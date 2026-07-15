A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡ENAMORÓ A TODOS!

El romántico gesto de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul después del triunfo contra Inglaterra

Tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, Tini Stoessel le dedicó un emotivo mensaje a Rodrigo De Paul y mostró cómo vivió el partido.

15 jul 2026, 21:07
Banner seguínos en google Primicias Ya
tini stoessel y rodrigo de paul
tini stoessel y rodrigo de paul

La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 no solo desató festejos en cada rincón del país, sino que también dejó emotivas postales entre los seres queridos de los futbolistas. Una de las que no ocultó su felicidad fue Tini Stoessel, quien eligió las redes sociales para celebrar el triunfo y dedicarle un mensaje lleno de amor a Rodrigo De Paul.

Apenas terminó el encuentro y mientras el mediocampista compartía su emoción con sus seguidores, la cantante apareció entre los comentarios con palabras que rápidamente llamaron la atención de los fanáticos.

Leé también

¿Se le escapó? El comentario del papá de Rodrigo De Paul que avivó los rumores de casamiento con Tini

¿Se le escapó? El comentario del papá de Rodrigo De Paul que avivó los rumores de casamiento con Tini

“Mi amor, te amo tanto”, comenzó escribiendo Stoessel. Acto seguido, la cantante demostró todo su cariño: “Dios mío, te amo. Vamos Argentina, te amo”.

La publicación no tardó en convertirse en un verdadero fenómeno en Instagram. En pocas horas superó los 419 mil likes y recibió miles de mensajes de apoyo y felicitaciones de parte de los hinchas, que celebraron tanto la victoria de la Selección como el tierno intercambio entre la pareja.

Pero esa no fue la única muestra de entusiasmo de Tini durante una jornada cargada de emociones. A través de sus historias de Instagram también dejó ver cómo siguió el partido desde la intimidad, rodeada de familiares y amigos. En una selfie, la artista apareció sonriendo a cámara mientras lucía la emblemática camiseta azul de la Selección Argentina utilizada en el Mundial de 1994, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Qué dijo Rodrigo De Paul de Tini Stoessel tras el triunfo de Argentina

Tini Stoessel volvió a estar presente en Kansas para acompañar a la Selección Argentina en el cruce frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La artista pop, fiel a su costumbre, se mostró firme alentando a Rodrigo De Paul junto a su familia.

Tras la victoria sufrida de la Albiceleste, el mediocampista no pudo ocultar la emoción al hablar del respaldo de su pareja. En diálogo con Cadena 3 de Córdoba, De Paul resaltó: “Siempre está en todos los partidos. Sufre más que yo”.

Con la voz quebrada, el jugador añadió: “No puedo hablar mucho de ella porque la verdad que me emociono un montón”. Y enseguida, con cariño, completó: “Es una gran mujer, mi gran compañera…”. La relación entre ambos también se refleja fuera de la cancha: De Paul acompañó a Tini en sus giras con Futttura y en la presentación de su disco anterior, mostrando que el apoyo es recíproco.

En los últimos días, Tini compartió en sus redes sociales varias postales desde Estados Unidos, donde se la vio junto a Rodrigo celebrando los triunfos y disfrutando de momentos de descanso en medio de la exigencia del torneo.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Tini Stoessel Rodrigo De Paul

Lo más visto