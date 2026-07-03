Cambios drásticos en el fútbol argentino: las reglas del Mundial 2026 que implementará la AFA

Desde que el árbitro autorice el cambio, el futbolista reemplazado tendrá diez segundos para abandonar el campo. Las normativas señalan que si excede ese tiempo, deberá salir igualmente, pero su reemplazante recién podrá ingresar cuando el juego vuelva a detenerse después de un minuto de cronómetro, obligando a su propio equipo a jugar de manera transitoria con diez futbolistas durante ese lapso temporal.

Qué es la "ley Prestianni" y qué conductas antideportivas sanciona el nuevo reglamento

El ente internacional avanzó de forma drástica sobre las actitudes de los futbolistas que dificultan el control disciplinario y la transparencia en el campo de juego.

El IFAB resolvió avanzar con sanciones para desalentar conductas antideportivas, entre ellas que los jugadores se tapen la boca al discutir con un rival, una disposición que popularmente comenzó a conocerse como la “ley Prestianni”. Al mismo tiempo, las reglas incluyen medidas para reducir las interrupciones por lesiones, amplían supuestos de revisión del VAR como una segunda amarilla claramente incorrecta, errores de identidad y determinados córners mal concedidos, sumando el uso de accesorios cubiertos que no representen peligro y la ley de ventaja ante una reanudación incorrecta.

Cuándo empiezan a regir las nuevas reglas en las distintas categorías de la AFA

El calendario de aplicación oficial quedó definido tras la publicación de la documentación administrativa interna de la asociación, dividiendo el debut en dos tandas consecutivas.

Según el Boletín N.º 6914 publicado este viernes, la Primera División comenzará a aplicarlas desde la primera fecha de la semana del 23 de julio, abriendo el fuego para el torneo de elite. Por su parte, la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, la Promocional Amateur, los torneos de Reserva, Juveniles e Infantiles y el fútbol femenino lo harán desde la semana del 30 de julio, rigiendo también para los partidos postergados que se disputen después de esas fechas. Como paso previo, la Dirección Nacional de Arbitraje organizará una jornada de capacitación para capitanes y directores técnicos los días 13 y 14 de julio para explicar cada regla antes de su entrada en vigencia.