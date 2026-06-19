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Cuáles son las canciones que eligió la Selección Argentina para festejar sus goles en el Mundial 2026

La FIFA volvió a habilitar la personalización de los festejos en los parlantes de los estadios. Tras el hat-trick de Lionel Messi en el debut, se conoció la lista oficial de temas que preparó la Albiceleste para acompañar cada grito sagrado.

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REUTERS/Claudia Greco

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Cada vez que la Selección Argentina convierte un gol en el Mundial 2026, los festejos no terminan con el tradicional abrazo de los futbolistas dentro del campo de juego. Ahora, las celebraciones vienen acompañadas por canciones elegidas especialmente por el propio plantel, una posibilidad que la FIFA mantiene desde la última Copa del Mundo y que volvió a despertar la curiosidad de los hinchas en las plataformas digitales.

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Foto: Reuters

La primera muestra concreta de esta iniciativa se vio el pasado martes en el estreno absoluto del Grupo J frente a Argelia, encuentro que contó con un triplete memorable del capitán Lionel Messi. Tras cada uno de sus tres gritos, en los parlantes del Kansas City Stadium reprodujeron "Matador", de Onda Sabanera, mientras el público argentino acompañó el momento a puro ritmo desde las tribunas del recinto norteamericano. Esta pieza musical forma parte de una selección de cinco temas presentada formalmente por la AFA antes del inicio del torneo ecuménico, con la clara intención de elegir piezas con fuerte identificación entre el grupo de jugadores y los simpatizantes para que suenen durante toda la competencia.

Cuáles son las 5 canciones elegidas por la Selección Argentina para el Mundial 2026

La lista oficial entregada por la delegación nacional para musicalizar cada una de sus conquistas en la red está compuesta por ritmos tropicales y populares muy arraigados en la cultura argentina. Las cinco canciones seleccionadas para sonar en el Mundial 2026 son:

  • "Matador", interpretada por Onda Sabanera.

  • "Pa la selección", de la agrupación La T y La M.

  • "La cumbia de los trapos", el clásico de Yerba Brava.

  • "La danza de los mirlos", del conjunto Los Mirlos.

  • "Cumbia sobre el mar", versionada por Los Palmeras.

Qué canción usó la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

La iniciativa de ponerle música propia a los goles no es una novedad absoluta de este certamen. En la pasada edición de Qatar 2022, la FIFA implementó por primera vez este sistema de personalización y en aquella oportunidad la Selección Argentina eligió "Luz Delito", de Wos, como su sello distintivo para las celebraciones.

Aquel tema de rock terminó convertido en una parte fundamental de la identidad del equipo campeón del mundo. Aunque no sonó en el debut de Qatar debido a la inesperada derrota frente a Arabia Saudita, comenzó a escucharse a partir del triunfo contra México en la segunda jornada y acompañó de forma ininterrumpida cada celebración albiceleste hasta la histórica conquista del título en el Estadio de Lusail en Doha. Para esta nueva aventura en 2026, el plantel liderado por Lionel Scaloni decidió volcarse por completo hacia la cumbia para animar las gargantas de los fanáticos.

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