El romántico gesto de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul después del triunfo contra Inglaterra

Pero esa no fue la única muestra de entusiasmo de Tini durante una jornada cargada de emociones. A través de sus historias de Instagram también dejó ver cómo siguió el partido desde la intimidad, rodeada de familiares y amigos. En una selfie, la artista apareció sonriendo a cámara mientras lucía la emblemática camiseta azul de la Selección Argentina utilizada en el Mundial de 1994, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Qué dijo Rodrigo De Paul de Tini Stoessel tras el triunfo de Argentina

Tini Stoessel volvió a estar presente en Kansas para acompañar a la Selección Argentina en el cruce frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La artista pop, fiel a su costumbre, se mostró firme alentando a Rodrigo De Paul junto a su familia.

Tras la victoria sufrida de la Albiceleste, el mediocampista no pudo ocultar la emoción al hablar del respaldo de su pareja. En diálogo con Cadena 3 de Córdoba, De Paul resaltó: “Siempre está en todos los partidos. Sufre más que yo”.

Con la voz quebrada, el jugador añadió: “No puedo hablar mucho de ella porque la verdad que me emociono un montón”. Y enseguida, con cariño, completó: “Es una gran mujer, mi gran compañera…”. La relación entre ambos también se refleja fuera de la cancha: De Paul acompañó a Tini en sus giras con Futttura y en la presentación de su disco anterior, mostrando que el apoyo es recíproco.

En los últimos días, Tini compartió en sus redes sociales varias postales desde Estados Unidos, donde se la vio junto a Rodrigo celebrando los triunfos y disfrutando de momentos de descanso en medio de la exigencia del torneo.