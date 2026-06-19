Cuáles son las canciones que eligió la Selección Argentina para festejar sus goles en el Mundial 2026

"Matador" , interpretada por Onda Sabanera.

"Pa la selección" , de la agrupación La T y La M.

"La cumbia de los trapos" , el clásico de Yerba Brava.

"La danza de los mirlos" , del conjunto Los Mirlos.

"Cumbia sobre el mar", versionada por Los Palmeras.

Qué canción usó la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

La iniciativa de ponerle música propia a los goles no es una novedad absoluta de este certamen. En la pasada edición de Qatar 2022, la FIFA implementó por primera vez este sistema de personalización y en aquella oportunidad la Selección Argentina eligió "Luz Delito", de Wos, como su sello distintivo para las celebraciones.

Aquel tema de rock terminó convertido en una parte fundamental de la identidad del equipo campeón del mundo. Aunque no sonó en el debut de Qatar debido a la inesperada derrota frente a Arabia Saudita, comenzó a escucharse a partir del triunfo contra México en la segunda jornada y acompañó de forma ininterrumpida cada celebración albiceleste hasta la histórica conquista del título en el Estadio de Lusail en Doha. Para esta nueva aventura en 2026, el plantel liderado por Lionel Scaloni decidió volcarse por completo hacia la cumbia para animar las gargantas de los fanáticos.