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Video: diputados de Noruega sorprendieron con una remada vikinga en el Parlamento por el Mundial

Los legisladores replicaron una de las coreografías más populares de los hinchas de Noruega en el Mundial y enviaron un mensaje de respaldo al equipo desde el recinto parlamentario.

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La coreografía tiene origen en una tradición que los aficionados noruegos popularizaron durante la Copa del Mundo.

La coreografía tiene origen en una tradición que los aficionados noruegos popularizaron durante la Copa del Mundo.

Los diputados del Parlamento de Noruega protagonizaron una escena inusual al interrumpir brevemente una sesión para realizar una remada vikinga en apoyo a la selección nacional que participa del Mundial 2026. La iniciativa se desarrolló en el recinto del Stortinget y buscó acompañar al equipo en plena competencia internacional.

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Al grito de “¡Ror! ¡Ror! ¡Ror!” (“¡Remen! ¡Remen! ¡Remen!”), los legisladores reprodujeron desde sus bancas el movimiento que se convirtió en uno de los símbolos de la hinchada noruega durante el torneo.

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La iniciativa

La propuesta fue impulsada por el presidente de la cámara, Masud Gharahkhani, quien invitó a los parlamentarios a sumarse al gesto para expresar su respaldo a los futbolistas. La mayoría de los presentes aceptó participar de la iniciativa, en una demostración que reflejó el entusiasmo generado por la actuación del seleccionado.

“La presidencia del Parlamento ha pensado que debemos enviar un saludo a nuestros jugadores, una selección que está respondiendo de verdad, desde el corazón de la democracia. No hay ninguna otra manera de hacerlo mejor que remando”, afirmó Gharahkhani antes de la actividad.

El origen de los festejos

La coreografía tiene origen en una tradición que los aficionados noruegos popularizaron durante la Copa del Mundo. Antes, durante y después de la victoria por 4 a 1 frente a Irak en Boston, miles de simpatizantes vestidos de rojo y, en muchos casos, con cascos vikingos, realizaron el movimiento de remo en distintos espacios públicos.

La escena pudo verse en bares, estaciones de transporte, calles e incluso en las escaleras mecánicas del estadio. El gesto busca rendir homenaje a la tradición marítima y exploradora asociada a los antiguos pueblos escandinavos.

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Miles de simpatizantes vestidos de rojo y, en muchos casos, con cascos vikingos, realizaron el movimiento de remo en distintos espacios públicos. (Foto: Reuters)

Miles de simpatizantes vestidos de rojo y, en muchos casos, con cascos vikingos, realizaron el movimiento de remo en distintos espacios públicos. (Foto: Reuters)

Pese al amplio respaldo que tuvo la iniciativa dentro del Parlamento, también surgieron algunas críticas. Erlend Wiborg, diputado del Partido del Progreso, segunda fuerza parlamentaria del país, decidió no participar y cuestionó la intervención institucional en este tipo de manifestaciones.

“Se puede animar a la selección desde las tribunas, el bar o en casa en el sofá”, sostuvo el legislador al explicar su postura.

Apoyo institucional y expectativas

La clasificación de Noruega al Mundial despertó una gran expectativa entre los aficionados, ya que el seleccionado masculino no disputaba una fase final de un torneo internacional importante desde la Eurocopa de 2000.

El apoyo al equipo también se manifestó en otros ámbitos institucionales. El primer ministro, Jonas Gahr Støre, asistió al encuentro inaugural de la selección, mientras que la Casa Real confirmó la presencia de la princesa Ingrid Alexandra y del príncipe Sverre Magnus en el próximo compromiso del conjunto noruego.

Noruega volverá a presentarse el 22 de junio ante Senegal por el Grupo I. Un triunfo le permitiría acercarse a la clasificación a la fase eliminatoria y extender el clima de entusiasmo que ya trascendió las tribunas para llegar a las principales instituciones del país.

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