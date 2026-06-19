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Mundial 2026: Argelia presentó un reclamo ante la FIFA tras la goleada de Argentina y apuntó contra Messi

Según informaron medios argelinos, la Federación Argelina de Fútbol elevó una queja oficial por las decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro disputado en el Kansas City Stadium.

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La acción de Lionel Messi con el argelino Aissa Mandi (Foto: Reuters)

La acción de Lionel Messi con el argelino Aissa Mandi (Foto: Reuters)

La contundente victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en su debut en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Mientras el mundo del fútbol destacó la actuación histórica de Lionel Messi, autor de los tres goles del partido, en Argelia el foco se trasladó a dos polémicas acciones arbitrales que motivaron una presentación formal ante la FIFA.

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Según informaron medios argelinos, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) elevó una queja oficial por decisiones tomadas durante el encuentro disputado en el Kansas City Stadium, donde la selección dirigida por Lionel Scaloni comenzó con el pie derecho la defensa del título mundial.

De acuerdo con las publicaciones de los diarios argelinos TSA y Compétition, la federación considera que el árbitro polaco Szymon Marciniak y el equipo del VAR omitieron sancionar dos acciones que podrían haber cambiado el desarrollo del partido.

La primera involucra a Lionel Messi y ocurrió a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Argentina ya ganaba 1-0. Desde Argelia sostienen que una infracción del capitán argentino sobre Aissa Mandi merecía una sanción disciplinaria más severa.

La segunda acción cuestionada tuvo como protagonista a Alexis Mac Allister, acusado por la delegación africana de impactar con el codo sobre Ibrahim Maza durante el segundo tiempo.

Según la postura de la FAF, ambas jugadas podrían haber derivado en expulsiones de futbolistas argentinos, lo que habría permitido a Argelia disputar gran parte del encuentro con superioridad numérica.

Qué dice el reglamento sobre la jugada de Messi

La polémica principal gira en torno a la acción protagonizada por Messi. Sin embargo, el reglamento de la International Football Association Board (IFAB) otorga al árbitro distintas interpretaciones posibles para este tipo de infracciones.

La Regla 12 establece tres niveles de gravedad: imprudencia, juego temerario o uso de fuerza excesiva. En este caso, Marciniak interpretó que se trató de una acción imprudente, categoría que no requiere amonestación ni expulsión.

La contundente victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia. (Foto: Reuters)

La contundente victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia. (Foto: Reuters)

Para que la jugada hubiera sido considerada merecedora de tarjeta roja, el árbitro debía entender que existió uso de fuerza excesiva o que se puso en riesgo la integridad física del rival, algo que no observó ni el juez principal ni el VAR.

Qué posibilidades tiene el reclamo ante la FIFA

Más allá de la repercusión mediática que generó la presentación, las probabilidades de que prospere son mínimas. El propio Reglamento de la Copa Mundial FIFA 2026 establece que las decisiones arbitrales relacionadas con acciones de juego son definitivas y no pueden ser apeladas.

El artículo 9.6 es explícito al señalar que no se admitirán protestas contra decisiones tomadas por el árbitro durante el desarrollo del encuentro, salvo excepciones muy específicas contempladas por el Código Disciplinario de la FIFA.

Por ese motivo, especialistas en reglamento consideran que este tipo de reclamos suelen tener un valor más simbólico y político que una expectativa real de modificar un resultado deportivo.

Una goleada histórica con Messi como protagonista

Mientras la polémica crece fuera de la cancha, dentro del campo Argentina dejó una imagen contundente. Con tres goles de Lionel Messi, la Selección campeona del mundo derrotó 3-0 a Argelia y comenzó de manera ideal su camino en la Copa del Mundo.

La actuación del capitán argentino volvió a ocupar las portadas de todo el planeta y alimentó un nuevo capítulo de su legado mundialista a los 38 años.

Ahora, el equipo de Lionel Scaloni se enfoca en su próximo desafío: el duelo ante Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo C, que se disputará este lunes en Dallas.

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