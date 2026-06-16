Del fenómeno viral del Mundial a un inesperado destino: Tim Payne baraja un nuevo club y jugaría la Copa Sudamericana

El fenómeno viral que nació por una iniciativa argentina

La historia de Payne dio un giro inesperado durante el Mundial gracias al influencer argentino Valentín Scarsini, conocido en redes como @ElScarso. El creador de contenido se propuso encontrar al futbolista "menos famoso" de la Copa del Mundo y eligió al defensor neozelandés, que en ese momento apenas tenía 4.700 seguidores en Instagram.

La campaña explotó rápidamente. En apenas 48 horas, Payne superó los 1,6 millones de seguidores y, sorprendido por el fenómeno, grabó un video en español para agradecer el cariño recibido.

Actualmente, el defensor acumula 5,8 millones de seguidores en Instagram, una cifra que supera incluso la población total de Nueva Zelanda, estimada en 5,3 millones de habitantes.

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El guiño al fútbol sudamericano antes de cerrar con Olimpia

Después del empate 2-2 ante Irán, Payne había reconocido que una propuesta desde Sudamérica sería una posibilidad interesante para su futuro.

"Eso sería algo a considerar", aseguró en declaraciones a ESPN, aunque aclaró que en ese momento estaba enfocado exclusivamente en la Selección de Nueva Zelanda y en el objetivo de avanzar de fase en el Mundial.

En los últimos días, Deportivo Riestra también había mostrado interés por contratar al defensor, pero finalmente el destino del futbolista será Paraguay.

Un nuevo desafío con presencia argentina

En Olimpia, Payne tendrá que adaptarse a un nuevo idioma, ya que no domina el español. Además, compartirá vestuario con varios futbolistas argentinos, entre ellos Juan Fernando Alfaro, ex Racing; Franco Alfonso, surgido en River; e Iván Leguizamón, con pasado en San Lorenzo.

Lo que comenzó como una curiosa campaña en redes sociales terminó convirtiéndose en una historia impensada: el jugador menos conocido del Mundial 2026 pasó a ser una celebridad de internet y ahora se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos de su carrera en el fútbol sudamericano.