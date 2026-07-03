"Este es el partido que más me marcó": la fuerte reflexión de Scaloni tras el triunfo ante Cabo Verde

"Tendría que haber empezado de menos a más", indicó Scaloni al plantear debería haber menos descanso durante la fase de grupos y más en los cruces eliminatorios.

"El equipo está, después de una victoria así salís reforzado", planteó sobre el triunfo de la Albiceleste que ahora se medirá contra Egipto. "Que disfruten que se tomen un té de manzanilla", exhortó a sus jugadores.

Respecto a la entrega de los jugadores argentinos, remarcó que "han terminado muy cansados". "Cuando jugás con el corazón, se juegan con muchas cosas que en un club no se ven. El equipo en ese sentido dio una muestra de carácter", sostuvo.

"No hay rival fácil"

Tal cual como avisó en la previa del cruce con Cabo Verde, Scaloni reiteró que en estas instancias del Mundial "no hay rival fácil". "Sabíamos que iba a ser un rival duro, difícil", advirtió sobre la selección africana.

"Se sufrió demasiado. Merecíamos haber ganado pero eso no quita que el rival nos puso las cosas difícil", analizó y pidió rescatar "lo positivo". "Este equipo no bajó nunca los brazos, el rival también, pero al final nosotros nos llevamos la victoria".

Además, agregó: "Recibimos los golpes en momentos puntuales que tal vez te achican. Después se puede mejorar, lo hablaremos", acotó.

Sobre lo que viene en el Mundial, adelantó que "corregiremos lo que tengamos que corregir" y confió que "hay algunas cosas que tenemos en la cabeza".

También planteó que "más allá que el equipo" fue a buscar el partido "el golazo que hicieron en el 2 a 2" hace pensar "todo negativo". "El equipo sigue", consideró sobre los momentos en los que Cabo Verde llegó al empate.

En cuanto al segundo gol, contó que ya habían analizado que Sidny Lopes Cabral le pegaba desde ese lugar pero evaluó: "Por más que lo veas, si la mete ahí es imposible". "Estuve bastante más tranquilo de lo que parecía, pero los palos los recibís", insistió.

"Hemos estado a la altura del partido más allá de que todos pensaban que iba a ser un paseo", manifestó y afirmó que "es difícil que la responsabilidad a este equipo le pese".