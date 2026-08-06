La vuelta de Andy Kusnetzoff a la tv: se filtró el escándalo en la primera grabación de PH, Podemos Hablar

Y por otro lado, el movilero de Intrusos sumó otro dato no menor sobre esta primera grabación de PH, Podemos hablar en su temporada 2026 en el canal de las pelotitas.

"Hubo otro enfrentamiento en este programa entre Pampita y Yanina Latorre. Hubo un tenso cara a cara, un reencuentro y un reclamo por cosas que han pasado tiempo atrás", señaló.

"Es un programa que vino para traer un poco de quilombo a la televisión, porque no deja de ser un programa de chismes pero con comida", advirtió entonces Pallares a lo que Marcela Tauro acotó un dato no menor: "También te dan alcohol y te traicionás más".

"Por lo que dijo Guatti, para mí Pampita le reclamó a Yanina algo de su separación, de cuando habló de su separación de Pepa", deslizó la histórica periodista dedicada al mundo del espectáculo mientras que Pallares coincidió con Tauro al asegurar que bien podría ser porque Pampita es muy reclamadora, memoriosa y rencorosa.

"Y dicen que habría cobrado Pampita para ir", comentó al pasar el conductor teniendo presente que la propia modelo ha admitido muchas veces que no va gratis a los diferentes programas que la invitan, sea de radio o televisión.

Por último, el cronista del ciclo de América confió que el clima también estaba bastante tenso debido a un retraso en la grabación y el apuro por cumplir con los tiempos, debido a que inmediatamente en esos mismos estudios de Palermo debían comenzar las grabaciones del programa de Guido Kaczka, Es mi sueño, en su nuevo formato con famosos.

Ahora sólo resta esperar al sábado por la noche para, cuando salga a al aire el programa, se vea en pantalla qué pasó efectivamente entre la modelo y la conductora, así como también qué nuevos detalles brinda La Joaqui sobre su dolorosa ruptura -y no poder decisión de ella- de Luck Ra tras dos años en pareja.

Quiénes serán los invitados al primer programa de Andy Kusnetzoff en la temporada 2026 de PH, Podemos Hablar

Este sábado a las 21.30 hs. vuelve a Telefe PH, Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff, el formato de entrevistas y debate que logró consolidarse como un referente absoluto de la televisión argentina.

Con una propuesta renovada, pero manteniendo la esencia que lo convirtió en un clásico, el programa volverá a ser el punto de encuentro de destacadas figuras del ámbito deportivo, cultural y artístico.

Este sábado Andy recibirá a grandes invitados: Martín Cirio, Yanina Latorre, Pampita, La Joaqui y Diego Leuco, con quienes estrenará secciones y compartirá un nuevo juego para el cierre.

El formato, caracterizado por el intercambio genuino y la profundidad en las historias de vida, promete nuevas entregas donde la actualidad y la emoción serán protagonistas.