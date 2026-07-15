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La palabra de Messi tras la victoria de Argentina ante Inglaterra: del "el equipo nunca dejó de creer" al "no podíamos perder"

El capitán de la Selección argentina destacó la clasificación a la final del Mundial 2026 tras el 2-1 frente a Inglaterra. También recordó la emoción del himno, elogió al plantel, analizó el cruce con España y lanzó una fuerte reflexión sobre los cuestionamientos al equipo.

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El capitán de la Selección argentina destacó la clasificación a la final del Mundial 2026 tras el 2-1 frente a Inglaterra. (Foto: Reuters)

El capitán de la Selección argentina destacó la clasificación a la final del Mundial 2026 tras el 2-1 frente a Inglaterra. (Foto: Reuters)

Lionel Messi valoró la remontada que depositó al equipo tras la victoria de la selección argentina por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Además, el capitán de la Albiceleste resaltó el significado especial del encuentro y dejó una frase que rápidamente se volvió viral al referirse a las críticas que suele recibir el seleccionado.

Leé también La reacción de la prensa inglesa tras la eliminación ante Argentina: "Corazón roto", "Crueldad" y "Todo se acabó"
Así reaccionó la prensa inglesa tras la eliminación ante Argentina. (Foto: captura)

El delantero aseguró en declaraciones a TyC Sports que el partido tuvo una carga emocional diferente desde la previa y remarcó lo que representaba para los argentinos.

"Fue increíble todo lo que vivimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió. No era una victoria más, era una victoria importante la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también y nos metió en una nueva final del mundo", expresó.

"En el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió", expresó Messi. (Foto: Reuters)

Messi también destacó la fortaleza del equipo para revertir un resultado adverso y volver a responder en un momento decisivo. "Este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y una felicidad enorme", afirmó.

Al referirse a la importancia de vencer a Inglaterra aseguró que "no podíamos perder": "Nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejor que ellos pero se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud, que pasan cosas de la historia en estos partidos pero no deja de ser especial por todo lo que significa y había que ganarlo", expresó.

Su confianza en el grupo

El capitán sostuvo que siempre confió en las posibilidades del plantel y aseguró que no le sorprendió la campaña realizada por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. "Antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que la íbamos a pelear y nada, nos terminamos metiendo en una nueva final, creo que son cinco seguidas, dos del mundo seguidas. Es impresionante", señaló.

Su mensaje a los hinchas

En ese marco, Messi pidió disfrutar el presente que atraviesa la selección argentina y valoró la posibilidad de disputar otra final mundialista. "Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores".

Y agregó: "Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo, ahora volvemos jugar la final. Que lo disfruten como lo están haciendo, hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo y, como siempre, será lo que Dios quiera".

El capitán anticipó un duelo muy exigente frente a España

"Es una selección que conozco bien, una filosofía de juego que ya lleva muchísimos años jugando de esa manera. Conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barca, equipo al cual quiero y sigo. Es un partido especial, una final del mundo. Imagino que va a ser muy igualado todo", analizó.

Messi también aprovechó para reivindicar el recorrido del seleccionado en los últimos años y responder a quienes cuestionaron los logros obtenidos.

"Hoy, una vez más, nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguidas es para pocos y este grupo lo consiguió", remarcó.

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