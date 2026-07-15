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El inesperado mensaje de Liam Gallagher tras la victoria de Argentina contra Inglaterra

Tras la victoria de Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026, Liam Gallagher habló en redes y su reacción generó una gran repercusión.

15 jul 2026, 21:49
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liam gallagher
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La victoria de la selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo generó repercusiones entre los hinchas y las figuras del deporte. También despertó la reacción de Liam Gallagher, uno de los músicos británicos más populares, que horas después del encuentro sorprendió con un mensaje de reconocimiento hacia el equipo de Lionel Messi.

El líder de Oasis, que en la previa había dejado en claro su deseo de ver a Inglaterra en la final, cambió el tono una vez consumada la derrota y eligió destacar el mérito del conjunto argentino.

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"Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, ¡hacia adelante y de lado!", escribió el músico en X e inmediatamente se hizo viral. Tuvo un millón de visualizaciones y miles de comentarios, entre ellos, muchos argentinos agradeciendo el gesto.

Lo curioso es que, días antes del partido, Gallagher había reconocido el conflicto de sentimientos que le generaba este cruce mundialista. El artista mantiene desde hace años un vínculo especial con la Argentina, tanto por el afecto que recibe cada vez que se presenta en el país como por su admiración hacia varias figuras del fútbol argentino. "Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen", había escrito en sus redes sociales antes del encuentro.

Cuál fue la emotiva confesión de la mamá de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina

La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una emoción desbordante tanto en la cancha como fuera de ella. Mientras los jugadores celebraban un triunfo histórico frente a Inglaterra, las familias vivían su propia fiesta íntima. Una de las voces más buscadas fue la de Celia Messi, madre de Lionel, quien relató cómo atravesó el partido desde su casa.

En diálogo con América Noticias, el periodista Dani Ambrosino contó que logró comunicarse con la mamá del capitán apenas terminó el encuentro y compartió en vivo el intercambio. “Tenemos la palabra más esperada en este momento, que es la palabra de la mamá de Leo Messi, Celia Messi, nuevamente hablando aquí en América Noticias”, introdujo el periodista.

Luego relató que le envió a Celia un video con el festejo que hacían en el estudio y reveló su respuesta: “Nos está escribiendo, le mandé el video del festejo nuestro acá en el estudio de América Noticias y lo que me dice es: 'Qué locura, son hermosos, los amo'”.

Pero más allá de la alegría por el resultado, Celia describió la intensidad emocional que significó seguir un partido tan decisivo para toda la familia Messi. “Le digo: '¿Cómo lo viviste?' Nos manda besos para todos. 'Rotos, llorando, tremendo sufrimiento', dice. Le pregunto si habló con Leo, si ya habló con Leo tan rápidamente: 'Sí, obvio', me dice. 'Enseguida me llama. Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos, todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido', nos está diciendo Celia Messi en este preciso momento que se tomó el tiempo de estar festejando con la familia”, relató el periodista.

Las palabras de la madre del capitán reflejan la intensidad de una noche que quedará marcada en la historia del fútbol argentino. Mientras millones de hinchas celebraban en las calles y frente a las pantallas, la familia Messi compartía la misma mezcla de nervios, alivio y felicidad que acompañó a la Selección durante los 90 minutos.

     

 

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