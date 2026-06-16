Del fenómeno viral del Mundial a un inesperado destino: Tim Payne baraja un nuevo club y jugaría la Copa Sudamericana

Tim Payne, el lateral derecho de Nueva Zelanda que se transformó en uno de los personajes más inesperados del Mundial 2026, está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Olimpia de Paraguay.
El defensor neozelandés que ganó millones de seguidores gracias a una campaña impulsada por hinchas argentinos, tiene todo encaminado para iniciar una nueva etapa lejos de su país.
Del fenómeno viral del Mundial a un inesperado destino: Tim Payne baraja un nuevo club y jugará la Copa Sudamericana
Tim Payne, el lateral derecho de Nueva Zelanda que se transformó en uno de los personajes más inesperados del Mundial 2026, está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Olimpia de Paraguay.
El defensor de 32 años, que hasta hace unas semanas era prácticamente un desconocido fuera de Oceanía, continuaría su carrera en uno de los clubes más importantes del continente.
Aunque todavía resta el anuncio oficial, el Decano paraguayo dio una fuerte señal sobre la inminente incorporación al publicar en su cuenta de X un emoji de un brazo haciendo fuerza junto a la bandera de Nueva Zelanda. Además, medios internacionales como Sky Sports ya dan por cerrada la operación.
De esta manera, Payne dejará el Wellington Phoenix una vez finalizada la participación de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo y se pondrá bajo las órdenes de Pablo "Vitamina" Sánchez, entrenador que llevó a Olimpia a conquistar el Torneo Apertura 2026.
La historia de Payne dio un giro inesperado durante el Mundial gracias al influencer argentino Valentín Scarsini, conocido en redes como @ElScarso. El creador de contenido se propuso encontrar al futbolista "menos famoso" de la Copa del Mundo y eligió al defensor neozelandés, que en ese momento apenas tenía 4.700 seguidores en Instagram.
La campaña explotó rápidamente. En apenas 48 horas, Payne superó los 1,6 millones de seguidores y, sorprendido por el fenómeno, grabó un video en español para agradecer el cariño recibido.
Actualmente, el defensor acumula 5,8 millones de seguidores en Instagram, una cifra que supera incluso la población total de Nueva Zelanda, estimada en 5,3 millones de habitantes.
Después del empate 2-2 ante Irán, Payne había reconocido que una propuesta desde Sudamérica sería una posibilidad interesante para su futuro.
"Eso sería algo a considerar", aseguró en declaraciones a ESPN, aunque aclaró que en ese momento estaba enfocado exclusivamente en la Selección de Nueva Zelanda y en el objetivo de avanzar de fase en el Mundial.
En los últimos días, Deportivo Riestra también había mostrado interés por contratar al defensor, pero finalmente el destino del futbolista será Paraguay.
En Olimpia, Payne tendrá que adaptarse a un nuevo idioma, ya que no domina el español. Además, compartirá vestuario con varios futbolistas argentinos, entre ellos Juan Fernando Alfaro, ex Racing; Franco Alfonso, surgido en River; e Iván Leguizamón, con pasado en San Lorenzo.
Lo que comenzó como una curiosa campaña en redes sociales terminó convirtiéndose en una historia impensada: el jugador menos conocido del Mundial 2026 pasó a ser una celebridad de internet y ahora se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos de su carrera en el fútbol sudamericano.