domésticas de nuestro país. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la incorporación de las nuevas Reglas de Juego 2026/27 aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), las mismas que ya se utilizan durante el Mundial 2026. Según se detalló desde el plano institucional, la implementación de este renovado marco normativo será progresiva desde el comienzo de la próxima temporada y alcanzará a absolutamente todas las categorías del fútbol argentino.

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Cuáles son las nuevas reglas para los saques de arco y los laterales

El nuevo reglamento busca penalizar de forma directa las estrategias destinadas a congelar las acciones o hacer tiempo en el desarrollo del juego, implementando castigos deportivos inéditos.

Entre los principales cambios aparece la nueva sanción para quienes demoren deliberadamente los saques laterales y de arco. A partir de ahora, una vez iniciada la cuenta regresiva de cinco segundos por parte del árbitro, si el saque lateral no se ejecuta a tiempo pasará al rival, mientras que si la demora ocurre en un saque de arco se concederá un tiro de esquina al equipo contrario. De esta forma, las pérdidas de tiempo tradicionales en la reanudación del juego costarán muy caro a los planteles.

Qué pasa si un jugador tarda más de diez segundos en salir de la cancha al ser reemplazado

La dinámica de las sustituciones también sufrirá una modificación sustancial para evitar cortes prolongados en la fluidez de cada tiempo reglamentario.

Desde que el árbitro autorice el cambio, el futbolista reemplazado tendrá diez segundos para abandonar el campo. Las normativas señalan que si excede ese tiempo, deberá salir igualmente, pero su reemplazante recién podrá ingresar cuando el juego vuelva a detenerse después de un minuto de cronómetro, obligando a su propio equipo a jugar de manera transitoria con diez futbolistas durante ese lapso temporal.

Qué es la "ley Prestianni" y qué conductas antideportivas sanciona el nuevo reglamento

El ente internacional avanzó de forma drástica sobre las actitudes de los futbolistas que dificultan el control disciplinario y la transparencia en el campo de juego.

El IFAB resolvió avanzar con sanciones para desalentar conductas antideportivas, entre ellas que los jugadores se tapen la boca al discutir con un rival, una disposición que popularmente comenzó a conocerse como la “ley Prestianni”. Al mismo tiempo, las reglas incluyen medidas para reducir las interrupciones por lesiones, amplían supuestos de revisión del VAR como una segunda amarilla claramente incorrecta, errores de identidad y determinados córners mal concedidos, sumando el uso de accesorios cubiertos que no representen peligro y la ley de ventaja ante una reanudación incorrecta.

Cuándo empiezan a regir las nuevas reglas en las distintas categorías de la AFA

El calendario de aplicación oficial quedó definido tras la publicación de la documentación administrativa interna de la asociación, dividiendo el debut en dos tandas consecutivas.

Según el Boletín N.º 6914 publicado este viernes, la Primera División comenzará a aplicarlas desde la primera fecha de la semana del 23 de julio, abriendo el fuego para el torneo de elite. Por su parte, la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, la Promocional Amateur, los torneos de Reserva, Juveniles e Infantiles y el fútbol femenino lo harán desde la semana del 30 de julio, rigiendo también para los partidos postergados que se disputen después de esas fechas. Como paso previo, la Dirección Nacional de Arbitraje organizará una jornada de capacitación para capitanes y directores técnicos los días 13 y 14 de julio para explicar cada regla antes de su entrada en vigencia.

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