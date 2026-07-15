La palabra de Messi tras la victoria de Argentina ante Inglaterra: del "el equipo nunca dejó de creer" al "no podíamos perder"

Al referirse a la importancia de vencer a Inglaterra aseguró que "no podíamos perder": "Nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejor que ellos pero se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud, que pasan cosas de la historia en estos partidos pero no deja de ser especial por todo lo que significa y había que ganarlo", expresó.

Su confianza en el grupo

El capitán sostuvo que siempre confió en las posibilidades del plantel y aseguró que no le sorprendió la campaña realizada por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. "Antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que la íbamos a pelear y nada, nos terminamos metiendo en una nueva final, creo que son cinco seguidas, dos del mundo seguidas. Es impresionante", señaló.

Su mensaje a los hinchas

En ese marco, Messi pidió disfrutar el presente que atraviesa la selección argentina y valoró la posibilidad de disputar otra final mundialista. "Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores".

Y agregó: "Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo, ahora volvemos jugar la final. Que lo disfruten como lo están haciendo, hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo y, como siempre, será lo que Dios quiera".

El capitán anticipó un duelo muy exigente frente a España

"Es una selección que conozco bien, una filosofía de juego que ya lleva muchísimos años jugando de esa manera. Conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barca, equipo al cual quiero y sigo. Es un partido especial, una final del mundo. Imagino que va a ser muy igualado todo", analizó.

Messi también aprovechó para reivindicar el recorrido del seleccionado en los últimos años y responder a quienes cuestionaron los logros obtenidos.

"Hoy, una vez más, nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguidas es para pocos y este grupo lo consiguió", remarcó.